Лес самоубийц: самое мрачное место на земле

Чаще всего, согласно этой традиции, стариков уносили в лес в безурожайные и голодные года, чтобы избавить семью от тех, кто не вкладывался в домашнее хозяйство.

Традиция стала основу сюжетов многих сказаний, одна из них – об Обасутэяма. В этой сказке рассказывается, как дайме пригрозил всем подданным относить «стариков», которым исполнилось 60 лет, в горный лес и бросать их там. В итоге двое братьев были вынуждены отправить своего отца в лес, однако тот оказался умнее, и в итоге отца вернули в город. Сюжет, в целом, очень интересный, и похож на русские сказки: там есть и мудрость, и испытания, и мораль.

Что же касается Аокигахары – то здесь оставляли стариков многие жители Эдо (старое название Токио) и ближних деревень. Поэтому позднее суеверные японцы (только вспомните, сколько у них городских легенд и страшилок!) решили, что здесь водится всякая нечисть: призраки, духи, демоны. А почему? А потому, что боги не могут вообще всех погибших сопроводить на тот свет.