17 питомцев, чьи мордахи говорят без слов

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Животные могут легко соперничать с людьми в выражении эмоций. Если они испытывают какие-либо чувства, любимцы без колебаний их демонстрируют, с присущей только им и детям непосредственностью. Временами у питомцев такие выразительные мордахи, что хозяин торопиться схватить фотоаппарат, чтобы запечатлеть момент, а позже посмеяться над их прикольными выходками. Взгляните!
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