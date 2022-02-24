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Советское какао в кубиках и в порошке

Советское какао в кубиках и в порошке (10 фото)

Автор:
24 февраля 2022 10:29
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Советское какао   какао   какао в кубиках   какао в порошке   напиток   факты   фото   
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Увидеть его можно было и в школьном/детсадовском меню, в студенческих и заводских столовых, привокзальных буфетах, городских кафе, на столах лечебно-оздоровительных учреждениях.

Конечно же, речь пойдет о какао. Безусловно, некоторым поварам-"умельцам" удавалось основательно испортить этот вкусный напиток, готовя его на воде или сильно разбавляя молоком - так, что вместо ароматного какао получалась какая-то невнятная бурда со странным вкусом. Иногда дети недолюбливали какао и из-за тоненькой пенки, образующейся на поверхности, причем, порой отвращение было настолько сильным, что переносилось на весь напиток целиком.

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Какао в брикетах

Правда, советское какао существовало не только в жидком виде. Так, к примеру, даже самые яростные нелюбители пенок с удовольствием грызли вкуснейшие брикеты-кубики, представляющие собой прессованный концентрат из сухих сливок (иногда - сухого цельного молока), сахарного песка и какао порошка.

Такие брикеты производили в двух вариантах: "Любительский" - на молочной основе и "Какао со сливками", название которого говорит само за себя. Помимо молочно-сливочной основы разница между этими двумя концентратами заключалась еще и в том, что в состав "Любительского" входило сливочное масло высшего сорта - чтобы по жирности и насыщенности вкуса это какао не уступало своему собрату на сливках.


Технология производства концентратов была довольно проста: ингредиенты смешивали, хорошенько измельчали, просеивали и закладывали в пресс для формирования брикетов весом по 20 и 40 г. Затем готовую продукцию заворачивали в пергамент - брикеты по 20 г сразу две штуки в одну упаковку, 40-граммовые брикеты - поштучно.

Готовили прессованное какао так же, как и любой аналогичный продукт (кисель, например): разминали брикет, заливали продукт небольшим количеством теплой воды, размешивали до однородного состояния и доливали кипятком в расчете один стакан на 40 г концентрата.

Какао-порошок

"Золотой ярлык", "Серебряный ярлык", "Наша марка" и "Экстра" - наверняка, какие-то из этих названий вызывают яркие воспоминания. Эти виды сухого напитка различались не только названиями, но некоторыми вкусовыми нюансами. Так, "Ярлыки" и "Наша марка" относились к непрепарированному виду какао, "Экстра" - к припарированному.

Разница между ними была в отсутствии или наличии специализированной обработки. Любые виды какао-порошка получали из отходов производства - жмыха, который оставался после прессования ядер какао-бобов. Этот жмых очень тонко измельчали, просеивали через сито, где на 1 кв. см приходилось 1600 отверстий и ароматизировали ванилином.

Ну а далее этот полуфабрикат либо подвергали, либо не подвергали обработке щелочами - содой, углекислым аммонием и пр. После такой обработки какао-порошок приобретал более темный, насыщенный цвет, более сильный аромат и более низкую скорость оседания в воде.

Готовый какао-порошок фасовали в тару: в 40-50-е годы были более распространены жестяные банки, в более позднее время их сменили картонные коробки и пачки. В сеть общественного питания, а также в детские или лечебные учреждения какао-порошок поступал либо в ящиках, либо в фанерных бочках весом по 5 кг - хранить такое добро можно было не более 3 месяцев.

Поделитесь воспоминаниями - а вы помните концентрированное какао "в кубиках"? А какая марка какао-порошка вам больше нравилась?

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Метки: СССР   Советское какао   какао   какао в кубиках   какао в порошке   напиток   факты   фото   
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Egoro 48 минут назад
4-6 летним пацаном грыз и какао, и кофе в брикетах (6 и 10 коп., соответственно), лет в 12-14 их уже не было, но продавали порошок какао "Забайкальское", уже с сахаром, тоже шло неплохо.
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Kostick 41 минуту назад
49 годиков, в кубиках не видел ни разу. а вот золотой и серебряные ярлыки, ессно помню. если честно, то нынешний несквик вкусней и удобней.
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