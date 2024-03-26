20 забавных и "глупых" пёселей, над которыми невозможно не смеяться

Собаки всегда готовы поиграть. Это всем известно, и кроме того, по сравнению с кошками у них грация бегемота на льду. Но, хотя они иногда бывают неуклюжими и глупыми, они само очарование. В этом посте вы увидите угарных и наивных собакенов, которые обязательно доставят вам положительные эмоции.