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Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице

Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице

Автор:
13 мая 2022 17:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Григорий Лепс   Концерт   больница   военные   дети   донбасс   
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Пообщался с ребятишками и помог их родителям материально.

Григорий Лепс показал себя молодцом - приехал на Донбасс, дал бесплатный концерт.

А после него отправился в местную больницу и навестил детишек, которые находятся там на лечении. Заодно раздал их родителям немного денег. Тоже важно, для жителей Донбасса любая помощь будет не лишней.

Потом он планирует навестить и военных. А может и дать ещё пару концертов, разумеется, бесплатно.

Так держать, Григорий.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Григорий Лепс   Концерт   больница   военные   дети   донбасс   
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4  комментария
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−197
Кореш Крешович 4 минуты назад
салогрызы минусят?
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1k
Безумная Белла 12 минут назад
Ну хоть вовремя переобулся. В прыжке, да, но переобулся зачетно.
А не строит из себя институтку в обмороке, которая внезапно узнала, что все те милые непотребства, что она практиковала регулярно, называются секс.
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−20
nonstandard Полчаса назад
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3k
CHYCMYMPUK Час назад
Мужик
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August

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