Невероятный пейзаж Китая: лес посреди реки, окруженный пустыней

Каждую осень территория недалеко от деревни Лобнор в Северо-Западном китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе превращается в сказочное зрелище.
На этом месте когда-то было огромное соленое озеро, но со временем оно высохло и превратилось в пустыню. Однако песок и соль захватили не все пространство.
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Здесь нашлось место и лесу, и небольшому пресному озеру, и даже целой реке Тарим, вдоль и внутри которой растут роскошные евфратовские тополя. В октябре и ноябре тополя окрашиваются в желтые и оранжевые цвета и загадочно выглядывают из-под воды.
Полюбоваться этим живописным зрелищем сюда приезжают многочисленные туристы, а видео, снятые с высоты беспилотниками, по своей красоте превосходят любую голливудскую графику.
Видео
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