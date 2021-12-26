Что дала вода Фриде Кало?

Все началось с аварии – так говорила сама Фрида. Автокатастрофа искалечила тело совсем юной Кало и резко изменили ее планы на жизнь. Вместо медицинской карьеры, после долгих часов постельного режима с кисточкой в руках, Фрида решила стать художником. Это, в какой-то степени, было ей близко. Отец Фриды был довольно известным мексиканским реалистом.

Живопись самой Фриды, ее гениальные обескураживающие автопортреты, радикально отличались от классики. Она ломала стереотипы о женщине и ее роли в мире искусства также, как многолетние попытки вернуть себе себя ломали ее тело.