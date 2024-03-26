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20 забавных и "глупых" пёселей, над которыми невозможно не смеяться

20 забавных и "глупых" пёселей, над которыми невозможно не смеяться

Автор:
26 марта 2024 21:50
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Не смеяться   Эмоции   глупые   невозможно   пёсели   
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Собаки всегда готовы поиграть. Это всем известно, и кроме того, по сравнению с кошками у них грация бегемота на льду. Но, хотя они иногда бывают неуклюжими и глупыми, они само очарование. В этом посте вы увидите угарных и наивных собакенов, которые обязательно доставят вам положительные эмоции.

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Метки: Забавные   Не смеяться   Эмоции   глупые   невозможно   пёсели   
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1810 постов (1754 в горячем)

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