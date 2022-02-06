15 фотографий, которые доказывают, что животные - это те же люди, только в шубах

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Часто, когда мы наблюдаем за яркими и весёлыми эмоциями животных, у нас появляется мысль, что братья наши меньшие гораздо ближе к нам, чем мы думаем. В этом посте вы увидите фотографии, на которых питомцы ведут себя в точности как люди, и выглядит это очень забавно.
Она любит поговорить
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А если серьёзно, то даже птички клювиком(!) без ручек, в дикой природе вьют гнёзда. А автор не умеет даже мозгами пользоваться. Фоток надёргал и типа умный.
одно из первых мест работы базировалось на территории ныне снесенного Серпа и Молота, вот там были стаи. Судя по твоему комменту - ты б туда даже не зашел. А я за 15 рик, будучи студентом второго курса - там работал в далеком 2004 ом году.
Потом работал на мытищинской ярмарке, лет 5-6. Насмотрелся и на тех и на тех.