Сухая газировка времен СССР: как её делали

Один из главных мифов, который сопровождает большинство современных рассказов о сладкой газировке советских времен, заключается в убежденности, что при производстве этих напитков использовалось исключительно натуральное сырье.
Безусловно, доля истины в этом утверждении есть: часть напитков, действительно, готовили с использованием натуральных экстрактов и водных растворов плодово-ягодных соков, но это не значит, что подобная рецептура распространялась на весь ассортимент газировки.
Вся советская газировка подразделялась на обширные группы: фруктовые натуральные напитки; напитки на синтетических эссенциях; десертные (крем-сода и водные растворы виноградных вин и фруктовых соков); сухие концентраты. Вот об этих последних - сухих "шипучках" сегодня и пойдет речь.
Газировка в порошке и таблетках
Концентраты напитков, которые выпускали сначала в виде таблеток, а чуть позже - в виде порошка, расфасованного в небольшие бумажные пакетики, предназначались для приготовления газировки в домашних условиях, для снабжения экспедиций и тех регионов, где производство безалкогольных напитков еще было недостаточно хорошо развито.
Что характерно - одно время советская пищевая промышленность выпускала сухие концентраты для приготовления и негазированных напитков: клюквенного, вишневого и черносмородинового. Состав этих порошков был очень прост: сахарная пудра, лимонная кислота, краситель (амарант), пищевые эссенции и плодово-ягодные экстракты.
Производство таких концентратов заключалось в том, что сначала смешивали лимонную кислоту и сахарную пудру, пропускали эту смесь через сито и магнитный сепаратор, а потом с помощью специального миксера получали однородный кисло-сладкий состав.
В это же время в отдельной емкости смешивали краситель, эссенции и плодовые экстракты, после чего обе смеси соединяли, размешивали, еще раз пропускали через сито, сушили до содержания воды около 2%, и затем либо прессовали всё это в таблетки весом по 20 г, либо просто оставляли в виде порошка, который потом фасовали в мелкие 20-граммовые пакетики. чтобы получить фруктовый напиток, достаточно было растворить таблетке/порошок в одном стакане воды.
Как делали сухую газировку
Приготовление концентратов для газированных напитков тоже было двухэтапным: сначала делали одну смесь, состоящую из соды, сахарной пудры, фруктового экстракта, красителя и ароматизатора. Затем делали второй порошок, который представлял собой лишь просеянную, измельченную и хорошо высушенную лимонную кислоту.
Эти два порошка составляли "комплект" для приготовления газировки в домашних условиях. Сначала в стакане воды растворяли первый пакетик, затем - второй, с лимонной кислотой. Таким образом производили "сухую газировку" примерно до начала 60-х гг., затем кому-то пришло в голову, что качество готового напитка ничуть не ухудшается, если оба порошка сразу соединить в одной упаковке. Так на свет появились те самые пакетики с сухим шипучим напитком, которые интересно было не только растворять в воде, но и есть в сухом виде.
Изначально ассортимент концентратов был довольно широким: часть сухих напитков делали только на экстрактах (вишневый, кизиловый, клюквенный, черносмородиновый), часть - на эссенциях (яблочный, земляничный, лимонад, крем-сода). Кстати, что интересно, "сухой" лимонад долгое время делали только на натуральной лимонной эссенции, и лишь ближе к 70-м гг. ее заменили лимонной кислотой и синтетическими цитрусовыми эссенциями.
Из личных воспоминаний - шипучка в пакетике стоила всего-навсего 5-6 копеек, и потому была доступна большинству детей всех возрастов. Но употреблять ее так, как полагалось по инструкции - растворяя в воде, считалось бессмысленным переводом вкусного продукта :) Большинство детей предпочитало есть этот порошок в сухом виде: насыплешь щепотку на язык, шипучка начинает забавно пениться - непередаваемые ощущения )) Помните вкус советских шипучек? ))
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