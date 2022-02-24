Советское какао в кубиках и в порошке

Такие брикеты производили в двух вариантах: "Любительский" - на молочной основе и "Какао со сливками", название которого говорит само за себя. Помимо молочно-сливочной основы разница между этими двумя концентратами заключалась еще и в том, что в состав "Любительского" входило сливочное масло высшего сорта - чтобы по жирности и насыщенности вкуса это какао не уступало своему собрату на сливках.

Технология производства концентратов была довольно проста: ингредиенты смешивали, хорошенько измельчали, просеивали и закладывали в пресс для формирования брикетов весом по 20 и 40 г. Затем готовую продукцию заворачивали в пергамент - брикеты по 20 г сразу две штуки в одну упаковку, 40-граммовые брикеты - поштучно.

Готовили прессованное какао так же, как и любой аналогичный продукт (кисель, например): разминали брикет, заливали продукт небольшим количеством теплой воды, размешивали до однородного состояния и доливали кипятком в расчете один стакан на 40 г концентрата.