17 раз, когда хвостатые оказались слишком эмоциональными

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Настроение домашних питомцев часто напоминает американские горки. Секунду назад они были сама милота, и вдруг превращаются в злобный тайфун. Животные даже могут затаить обиду на своего человека, и попытаться отомстить. Но конечно это не очень серьёзно! На самом деле все питомцы нежно любят своих хозяев, и прощают им даже купание и стрижку ногтей...
Он требует, чтобы с ним погуляли
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