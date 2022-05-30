17 забавных хвостатых, чьи эмоции заставят улыбнуться кого угодно

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Многие знают, когда собака виляет хвостом, это означает, что она счастлива, а кошки показывают своё блаженство мурлыканьем. И чаще всего другие эмоции наших питомцев не нуждаются в расшифровке, потому что они очень похожи на человеческие. Они просто не могут держать их внутри. Посмотрите!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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