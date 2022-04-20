Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

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В фильмографии Олега Янковского больше ста работ и одна из самых запоминающихся - это экранизация чеховской "Драмы на охоте".
После того, как режиссёр Эмиль Лотяну выпустил очень успешную картину "Табор уходит в небо", он несколько лет искал то, что ему бы хотелось снять. Лотяну был вдумчивым и кропотливым режиссёром и не хотел браться за абы что. И когда ему попалась "Драма на охоте" он понял, что будет снимать именно по этой повести. Правда, во время работы над сценарием, он существенно поменял сюжет. Как говорил сам Лотяну он хотел "снять пародийный слой чрезмерных страстей, сделать сценарную основу более прозрачной и легкой", однако при этом "оставить ощущение надвигающейся катастрофы, вечной драмы несоответствия душевных порывов и жизненных обстоятельств".
Амбициозно...
Амбициозно...
Такой замысел Лотяну был понятен не всем. Олег Янковский попросту не узнал в сценарии изначального произведения и поначалу отказался сниматься в главной роли.
"Когда Эмиль Лотяну предложил мне роль Сергея Камышева, у меня было много сомнений. Я знал "Драму на охоте", но, прочитав сценарий, задался вопросом: а при чем здесь Чехов? Но я также знал Лотяну по его прежним работам. К тому времени он уже снял фильм "Лаутары" – романтическую историю о бродячих молдавских музыкантах – и "Табор уходит в небо" со Светланой Тома. И, конечно, перспектива работать с таким художником была заманчивой. Не забывайте, тогда существовал в стране другой кинематограф. И снимать красочные сцены с цыганами, поэтическую картину со страстью, любовью было в те годы роскошью".
"Когда Эмиль Лотяну предложил мне роль Сергея Камышева, у меня было много сомнений. Я знал "Драму на охоте", но, прочитав сценарий, задался вопросом: а при чем здесь Чехов? Но я также знал Лотяну по его прежним работам. К тому времени он уже снял фильм "Лаутары" – романтическую историю о бродячих молдавских музыкантах – и "Табор уходит в небо" со Светланой Тома. И, конечно, перспектива работать с таким художником была заманчивой. Не забывайте, тогда существовал в стране другой кинематограф. И снимать красочные сцены с цыганами, поэтическую картину со страстью, любовью было в те годы роскошью".
Актрису на главную женскую роль искали очень долго. Лотяну хотел найти девушку, которая одновременно была бы похожа на Людмилу Савельеву, Одри Хепберн и Татьяну Самойлову, но при этом совершенно индивидуальную. И когда ассистенты показали Эмилю фото 16-летней Галины Беляевой, он понял, что поиски окончены.
Первые пробы прошли неудачно. У студентки хореографического училища абсолютно не было опыта в киносъёмках, она терялась перед камерами. Но Олег Янковский помог ей расслабиться и перебороть зажимы и Беляева была утверждена.
Лотяну вспоминал позже: "Галя была единственным "непрофессионалом" в группе, её окружали очень крупные актёры. Однако скоро мы убедились, что она работает с полной отдачей и как-то так искренно, что и другие заражались этим чувством. "С тобой солгать невозможно, всё вылезает", – сказал Олег Янковский. Репетиции становились всё интереснее и интереснее..." Галина покорила съемочную группу своей искренностью и трудолюбием. А вот Эмиль Лотяну, которому на тот момент было 40 лет, бесповоротно влюбился в Галину. Через два года, когда актрисе исполнилось 18 лет, они поженились. Брак продлился всего пять лет, но он в корне изменил судьбу Беляевой.
Сама Беляева рассказывала: "Когда я впервые увидела Эмиля Владимировича, абсолютно не допускала мыслей, что мы можем быть с ним вместе. Но он был таким интересным и замечательным человеком, что в него нельзя было не влюбиться. Он занимался моим воспитанием не только как актрисы, но и всерьез и ненавязчиво повышал мои знания… Этот фильм стал не просто моим дебютом. Тогда я была поглощена своей первой влюбленностью и счастьем. И это было началом новой жизни… Съемки в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" - это счастливый случай. Но почему-то мне кажется, что в жизни любого человека может произойти такое чудо. Главное, быть к нему готовым".
Не использовать хореографические навыки актрисы в кадре было бы преступлением и Лотяну обратился к композитору Евгению Доге, чтобы тот написал вальс. Он крайне серьёзно подошёл к вопросу и изучил в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени Глинки, все вальсы, которые были созданы в 1880-х годах. Но ничего не натолкнуло его на идею нового произведения.
Но прослушанные мелодии всё-таки подарили вдохновение и он Дога написал вальс за одну ночь. Он даже не мог и представить, что создает нечто совершенное. У него было несколько набросков и композитор совершенно не ожидал, что именно тот, что он создал просто так, "для себя" окажется тем самым. Эмиль Лотяну назвал вальс кардиограммой фильма и он до сих пор остаётся в списке самых исполняемых киномелодий. ЮНЕСКО включил его в список музыкальных шедевров ХХ века, а Рейган назвал его "вальсом века".
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