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15 забавных питомцев, чьи яркие эмоции никого не оставят равнодушным

15 забавных питомцев, чьи яркие эмоции никого не оставят равнодушным (16 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 20:30
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Мордахи   Обрадовать   любимцы   питомцы   эмоции   яркие   
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Нашим любимцам совсем не нужно много для того, чтобы почувствовать весь спектр переживаний. Они как дети - могут расстроиться или наоборот обрадоваться из-за любой мелочи. Животные очень красноречиво выражают свои эмоции. Посмотрите на эти милые мордахи!

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Метки: Забавные   Мордахи   Обрадовать   любимцы   питомцы   эмоции   яркие   
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3k
Alex Grimm 5 часов назад
Марциано (в шляпке) очень любит ,когда его носят в рюкзаке)))
Марциано (в шляпке) очень любит ,когда его носят в рюкзаке)))
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8k
Павел 4 часа назад
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645
Nane First NameLast 5 часов назад
Меня оставили равнодушными. Где забрать свой приз?

А если серьёзно, то вот это чюдо чюдесное меня не оставило в покое
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