15 угарных хвостатых, которые не желают скрывать свои эмоции

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Люди часто спорят о том, могут ли животные испытывать весь спектр эмоций. По теории Чарльза Дарвина, у братьев наших меньших действительно есть чувства. На самом деле он утверждал, что человеческие и животные эмоции происходят благодаря аналогичным механизмам. Посмотрите, какое разное настроение могут демонстрировать наши забавные питомцы.
Сгусток рыжей любви
Удовольствие зашкаливает
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