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Картинами принимаете? Владельцы ресторана продали картину, которой с ними расплатились за 35000$

Картинами принимаете? Владельцы ресторана продали картину, которой с ними расплатились за 35000$

Автор:
12 мая 2022 17:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   Мод Льюис   интересно   искусство   картина   обед   ресторан   
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Художник должен быть голодным - одно из самых известных выражений, которое подразумевает под собой не буквальный голод, а жажду творить и сделать нечто прекрасное.

Казалось бы, выражение очень известно, однако в канадском городке Онтарио есть семейная пара рестораторов, которая в прямом смысле этого слова не дает голодать художникам, принимая в качестве оплаты картины.

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Рынок искусства крайне непредсказуем, лишь одно неизменно - известность. Она приходит практически всегда после смерти художников, поэтому концепция рестораторов весьма рабочая. Инвестировать в бедных и неизвестных художников, чтобы потом получить миллионы выгоды.

Пока Тони и Ирен Демас не срубили такой куш, но удача им все же улыбнулась. Как-то в семидесятых годах прошлого века с ними расплатились за обед картиной некой Мод Кэтлин Доули, которая оказалась известной в Канаде художницей под псевдонимом Мод Льюис. На вид это была обычная картина, ничем не смахивающая на шедевр. Но в середине семидесятых художница стала крайне популярной, а уже в июле 1970 года скончалась.

Пара рестораторов, узнав о том, что у них в коллекции есть работа известной в стране художницы, не стала спешить с продажей. В этом году престарелая пара решилась на продажу картины и выручила за нее 35 тысяч долларов. Это, конечно, не миллионы, но ведь с момента смерти художницы прошло всего лишь 50 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   Мод Льюис   интересно   искусство   картина   обед   ресторан   
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7  комментариев
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22
Павел С. 5 часов назад
Ну не знаю, если задуматься, история получается совсем не благородная. Картина - это не один час работы. Дорогой обед получается, если перевести в человеко-часы. Нужно совсем отчаяться, наверное, чтобы платить картиной за обед.
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142
Саша Гр. 3 часа назад
"Но в середине семидесятых художница стала крайне популярной, а уже в июле 1970 года скончалась."
Какое- то корявенькое предложение.
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28k
Aqueronte 5 часов назад
Эту тему раскрутил ещё С. Дали, расплачиваясь в ресторане своими автографами
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9k
DumDum 5 часов назад
Судя по заголовку, художница наела на 35000$ и расплатилось картиной, которую владельцы продали.
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