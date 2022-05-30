17 забавных хвостатых, чьи эмоции заставят улыбнуться кого угодно

Многие знают, когда собака виляет хвостом, это означает, что она счастлива, а кошки показывают своё блаженство мурлыканьем. И чаще всего другие эмоции наших питомцев не нуждаются в расшифровке, потому что они очень похожи на человеческие. Они просто не могут держать их внутри. Посмотрите!

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Он впервые видит снег 0 Источник:

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Так выглядит радость 0 Источник:

Пёс разыграл настоящую трагедию 0 Источник:

Ему явно не понравился праздник 0 Источник:

Она не любит, когда её так гладят 0 Источник:

Так выглядит безысходность 0 Источник:

Взвинчен и раздосадован 0 Источник:

Слишком мало личного пространства 0 Источник:

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Улыбочку 0 Источник:

Ну как ему можно отказать? 0 Источник:

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Удивлён и озадачен 0 Источник:

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