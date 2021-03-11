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На Алтае больных детей выписали из стационара из-за того, что педиатр ушёл в отпуск

На Алтае больных детей выписали из стационара из-за того, что педиатр ушёл в отпуск (2 фото)

Автор:
11 марта 2021 12:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   больница   дети   интересное   отпуск   педиатр   фото   
688
2

Детское отделение центральной районной больницы в алтайском райцентре Панкрушиха выписало всех больных детей из-за того, что единственный педиатр ушёл в отпуск и детей было некому лечить. Замену педиатру пока найти не удалось.

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Метки: Алтайский край   больница   дети   интересное   отпуск   педиатр   фото   
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3k
Горожанин 2 часа назад
А ведь все-то нужны хорошая зарплата и условия - новое хорошее жилье для врача, и в собственность после 5 лет отработки. И так системно по всей стране. Действующая программа "Земский доктор" - филькина грамота. Получить 1 млн. рублей - столько бюрократии пройти нужно. И на этот млн. в деревне толком ничего не купишь, а низкие зарплатв вообще эту подачку нивелируют. На "Земский доктор" врачи давно махнули рукой. Чиновники только для показухи по программе отчитываются. А ведь реальные вложения в сельскую медицину, тем более в сравнении с отдачей - это, на самом деле не такие уж большие затраты. На селе не так уж много врачей нужно, специфика - людей в сельских районах не так много. Но лишь бы были врачи. Но их нет. И уж совсем откровенное вредительство - это когда государство учит будущих врачей за счёт бюджета (граждан), а после получения диплома врач-выпускник никому ничего не должен. Мало того, часто первое что ищет - это работу за границей.
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ALEX 49 минут назад
Очень интересно, что на это скажут кремлеботы и пригоженские петухи?
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208
Spoiler Час назад
Молодцы господа оптимизаторы... Дооптимизировались до того что скоро лечить будет некому! Интеересно, если опять поднять тему что действующая власть все прекрасно видит и знает, просто вэвэпуты клали на население, опять минусов наставят?... Поэтому полюбому виноваты либерасты и Навальный! Главный врач виноват, чиновники на местах и родители в первую очередь, что их дети болеют. Да кто угодно кроме святых и неприкосновенных единоросов, которые никоем образом не влияют, знать не знали, но обязательно разберутся и все поправят, вот те крест!
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66
робт Spoiler Час назад
так у навального же есть целый "альянс врачей"
в чем проблема?
пусть срочно направляют педиатров в Панкрушиху, пусть Путин наконец увидит "кто тут власть"

хотя о чем это я... лайки с просмотрами вот и вся ваша боротьба...
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1k
Максим 2 часа назад
Действительно, вот хамы! Пишут жалобы за отказ в лечении! Бедный-бедный главный врач! Кругом одни болеющие диверсанты, не дают спать и есть несчастному человеку, не способному наладить работу вверенной ему больницы.
А вообще не ладятся у нас реформы что-то. Реформа МВД, образования и вот медицина. Что-то не так, но выводов не делают. Поразительно.
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lekha-fil Максим 2 часа назад
Ну почему не ладятся все реформы: в МВД ещё как ладится: вон какие зарплаты и права у них, просто ох*ительные.
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Максим lekha-fil 2 часа назад
Вы решили удариться в сарказм?) Что же, говорят, что это удел не глупых людей.
От чего-то после Вашего комментария вспомнил "Скотный двор" и обоснование, почему собак надо хорошо кормить.
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lekha-fil Максим Час назад
Это не сарказм, это реальность. А ты от неё достаточно далёк.
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