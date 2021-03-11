Родители жалуются, что детей выписали раньше срока из стационара районной больницы в алтайском райцентре Панкрушиха. Мать одного из детей, который был госпитализирован в эту больницу, рассказала, что выписали всех больных деток.

"Благо, мы уже выздоровели, а были дети, которые только два дня назад поступили. Им бы еще полечиться. Все понимаю, что и доктор может заболеть, и отдыхать нужно. Но почему главный врач не ищет замену? В больнице мне сказали, что в случае, если ребенок заболеет, направят в Хабары или в Камень-на-Оби. Это полтора часа езды. Прямых автобусов нет. Как туда добираться?", - говорит Лидия Синцева.