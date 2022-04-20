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Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь" (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 19:18
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   интересное   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   янковский   
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В фильмографии Олега Янковского больше ста работ и одна из самых запоминающихся - это экранизация чеховской "Драмы на охоте".

Источник:

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Метки: актрисы   интересное   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   янковский   
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8  комментариев
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1k
好狼 7 часов назад
Фильм шедевральный, космическая музыка вальса - на все времена, всегда за душу берет
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Джон Уик 2 часа назад
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−36
9k
Ivan 5 часов назад
ля -до - фа - ля - соль - до... Я лишён слушать музыку... Я ноты слышу...
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946
Dimon 5 часов назад
Фильм шикарный, да. Но я немного о другом: везде одно и тоже, что в Голливуде, что в "высокоморальном" СССРе - маститые облезлые стариканы - режиссёры волочатся за молоденькими актрисами, и те "испытывают влечение к талантливым людям невзирая на разницу в возрасте" и сразу становятся звёздами. За примерами далеко ходить не надо: Лотяну - Беляева, Соловьев - Друбич, Наумов - Белохвостикова и т.д.
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1k
Сергей 5 часов назад
Вальс шедевральный, даже затмил сам фильм, в котором Лотяну сильно переборщил с цыганщиной.
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1k
perekrestok 5 часов назад
Супер фильм! Актеры просто класс! Беляева потрясающая! Вальс реально музыка на все времена! В фильме все сложилось идеально!
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