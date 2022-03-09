Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок

«Саяны» — безалкогольный сильногазированный тонизирующий напиток зеленовато-золотистого цвета, популярный в СССР и выпускающийся до сих пор. Лимонадная основа, сахар, газированная вода и экстракт левзеи придают напитку тонизирующий и оригинальный вкус. Напиток разработан

в конце 1950-х годов при участии специалистов Всесоюзного научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.