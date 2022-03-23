Как в Китае появился лес из камней, которые торчат из земли, как острые лезвия

Существует легенда о прекрасной девушке, которая проживала на территории лесов и превратилась в камень из-за несчастной любви. Она относилась к племени йи, а имя ее было Ашима. Говорят, что она была влюблена в юношу, за которого ей было запрещено выходить замуж. В отчаянии она убежала в лес и стала камнем, который и сегодня носит ее имя.

Иная версия данной легенды гласит, что девушку намеревались выдать за нелюбимого мужчину. Чтобы избежать столь печальной участи, она решилась совершить побег со своим настоящим возлюбленным. Однако убежать девушке так и не удалось — она утонула в воде неподалеку от этих каменных образований во время наводнения. На месте ее гибели теперь стоит камень, служащий памятником любви, которую так и не предала Ашима, хотя и поплатилась за нее жизнью.