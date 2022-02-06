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15 фотографий, которые доказывают, что животные - это те же люди, только в шубах

15 фотографий, которые доказывают, что животные - это те же люди, только в шубах (15 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 23:25
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   животные   люди   питомцы   шубы   эмоции   
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Часто, когда мы наблюдаем за яркими и весёлыми эмоциями животных, у нас появляется мысль, что братья наши меньшие гораздо ближе к нам, чем мы думаем. В этом посте вы увидите фотографии, на которых питомцы ведут себя в точности как люди, и выглядит это очень забавно.

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Метки: Забавные   животные   люди   питомцы   шубы   эмоции   
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5  комментариев
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233k
Rusbond 2 часа назад
"что животные - это те же люди, только в шубах" Не так, те же люди, только лучше! Это правильнее.
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19k
Сталкер 38 минут назад
Точнее, не "животные – это люди", а "люди точь-в-точь животные".
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56
Nаnе First NameLаst Час назад
И эти животные живут не в своих шубах в своих конурах, а в жилище человеков. Автор, столкнись со стаей бродячих животных. Они оценят твои лайки за пост


А если серьёзно, то даже птички клювиком(!) без ручек, в дикой природе вьют гнёзда. А автор не умеет даже мозгами пользоваться. Фоток надёргал и типа умный.
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