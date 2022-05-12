Карстовая яма с первобытным лесом: реальность или выдумка

Природа не перестает удивлять. Казалось бы, нам всем в школе на уроке биологии говорили, что растениям для жизни нужно солнце и влага, но вот очередная история из Китая, которая опровергает это утверждение.
В китайском уезде Лэе найдена очередная гигантская карстовая воронка, в которой находится целый древний лес.
По словам очевидцев, во впадине глубиной 192 метра и площадью примерно в 4,5 тысячи квадратных метров расположен первобытный лес. Высота самого большого дерева в этой воронке достигает 40 метров, а тенелюбивые растения выросли с человеческий рост.
Исследователи, которые попытались изучить эту воронку, не смогли сразу попасть на ее дно.
Впрочем, как утверждают местные спелеологи, данная воронка не единственная в этой части Китая. Ученые насчитали как минимум несколько десятков аналогичных впадин.
Правда, данная является самой глубокой и имеет самую развитую экосистему, в отличие от остальных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Добавлю чуток
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Старший инженер Института карстовой геологии Геологической службы Китая Чжан Юаньхай сказал, что провал, расположенный недалеко от деревни Пинъэ близ города Луоси, имеет размеры 306 м в длину, 150 м в ширину и 192 м в глубину, а его объем превышает 5 млн кубометров, и может быть классифицирован как большая воронка.
Чжан сказал, что там есть три большие пещеры, которые, как предполагается, являются остатками ранней эволюции воронки. На дне воронки хорошо сохранился первобытный лес. Руководитель экспедиционной группы пещеры Гуанси 702 Чэнь Лисинь, сказал, что древние деревья, растущие на дне, достигают почти 40 метров в высоту, а густые тенистые растения доходят человеку до плеч.
Экспедиция была завершена 6 мая, после того как члены команды спустились более чем на 100 метров и прошли несколько часов, чтобы добраться до дна ямы. Они благополучно вернулись на землю вечером 6 мая.
Гигантские воронки, также известные как Тянькэн (небесная яма) по-китайски, представляют собой долины или гигантские ямы с особыми геологическими особенностями, обнаруженные в карстовых областях, образованных повторяющимися обвалами. В основном они встречаются в Китае, Мексике и Папуа Новой Гвинее.
И вобще, от Китая хватило пока летучей мыши, пока лучше без экспериментов.
Желтуха, пост в бан