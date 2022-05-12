Картинами принимаете? Владельцы ресторана продали картину, которой с ними расплатились за 35000$

Пара рестораторов, узнав о том, что у них в коллекции есть работа известной в стране художницы, не стала спешить с продажей. В этом году престарелая пара решилась на продажу картины и выручила за нее 35 тысяч долларов. Это, конечно, не миллионы, но ведь с момента смерти художницы прошло всего лишь 50 лет.