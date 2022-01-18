Сухая газировка времен СССР: как её делали

Как делали сухую газировку

Приготовление концентратов для газированных напитков тоже было двухэтапным: сначала делали одну смесь, состоящую из соды, сахарной пудры, фруктового экстракта, красителя и ароматизатора. Затем делали второй порошок, который представлял собой лишь просеянную, измельченную и хорошо высушенную лимонную кислоту.

Эти два порошка составляли "комплект" для приготовления газировки в домашних условиях. Сначала в стакане воды растворяли первый пакетик, затем - второй, с лимонной кислотой. Таким образом производили "сухую газировку" примерно до начала 60-х гг., затем кому-то пришло в голову, что качество готового напитка ничуть не ухудшается, если оба порошка сразу соединить в одной упаковке. Так на свет появились те самые пакетики с сухим шипучим напитком, которые интересно было не только растворять в воде, но и есть в сухом виде.