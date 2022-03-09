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Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок

Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок (11 фото)

Автор:
09 марта 2022 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   вкусно   газировка   еда   история   лимонад   напитки   отечественное   
1518
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Ушли? Перо вам в...и ветер в спину. Мы найдем что выпить, точнее что попить, когда мучает жажда. Наше, родное, любимое, незаслуженно задвинутое в дальний угол всех холодильников. И пусть Родина щедро нас поит своими соками.

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С 17-го века лимонадом называется напиток, приготавливаемый из лимонного сока и большого количества воды. С изобретением аппарата, насыщающего воду газом, лимонадом или газировкой стали называть многие другие напитки. По сути сегодня лимонад делают из его угодно - напитки с клубничным, апельсиновым. рябиновыми и прочими невероятными вкусами - на любой кошелек и по вашем желанию. Мы же озвучим наиболее популярные. дабы вы вспомнили о них в минуты, когда на полках не будет привычных Песпи и Колы.

Митрофан Лагидзе начал экспериментировать с естественным сырьём из трав и фруктов и в 1887 году создал новую рецептуру фруктовых вод на основе натуральных продуктов. Он стал добавлять в содовую воду сироп, приготовленный из разных кавказских трав, прежде всего эстрагона (тархуна). Этот напиток мы по сей день знаем под названием «Тархун».

Безалкогольный газированный напиток (лимонад) со вкусом груши дюшес. Его пили во Франции еще в семнадцатом веке, а в России его начали изготавливать при Петре Первом. Собственно, именно этот напиток положил начало всем остальным видам газировки, когда Джозеф Пристли придумал заряжать его углекислым газом

Крюшон — холодный десертный алкогольный напиток из виноградного вина, смешанного с коньяком, ликёром, шампанским, свежими или консервированными фруктами и ягодами

В начале 70-х в Новороссийске запустили первый завод, на котором из привозных концентратов стали делать «Пепси-Колу». В Министерстве пищевой промышленности СССР возмутились и поручили лаборатории при Русаковском заводе безалкогольных напитков придумать интересный рецепт. Сочетание зверобоя, элеутерококка, солодкового корня, листа лавра, эвкалипта, цедры лимона и сосновых почек дало поразительный результат — оригинальный, ни с чем не сравнимый вкус и букетистый аромат.

«Буратино» — безалкогольный прохладительный напиток, один из самых популярных сортов лимонада производившихся в СССР. Это напиток золотистого цвета с кисло-сладко-горьким вкусом. На бутылке присутствовала этикетка с изображением популярного сказочного персонажа Буратино.




«Крем-сода» — один из первых (вероятно, следующий после оригинального лимонада) шипучих напитков, которые стали приготавливать на основе содовой (газированной) воды, изобретённой в конце XVIII века, из взбитых белков яиц[ отсюда и происходит слово «крем» в названии напитка.


Ситро  — безалкогольный сильногазированный лимонад с пряно-цитрусовым вкусовым букетом и жёлто-оранжевым цветом французского происхождения.

Пряно-ароматическую основу этого напитка составляют настои мандарина, апельсина, лимона в добавлением ванили. Кстати в Санкт-Петербурге специально разработанный напиток «Ситро» — единственный газированный напиток, разрешённый для школьного питания

«Саяны» — безалкогольный сильногазированный тонизирующий напиток зеленовато-золотистого цвета, популярный в СССР и выпускающийся до сих пор. Лимонадная основа, сахар, газированная вода и экстракт левзеи придают напитку тонизирующий и оригинальный вкус. Напиток разработан

в конце 1950-х годов при участии специалистов Всесоюзного научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.




Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   вкусно   газировка   еда   история   лимонад   напитки   отечественное   
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43  комментария
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6k
Максим Час назад
Нет, спасибо. Я помню реальный вкус "напитков детства" и нынешний лимонад похож только названиями.
Более менее неплох грузинский тархун, только цену на него загибают.
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7k
Виктор Минуту назад
Очень хороший лимонад из Черноголовки .
Хотя если быть толерантным надо говорить Афроголовки )))
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3k
Master Bo 3 минуты назад
Я десять лет назад был в Алма-Ате, на автовокзале захотелось пить, в местном кафе купил лимонад, в зелёной бутылке, открываю бутылку и ...... этот запах из детства, тот самый вкус!!! Пока ждали автобус до Усть-Каменогорска мы с женой упивалитсь этим лимонадом с кукурузными палочками в прикус. Я несколько бутылок взял с собой в дорогу... Что не говори, а казахи тогда делали ещё по советскому ГОСТу. Столько лет прошло, а воспоминания остались.
А нынче, что продают в магазинах трудно назвать лимонадом, скорее разбавленная эссенция.
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1k
А.Берестенко 5 минут назад
Постоянно в доме компот из сухофруктов с мороженной ягодой

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6k
SR 5 минут назад
От тех напитков остались только названия. В современных "продуктах" кроме химии ничего нет. И, еще можно поспорить, что вреднее Sprite или наш "Буратино".
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17k
fanatik115 6 минут назад
нахера вся эта химия?
домашний квас, компот, морс, чай горячий/холодный с лимоном/ мятой/мёдом/имбирём/мелиссой/смородиной/...
так много натуральных напитков, которые любой человек может приготовить за 5 минут, а люди упарываются за химическую газировку.
никогда этого не мог понять.
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90k
сапер Водичка 8 минут назад
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6k
Борис Карабанов 9 минут назад
Хлебайте, москали, полной ложкой! Не придёт больше к вам праздник! Тик-Ток перекрыли, а теперь ещё и ЭТО.
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15k
ВОВЧЕГ 9 минут назад
На черноголовку надо ФАС натравить, совсем с ценами прикуели!
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7k
Vалѣнтиныч 16 минут назад
Хотелось-бы избавиться от ортофосфорной кислоты и прочей химии, но не уходят с нашего рынка ни кокАкола, ни пепсИкола...
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24k
Ваня 23 минуты назад
я покупаю только в стекле и разных производителей, и без фанатизма...
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4k
solovei7 23 минуты назад
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20k
Евгений 41 минуту назад
А есть из них хоть один напиток без сахара?
Тоже иногда хочется попить лимонада, но везде в составе сахар. Потому приходится покупать или Пепси лайт, либо Коку Зеро.
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10k
Олегbl4 43 минуты назад
Продаваемый "квас", за редким исключением, можно называть квасом. В большинстве случаев это какая-то бодяга. Лимонады такая же гадость, если посчитать кол-во сахара в них.
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8k
Василенко Татьяна 46 минут назад
Вот да - что мешает взять советские технологии и заменить колу на свои газировки? Кстати, у нас в городе есть сеть блинных, "Три сковородки" называется, так они делают свои потрясающе вкусный клюквенный морс.
И правы комментаторы выше - лишь бы с ценами не заигрались, а то будет "Буратино" по цене французского шампанского...
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51k
Татьяна Юсова 51 минуту назад
Вспомнилось...
Ссылка www.youtube.com
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19k
Serg2001 53 минуты назад
У "Вод Лагидзе" есть целая линейка лимонадов...
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19k
Serg2001 56 минут назад
Мои любимые лимонады были "Лесная ягода" и "Золотистый".
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50k
zloykoyot Час назад
К сожалению современные тархуны/байкалы/дюшесы/крем-соды от советского продукта сохранили только название. Помнится у оригинальных напитков срок годности был в районе 30-45 суток, если не ошибаюсь. Потому как ингредиенты были натуральными. Но вернуть прежний состав сейчас скорее нереально по причинам логистики и не только её.
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234
Михаил Час назад
Большой вопрос чьё оборудование и компоненты?
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10k
Николай Час назад
Давно уже не покупаю готовую газировку. Если очень хочется сладкой газировки то мешаю сок с обычной газированой водой. Плюс в том что можно контролировать сладость и вкус.
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