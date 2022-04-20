Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

Сама Беляева рассказывала: "Когда я впервые увидела Эмиля Владимировича, абсолютно не допускала мыслей, что мы можем быть с ним вместе. Но он был таким интересным и замечательным человеком, что в него нельзя было не влюбиться. Он занимался моим воспитанием не только как актрисы, но и всерьез и ненавязчиво повышал мои знания… Этот фильм стал не просто моим дебютом. Тогда я была поглощена своей первой влюбленностью и счастьем. И это было началом новой жизни… Съемки в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" - это счастливый случай. Но почему-то мне кажется, что в жизни любого человека может произойти такое чудо. Главное, быть к нему готовым".