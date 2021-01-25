15 забавных питомцев, чьи яркие эмоции никого не оставят равнодушным

Нашим любимцам совсем не нужно много для того, чтобы почувствовать весь спектр переживаний. Они как дети - могут расстроиться или наоборот обрадоваться из-за любой мелочи. Животные очень красноречиво выражают свои эмоции. Посмотрите на эти милые мордахи!
Счастье
Я в домике
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А если серьёзно, то вот это чюдо чюдесное меня не оставило в покое