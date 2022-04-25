Неясные моменты фильма "Офицеры"

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Эта картина очень известна и любима зрителями. Вряд ли кто-то смог забыть о чем она, а фраза "есть такая профессия - Родину защищать" давно стала крылатой и придумал её министр обороны Гречко, который инициировал создание фильма.
Ни единожды было обсуждение странных обстоятельств встречи двух героев Алексея Трофимова и Ивана Вараввы в конце фильма. Двое друзей, которых связывала не только дружба, но и любовь к одной женщине, встречаются уже после войны, ничего не зная друг о друге. Получается, что они много лет не общались и никто из них даже не интересовался, что стало с его лучшим другом. Как такое могло быть?
Но если прочесть сценарий, то всё становится понятнее. Его написал известный писатель Борис Васильев, очень талантливый человек, который является одним из лучших творцов, описывавших Великую Отечественную войну. Сценарий так и называется "Офицеры" и он доступен каждому в электронном виде. В библиотеках найти его сложнее.
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Сценарий Васильева не был утверждён в изначальном виде, а автор отказался его править. За изменения взялся Кирилл Рапопорт: он вырезал несколько эпизодов и не стал глобально переделывать сюжет. Но (и это часто случается) это привело к некоторым сюжетным дырам и нестыковкам.
Эпизоды следуют после того, как Люба и Варавва мельком видятся на аэродроме. И после этого, в изначальном сценарии, примерно в 1937 году комбрига Варавву арестовали. Трофимова Люба носит ему передачи, из-за чего у Алексея Трофимова возникают неприятности. И его вскоре также арестовали. Люба высылается в Воронеж, где ей не позволили работать врачом и она пошла на швейную фабрику вместе с другими жёнами арестантов. Сына их, Егора, отчисляют из военного училища и отправляют служить.
Когда арестовали Ежова, то Алексея Трофимова освободили и он находит жену, а через какое-то время его восстанавливают в армии в звании старшего лейтенанта. Он долго пытался вернуться в войска и в итоге идёт на финскую войну добровольцем, откуда возвращается уже майором. И именно после его возвращения и происходит встреча с сыном, которую показали в фильме.
Когда арестовали Ежова, то Алексея Трофимова освободили и он находит жену, а через какое-то время его восстанавливают в армии в звании старшего лейтенанта. Он долго пытался вернуться в войска и в итоге идёт на финскую войну добровольцем, откуда возвращается уже майором. И именно после его возвращения и происходит встреча с сыном, которую показали в фильме.
А что с Вараввой? По сценарию Люба узнала, что его куда-то переправили из московской тюрьмы, а в семье Трофимовых Ивана числят погибшим. Васильев больше не сообщил никаких подробностей его жизни. А вот из сценария можно узнать, что Варавва был казаком и стал самым молодым георгиевским кавалером, которому вручил орден император в 1917 году.
В фильм не вошли части сценария, где поясняется ещё одна нестыковка. Маша Белкина была дочерью репрессированного (и, скорее всего, расстрелянного) профессора медицины. Её мама, тоже профессор медицины, после ареста мужа работала обычной санитаркой в институте, где училась Трофимова Люба. Там они и познакомились. Машу, как дочь врага народа, унижали и притесняли, за неё заступался Егор. Мама Маши очень боялась, что у Трофимовых будут неприятности из-за их дружбы. Неприятности были, но Маше с мамой было ещё хуже, когда их выселили из квартиры в барак на окраине. Егор потерял их после переезда и бросив в школу пошёл в военное училище.
Он нашёл Машу только через несколько лет и именно эту сцену мы видим в фильме, однако без всей этой истории она выглядит совсем не так, как она задумывалась.
Он нашёл Машу только через несколько лет и именно эту сцену мы видим в фильме, однако без всей этой истории она выглядит совсем не так, как она задумывалась.
Если прочесть сценарий, то понятнее выглядит и встреча Маши с Любой в санитарном поезде. Люба спрашивает у Маши про маму, но по фильму нигде не говорится, что они знакомы. А вот по замыслу Бориса Васильева они как раз были близко знакомы и Люба пыталась помочь Маше.
Есть ещё части, которые не вошли в фильм, а они не менее важны. Но ими пришлось пожертвовать, чтобы уложиться в хронометраж картины и потому что у режиссёра и оператора было свое видение.
Например, в конце была рассказана история Вани Трофимова, который женился и сценой с его женой, которая как бы принимала эстафету от Маши и Любы, должен был заканчиваться фильм. Который по изначальному замыслу Гречко должен был рассказать о непростой судьбе офицерских жён.
Например, в конце была рассказана история Вани Трофимова, который женился и сценой с его женой, которая как бы принимала эстафету от Маши и Любы, должен был заканчиваться фильм. Который по изначальному замыслу Гречко должен был рассказать о непростой судьбе офицерских жён.
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