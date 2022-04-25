Неясные моменты фильма "Офицеры"

В фильм не вошли части сценария, где поясняется ещё одна нестыковка. Маша Белкина была дочерью репрессированного (и, скорее всего, расстрелянного) профессора медицины. Её мама, тоже профессор медицины, после ареста мужа работала обычной санитаркой в институте, где училась Трофимова Люба. Там они и познакомились. Машу, как дочь врага народа, унижали и притесняли, за неё заступался Егор. Мама Маши очень боялась, что у Трофимовых будут неприятности из-за их дружбы. Неприятности были, но Маше с мамой было ещё хуже, когда их выселили из квартиры в барак на окраине. Егор потерял их после переезда и бросив в школу пошёл в военное училище.

Он нашёл Машу только через несколько лет и именно эту сцену мы видим в фильме, однако без всей этой истории она выглядит совсем не так, как она задумывалась.