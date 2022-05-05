15 грозных котов, которые показали всю свою хищную сущность

Ох, уж эти милые котики, которые так трогательно мурчат и перебирают своими мягкими и пушистыми лапками! Да, иногда они и правда так делают. Но порой даже в самых добрых домашних питомцах просыпается дух предков, и они превращаются в опасных хищников, которые жаждут кусаться, нападать, показывать клыки и когти…

Кажется, кот не в восторге от наших новых жителей