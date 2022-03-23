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Как в Китае появился лес из камней, которые торчат из земли, как острые лезвия

Как в Китае появился лес из камней, которые торчат из земли, как острые лезвия (4 фото)

Автор:
23 марта 2022 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   камень   лес   лес из камней   природа   удивительно   фото   
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Каменный лес Шилинь находится примерно в 120 км от города Куньмин, всего в 1,5 часа езды. Он занимает площадь в 400 квадратных километров и включает в себя как большой лес из камней, так и множество других живописных мест. Он был известен со времен династии Мин как первое чудо света.

Происхождение леса

Странный и крутой ландшафт леса создает бесчисленные скалистые лабиринты, в каждом из которых встречаются камни различных форм. Их внешний вид примечателен не только удивительной остротой вершин, но и тем, что многие камни будто копируют фигуры животных, людей или же растений. Некоторые из них тонкие и элегантные, некоторые же более массивные и грубые, но многие из камней похожи на каких-то персонажей из сказок со своими отличительными характеристиками.

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Геологи говорят, что каменный лес является образцом карстового рельефа. Здесь можно увидеть все наиболее типичные формы рельефа карстовых каменных лесов во всех частях мира. При взгляде издалека большое скопление каменных столбов высотой 20-50 м над землей кажется «лесом», поэтому люди и прозвали его соответственно.

Легенды леса

Каменный лес — живописное место, которое является мировым природным наследием. Он имеет самую древнюю в мире историю эволюции карстовых форм рельефа, самый широкий ареал распространения, а также уникальные формы палеозойского карстового сообщества каменных лесов.

Существует легенда о прекрасной девушке, которая проживала на территории лесов и превратилась в камень из-за несчастной любви. Она относилась к племени йи, а имя ее было Ашима. Говорят, что она была влюблена в юношу, за которого ей было запрещено выходить замуж. В отчаянии она убежала в лес и стала камнем, который и сегодня носит ее имя.

Иная версия данной легенды гласит, что девушку намеревались выдать за нелюбимого мужчину. Чтобы избежать столь печальной участи, она решилась совершить побег со своим настоящим возлюбленным. Однако убежать девушке так и не удалось — она утонула в воде неподалеку от этих каменных образований во время наводнения. На месте ее гибели теперь стоит камень, служащий памятником любви, которую так и не предала Ашима, хотя и поплатилась за нее жизнью.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   камень   лес   лес из камней   природа   удивительно   фото   
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