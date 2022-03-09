Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок

Ушли? Перо вам в...и ветер в спину. Мы найдем что выпить, точнее что попить, когда мучает жажда. Наше, родное, любимое, незаслуженно задвинутое в дальний угол всех холодильников. И пусть Родина щедро нас поит своими соками.
С 17-го века лимонадом называется напиток, приготавливаемый из лимонного сока и большого количества воды. С изобретением аппарата, насыщающего воду газом, лимонадом или газировкой стали называть многие другие напитки. По сути сегодня лимонад делают из его угодно - напитки с клубничным, апельсиновым. рябиновыми и прочими невероятными вкусами - на любой кошелек и по вашем желанию. Мы же озвучим наиболее популярные. дабы вы вспомнили о них в минуты, когда на полках не будет привычных Песпи и Колы.
Митрофан Лагидзе начал экспериментировать с естественным сырьём из трав и фруктов и в 1887 году создал новую рецептуру фруктовых вод на основе натуральных продуктов. Он стал добавлять в содовую воду сироп, приготовленный из разных кавказских трав, прежде всего эстрагона (тархуна). Этот напиток мы по сей день знаем под названием «Тархун».
Безалкогольный газированный напиток (лимонад) со вкусом груши дюшес. Его пили во Франции еще в семнадцатом веке, а в России его начали изготавливать при Петре Первом. Собственно, именно этот напиток положил начало всем остальным видам газировки, когда Джозеф Пристли придумал заряжать его углекислым газом
Крюшон — холодный десертный алкогольный напиток из виноградного вина, смешанного с коньяком, ликёром, шампанским, свежими или консервированными фруктами и ягодами
В начале 70-х в Новороссийске запустили первый завод, на котором из привозных концентратов стали делать «Пепси-Колу». В Министерстве пищевой промышленности СССР возмутились и поручили лаборатории при Русаковском заводе безалкогольных напитков придумать интересный рецепт. Сочетание зверобоя, элеутерококка, солодкового корня, листа лавра, эвкалипта, цедры лимона и сосновых почек дало поразительный результат — оригинальный, ни с чем не сравнимый вкус и букетистый аромат.
«Буратино» — безалкогольный прохладительный напиток, один из самых популярных сортов лимонада производившихся в СССР. Это напиток золотистого цвета с кисло-сладко-горьким вкусом. На бутылке присутствовала этикетка с изображением популярного сказочного персонажа Буратино.
«Крем-сода» — один из первых (вероятно, следующий после оригинального лимонада) шипучих напитков, которые стали приготавливать на основе содовой (газированной) воды, изобретённой в конце XVIII века, из взбитых белков яиц[ отсюда и происходит слово «крем» в названии напитка.
Ситро — безалкогольный сильногазированный лимонад с пряно-цитрусовым вкусовым букетом и жёлто-оранжевым цветом французского происхождения.
Пряно-ароматическую основу этого напитка составляют настои мандарина, апельсина, лимона в добавлением ванили. Кстати в Санкт-Петербурге специально разработанный напиток «Ситро» — единственный газированный напиток, разрешённый для школьного питания
«Саяны» — безалкогольный сильногазированный тонизирующий напиток зеленовато-золотистого цвета, популярный в СССР и выпускающийся до сих пор. Лимонадная основа, сахар, газированная вода и экстракт левзеи придают напитку тонизирующий и оригинальный вкус. Напиток разработан
в конце 1950-х годов при участии специалистов Всесоюзного научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Более менее неплох грузинский тархун, только цену на него загибают.
Хотя если быть толерантным надо говорить Афроголовки )))
А нынче, что продают в магазинах трудно назвать лимонадом, скорее разбавленная эссенция.
домашний квас, компот, морс, чай горячий/холодный с лимоном/ мятой/мёдом/имбирём/мелиссой/смородиной/...
так много натуральных напитков, которые любой человек может приготовить за 5 минут, а люди упарываются за химическую газировку.
никогда этого не мог понять.
Тоже иногда хочется попить лимонада, но везде в составе сахар. Потому приходится покупать или Пепси лайт, либо Коку Зеро.
И правы комментаторы выше - лишь бы с ценами не заигрались, а то будет "Буратино" по цене французского шампанского...