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Неясные моменты фильма "Офицеры"

Неясные моменты фильма "Офицеры"

Автор:
25 апреля 2022 17:36
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   кино   писатели   советское кино   сценарии   съёмки   факты   
1169
8
Эта картина очень известна и любима зрителями. Вряд ли кто-то смог забыть о чем она, а фраза "есть такая профессия - Родину защищать" давно стала крылатой и придумал её министр обороны Гречко, который инициировал создание фильма.
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Метки: интересное   кино   писатели   советское кино   сценарии   съёмки   факты   
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7  комментариев
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4k
Дмитрий 36 минут назад
Кто-нибудь, что-нибудь понял? Или ну это в п...у такие объяснения "нестыковок"?
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9k
Izrin Maria 49 минут назад
Половина истории страны "вырезана".
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34k
Нанук Паналык Час назад
Вроде всё ясно,но нифига не понятно!
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10k
кот базилий Час назад
"Есть такая профессия- родину расхищать" - это из современного кино.
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32
AmaN zloykoyot 20 минут назад
Анекдот есть в тему. Прапорщик везет тележку с мусором. Навстречу идет дежурный по части.
- Что воруем, товарищ прапорщик?
- Ничего, мусор везу.
Дежурный порылся в мешках и вправду один мусор.
Потом прапор встретил командира части, все повторилось.
Последним мусор внимательно изучил дежурный на КПП. Мусор и ничего кроме мусора. Прапор благополучно покинул территорию части. Идет, катит тележку с мусором и думает про себя:"И чего они к мусору привязались, если я тележку ворую?".
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