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Невероятный пейзаж Китая: лес посреди реки, окруженный пустыней

Невероятный пейзаж Китая: лес посреди реки, окруженный пустыней (9 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   китай   красота   лес   пейзаж   природа   фото   
283
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Каждую осень территория недалеко от деревни Лобнор в Северо-Западном китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе превращается в сказочное зрелище.
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Метки: в мире   китай   красота   лес   пейзаж   природа   фото   
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