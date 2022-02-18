Лес самоубийц: самое мрачное место на земле

"Подумайте еще раз о своей жизни, родителях, братьях, сестрах и детях. Не страдайте в одиночестве, пообщайтесь с кем-нибудь", - такая надпись красуется у входа в печально известный лес Аокигахара – Лес самоубийц. Почему сотни японцев приходят сюда закончить свою жизнь и благодаря чему этот лес так известен?
Прежде всего, стоит отметить, что репутация у леса не всегда была такой. Да, лес сам по себе очень мрачный, да и история у него крайне печальная.
Вообще, Аокигахара – относительно молодой лес неподалеку от Токио. Сюда порой даже приезжают, чтобы подняться к горе Фудзи (которая находится тут же). Здесь невозможно что-либо выращивать, так что лес с самого момента своего появления оставался нетронутым.
Лес необычен еще и тем, что из-за широких деревьев и особенностей ландшафта ветра здесь почти нет, а животных не так уж и много.
Возможно, отчасти и из-за красивой природы, туристических троп и обилия живописных, но мрачных пещер лес очень популярен у туристов и токийцев. Но что там с печальной историей?
Дело в том, что еще в средневековье бедные люди свозили сюда престарелых родственников встречать свой последний век – согласно традиции «убасутэ».
Чаще всего, согласно этой традиции, стариков уносили в лес в безурожайные и голодные года, чтобы избавить семью от тех, кто не вкладывался в домашнее хозяйство.
Традиция стала основу сюжетов многих сказаний, одна из них – об Обасутэяма. В этой сказке рассказывается, как дайме пригрозил всем подданным относить «стариков», которым исполнилось 60 лет, в горный лес и бросать их там. В итоге двое братьев были вынуждены отправить своего отца в лес, однако тот оказался умнее, и в итоге отца вернули в город. Сюжет, в целом, очень интересный, и похож на русские сказки: там есть и мудрость, и испытания, и мораль.
Что же касается Аокигахары – то здесь оставляли стариков многие жители Эдо (старое название Токио) и ближних деревень. Поэтому позднее суеверные японцы (только вспомните, сколько у них городских легенд и страшилок!) решили, что здесь водится всякая нечисть: призраки, духи, демоны. А почему? А потому, что боги не могут вообще всех погибших сопроводить на тот свет.
И якобы теперь здесь множество агрессивно настроенных потусторонних сил, которые стремятся уничтожить всех, кто по своей дурости забредет в лес.
Кроме того, здесь не работают компасы, что тоже нагоняет мистики. Но все объясняется просто: в земле под лесом огромные залежи железной руды, а сама земля – вулканическая порода. Да и все рассказы и байки о месте разбиваются о доводы скептиков, которые утверждают, что ничего необычного в лесу нет.
Но больше всего лес известен, конечно, из-за печальных случаев самоубийств. Интересно, что именно Аокигахара – второе по популярности в мире место для суицидов. Первым, к слову, является мост Golden Gate (Золотые ворота, огромный и знаменитый красный мост) в Сан-Франциско.
Каждый год в этом лесу находят порядка сотни тел тех, кто решил покончить с собой. Каждый год эта цифра меняется, и притом не в лучшую сторону. Чаще прочего люди выбирают виселицу или отравление медикаментами. При этом трупы находят далеко не всегда – могут уйти недели, а то и месяцы, прежде чем того или иного бедолагу наконец обнаружат.
Да и не всех ищут. Просто потому, что многие люди заканчивают с жизнью как раз из-за одиночества или проблем на работе и в личной жизни (из-за чего, кстати, некоторые люди «испаряются»). Поэтому, как сообщают некоторые очевидцы, здесь часто, сделав несколько шагов от тропы, уже можно найти разбросанные вещи или медикаменты.
Такая популярность места для самоубийц имеет корни не только в фольклоре, но и в литературе. Японец Сэйте Мацумото в своем романе «Башня волн» (вышел в 1961 году) рассказывает историю пары, которая решает свести счеты с жизнью в Аокигахаре и о том, как местный полицейский расследует это темное дело.
Затем в стране в 1993 году выходит книга «Полное руководство по самоубийству» за авторством Ватару Цуруми. Этот автор говорит, что именно Аокигахара – прекрасное место, чтобы распрощаться с наскучившей жизнью. В книге советуют также способы, но какие – говорить не будем.
Книгу распродали огромным тиражом – 1,2 миллиона экземпляров. И в скором времени в лесу нашли больше тел, чем обычно, при которых была эта книга.
Вообще, самоубийства – бич современной Японии. Здесь, к сожалению, стало нормой эмоционально и физически перенапрягаться.
Люди здесь порой работают порядка 12 часов, а после уходят домой, и там их не ждет ничего. А если и ждет – не забывайте, что в Японии очень высокие цены буквально на все, особенно в Токио. Порой среднему классу приходится выживать, а тем, кто победнее, жить в малюсеньких комнатушках.
Тут также не принято жаловаться и рассказывать о проблемах, что может, в целом, помочь хотя бы снять перенапряжение. Здесь отчасти потому и высок уровень алкоголизма.
Поэтому суицид, порой, осуществляют даже, казалось бы, благополучные люди, которые просто потеряли работу из-за сокращения. Потому что стыдно. А культ стыда в Японии – как раз то, на чем держится общество.
Кроме того, распространена традиция достойного ухода из жизни. Старики, оставшиеся без внимания своих детей, часто совершают суицид: они не хотят ехать в дома престарелых и хосписы. Да и одиночество рано или поздно приводит к депрессии даже самого закаленного человека.
Такое желание отражается и в самурайской традиции сеппуку (харакири) и в феномене камикадзе во время Второй мировой войны.
Поэтому все причины того, почему Аокигахара полнится телами новых жертв, можно подвести под три вещи: одиночество, осуждение общества и финансовая нестабильность.
Что же касается того, как власти стараются хоть немного снизить процент новых случаев – это, конечно, профилактика, правда, на поздней стадии.
Так, например, по всему лесу стоят указатели с обращениями к самоубийцам и номерами телефонов доверия, в местных магазинах не продается никаких медикаментов, которыми можно себе серьезно навредить, а веревок в них вообще не найти.
Часть кассиров и вовсе наловчились определять туристов, которые идут в лес с целью суицида: они говорят, что такие люди некоторое время ходят туда-сюда неподалеку, прежде чем пойти вглубь леса, а в глаза они никому не смотрят.
Как правило, именно кассиры сообщают о подозрительных случаях в лесу. А добровольцы и полиция регулярно патрулируют леса, чтобы предотвратить возможные суициды. Чаще в их поле зрения попадают одинокие мужчины в офисной одежде. Такие почти сразу едут с полицейскими.
Но все равно из года в год число суицидов растет. На Западе лес стал особенно известен «благодаря» блогеру Логану Полу. Он прогуливался там с друзьями, и случайно наткнулся на труп человека. Реакция Логана поразила множество людей: он радовался и смеялся, а после выложил видео на YouTube.
После этого из-за реакции пользователей Пола обвинили в неподобающем поведении. Он, конечно, пытался оправдаться и списывал свою реакцию на неожиданность, но непонятно, для чего вообще он поехал в Аокигахару и для чего вообще снял видео. После этого он потерял контракты на миллионы долларов и право сняться в кино.
Тем не менее, даже без него Аокигахара остается мрачным местом. Может быть, все изменится со сменой поколения, которое станет более прогрессивным, но пока цифры суицидов здесь лишь растут.
Источник:
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