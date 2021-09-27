17 раз, когда хвостатые оказались слишком эмоциональными

Настроение домашних питомцев часто напоминает американские горки. Секунду назад они были сама милота, и вдруг превращаются в злобный тайфун. Животные даже могут затаить обиду на своего человека, и попытаться отомстить. Но конечно это не очень серьёзно! На самом деле все питомцы нежно любят своих хозяев, и прощают им даже купание и стрижку ногтей...