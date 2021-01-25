15 забавных питомцев, чьи яркие эмоции никого не оставят равнодушным

Нашим любимцам совсем не нужно много для того, чтобы почувствовать весь спектр переживаний. Они как дети - могут расстроиться или наоборот обрадоваться из-за любой мелочи. Животные очень красноречиво выражают свои эмоции. Посмотрите на эти милые мордахи!