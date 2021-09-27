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17 раз, когда хвостатые оказались слишком эмоциональными

17 раз, когда хвостатые оказались слишком эмоциональными (17 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 22:36
Сообщество : Животные
Метки: Хвостатые   милота   обида   питомцы   человек   эмоции   
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Настроение домашних питомцев часто напоминает американские горки. Секунду назад они были сама милота, и вдруг превращаются в злобный тайфун. Животные даже могут затаить обиду на своего человека, и попытаться отомстить. Но конечно это не очень серьёзно! На самом деле все питомцы нежно любят своих хозяев, и прощают им даже купание и стрижку ногтей...

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Метки: Хвостатые   милота   обида   питомцы   человек   эмоции   
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