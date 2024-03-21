17 питомцев, чьи мордахи говорят без слов

Животные могут легко соперничать с людьми в выражении эмоций. Если они испытывают какие-либо чувства, любимцы без колебаний их демонстрируют, с присущей только им и детям непосредственностью. Временами у питомцев такие выразительные мордахи, что хозяин торопиться схватить фотоаппарат, чтобы запечатлеть момент, а позже посмеяться над их прикольными выходками. Взгляните!