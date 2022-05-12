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Карстовая яма с первобытным лесом: реальность или выдумка

Карстовая яма с первобытным лесом: реальность или выдумка

Автор:
12 мая 2022 18:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   воронка   интересно   карстовая воронка   лес   пещера   природа   яма   
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Природа не перестает удивлять. Казалось бы, нам всем в школе на уроке биологии говорили, что растениям для жизни нужно солнце и влага, но вот очередная история из Китая, которая опровергает это утверждение.

В китайском уезде Лэе найдена очередная гигантская карстовая воронка, в которой находится целый древний лес.

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По словам очевидцев, во впадине глубиной 192 метра и площадью примерно в 4,5 тысячи квадратных метров расположен первобытный лес. Высота самого большого дерева в этой воронке достигает 40 метров, а тенелюбивые растения выросли с человеческий рост.

Исследователи, которые попытались изучить эту воронку, не смогли сразу попасть на ее дно.

Впрочем, как утверждают местные спелеологи, данная воронка не единственная в этой части Китая. Ученые насчитали как минимум несколько десятков аналогичных впадин.

Правда, данная является самой глубокой и имеет самую развитую экосистему, в отличие от остальных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   воронка   интересно   карстовая воронка   лес   пещера   природа   яма   
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12  комментариев
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21k
uutb 4 часа назад
И это все? ТС мог и поподробнее! Куча материала по этой теме! Или краткость сестра таланта?
Добавлю чуток
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Старший инженер Института карстовой геологии Геологической службы Китая Чжан Юаньхай сказал, что провал, расположенный недалеко от деревни Пинъэ близ города Луоси, имеет размеры 306 м в длину, 150 м в ширину и 192 м в глубину, а его объем превышает 5 млн кубометров, и может быть классифицирован как большая воронка.

Чжан сказал, что там есть три большие пещеры, которые, как предполагается, являются остатками ранней эволюции воронки. На дне воронки хорошо сохранился первобытный лес. Руководитель экспедиционной группы пещеры Гуанси 702 Чэнь Лисинь, сказал, что древние деревья, растущие на дне, достигают почти 40 метров в высоту, а густые тенистые растения доходят человеку до плеч.

Экспедиция была завершена 6 мая, после того как члены команды спустились более чем на 100 метров и прошли несколько часов, чтобы добраться до дна ямы. Они благополучно вернулись на землю вечером 6 мая.

Гигантские воронки, также известные как Тянькэн (небесная яма) по-китайски, представляют собой долины или гигантские ямы с особыми геологическими особенностями, обнаруженные в карстовых областях, образованных повторяющимися обвалами. В основном они встречаются в Китае, Мексике и Папуа Новой Гвинее.
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4k
paxan-paxan 50 минут назад
На 2022 другие планы. Закопайте на пару лет, как в мире все успокоится откопаем. Типа, на новый год.
И вобще, от Китая хватило пока летучей мыши, пока лучше без экспериментов.
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28k
Aqueronte Час назад
Вранье, не может растение так вырасти без солнца и тепла. Им зелёные листья нужен ятоб от солнца кислород вырабатывать а там солнца нет.
Желтуха, пост в бан
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29k
Антон 2 часа назад
Мало!
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2k
perekrestok 3 часа назад
Самое хорошей в этой новости что не нашли новый вид летучих мышей! Надеюсь что и не найдут.
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27k
koleos72 3 часа назад
Ска! Кетайцы ещё свой кетай не исследовали! Их нада по всему кетаю расселить планомерно, чтоб осваивали! Так нет, они все в города свалили, готовы посорок рыл в кладовке жить!
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8k
Шамсуддин 4 часа назад
и фото нормальных нет
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1k
sos1960sos 4 часа назад
Хорошо, что в мире ещё много чудес, тайн и неизведанного. Многое ещё предстоит узнать. Глубокая экономическая яма с первобытным производством: реальность или выдумка?
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3k
Timka 5 часов назад
Сразу бросается в глаза - как будто грубый фотошоп на первой картинке....
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124k
DeOrio 5 часов назад
Чушь написана, всё там есть и влаги сколько угодно, и света для фотосинтеза предостаточно(пусть и в том объёме как на поверхности).
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