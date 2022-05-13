Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице

Пообщался с ребятишками и помог их родителям материально.
Григорий Лепс показал себя молодцом - приехал на Донбасс, дал бесплатный концерт.
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А после него отправился в местную больницу и навестил детишек, которые находятся там на лечении. Заодно раздал их родителям немного денег. Тоже важно, для жителей Донбасса любая помощь будет не лишней.
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Потом он планирует навестить и военных. А может и дать ещё пару концертов, разумеется, бесплатно.
Так держать, Григорий.
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АНТИФИШКИ
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А не строит из себя институтку в обмороке, которая внезапно узнала, что все те милые непотребства, что она практиковала регулярно, называются секс.