Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице

Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн

В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды

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