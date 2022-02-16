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15 угарных хвостатых, которые не желают скрывать свои эмоции

15 угарных хвостатых, которые не желают скрывать свои эмоции (14 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2022 23:20
Сообщество : Животные
Метки: Демонстрировать   Забавные   Питомцы   Скрывать   Хвостатые   Чувства   Эмоции   
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Люди часто спорят о том, могут ли животные испытывать весь спектр эмоций. По теории Чарльза Дарвина, у братьев наших меньших действительно есть чувства. На самом деле он утверждал, что человеческие и животные эмоции происходят благодаря аналогичным механизмам. Посмотрите, какое разное настроение могут демонстрировать наши забавные питомцы.

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Метки: Демонстрировать   Забавные   Питомцы   Скрывать   Хвостатые   Чувства   Эмоции   
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