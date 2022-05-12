Картинами принимаете? Владельцы ресторана продали картину, которой с ними расплатились за 35000$

Художник должен быть голодным - одно из самых известных выражений, которое подразумевает под собой не буквальный голод, а жажду творить и сделать нечто прекрасное.
Казалось бы, выражение очень известно, однако в канадском городке Онтарио есть семейная пара рестораторов, которая в прямом смысле этого слова не дает голодать художникам, принимая в качестве оплаты картины.
Рынок искусства крайне непредсказуем, лишь одно неизменно - известность. Она приходит практически всегда после смерти художников, поэтому концепция рестораторов весьма рабочая. Инвестировать в бедных и неизвестных художников, чтобы потом получить миллионы выгоды.
Пока Тони и Ирен Демас не срубили такой куш, но удача им все же улыбнулась. Как-то в семидесятых годах прошлого века с ними расплатились за обед картиной некой Мод Кэтлин Доули, которая оказалась известной в Канаде художницей под псевдонимом Мод Льюис. На вид это была обычная картина, ничем не смахивающая на шедевр. Но в середине семидесятых художница стала крайне популярной, а уже в июле 1970 года скончалась.
Пара рестораторов, узнав о том, что у них в коллекции есть работа известной в стране художницы, не стала спешить с продажей. В этом году престарелая пара решилась на продажу картины и выручила за нее 35 тысяч долларов. Это, конечно, не миллионы, но ведь с момента смерти художницы прошло всего лишь 50 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какое- то корявенькое предложение.