15 грозных котов, которые показали всю свою хищную сущность

И пусть получается у них немного комично, хозяева не упускают возможности показать своих ну хоть сколько-то грозных любимцев.
Ох, уж эти милые котики, которые так трогательно мурчат и перебирают своими мягкими и пушистыми лапками! Да, иногда они и правда так делают. Но порой даже в самых добрых домашних питомцах просыпается дух предков, и они превращаются в опасных хищников, которые жаждут кусаться, нападать, показывать клыки и когти…
Кажется, кот не в восторге от наших новых жителей
Внезапная атака!
Мой кот и его худший враг — ватная палочка
Нет! Я хочу играть с вами обеими!
Я просто попросил её слезть со стола…
Злобно жевал хвост собственного брата
Потом он принял очень виноватый вид. Но только потому, что мы его застукали!
Самый опасный фрукт
Попытался достать из коробки книги, которые мне пришли
Мой пёс — святой. Мой кот… Не слишком
Она разозлилась на меня, потому что на улице шёл дождь!
Они так мило сидели рядышком, решил их сфотографировать. Как вдруг…
Они тут же встали на задние лапы, грозно прищурили глаза и стали размахивать лапами.
Я бы мог с тобой расправиться. Но кто тогда будет давать мне покушать?
Наш кот после победы над туалетной бумагой
Я пыталась сделать с ним милую фотографию
Такое её поведение мы называем «драконьим»
Да, с такими хищниками надо быть поосторожнее! По крайней мере, точно стоит почаще их кормить и чесать животик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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