Детское отделение центральной районной больницы в алтайском райцентре Панкрушиха выписало всех больных детей из-за того, что единственный педиатр ушёл в отпуск и детей было некому лечить. Замену педиатру пока найти не удалось.
Родители жалуются, что детей выписали раньше срока из стационара районной больницы в алтайском райцентре Панкрушиха. Мать одного из детей, который был госпитализирован в эту больницу, рассказала, что выписали всех больных деток.
"Благо, мы уже выздоровели, а были дети, которые только два дня назад поступили. Им бы еще полечиться. Все понимаю, что и доктор может заболеть, и отдыхать нужно. Но почему главный врач не ищет замену? В больнице мне сказали, что в случае, если ребенок заболеет, направят в Хабары или в Камень-на-Оби. Это полтора часа езды. Прямых автобусов нет. Как туда добираться?", - говорит Лидия Синцева.
Главный врач Панкрушихинской ЦРБ Олег Хорошилов заявил, что больница закрыта как минимум до 28 марта.
"Иного выхода у нас нет. Наш педиатр — тоже человек, заставлять ее работать без отпуска бесчеловечно", - рассказал он.
Врач заявил, что нового педиатра тоже найти пока не удалось, а родители пишут жалобы.
"Если честно, устал уже от этого", - сказал Хорошилов.
Медучреждение насчитывается восемь коек по педиатрическому профилю. В Панкрушихинском районе проживает около 2,4 тысячи детей, уточняет издание ТОЛК.
Источник:
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пусть срочно направляют педиатров в Панкрушиху, пусть Путин наконец увидит "кто тут власть"
хотя о чем это я... лайки с просмотрами вот и вся ваша боротьба...
А вообще не ладятся у нас реформы что-то. Реформа МВД, образования и вот медицина. Что-то не так, но выводов не делают. Поразительно.
От чего-то после Вашего комментария вспомнил "Скотный двор" и обоснование, почему собак надо хорошо кормить.