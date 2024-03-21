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17 питомцев, чьи мордахи говорят без слов

17 питомцев, чьи мордахи говорят без слов

Автор:
21 марта 2024 22:10
Сообщество : Животные
Метки: Говорят   Мордахи   Питомцы   Эмоции   без слов   выражение   
1856
18

Животные могут легко соперничать с людьми в выражении эмоций. Если они испытывают какие-либо чувства, любимцы без колебаний их демонстрируют, с присущей только им и детям непосредственностью. Временами у питомцев такие выразительные мордахи, что хозяин торопиться схватить фотоаппарат, чтобы запечатлеть момент, а позже посмеяться над их прикольными выходками. Взгляните!

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Метки: Говорят   Мордахи   Питомцы   Эмоции   без слов   выражение   
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7  комментариев
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−7
Без Паники 2 часа назад
Комментарий к фото
Я, конечно, советы давать не буду. Но, держать такую свиноту дома - это как-то слишком.
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21k
Александр Полчаса назад
Перед атакой, мой Рыжий
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1805 постов (1749 в горячем)

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