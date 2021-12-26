Что дала вода Фриде Кало?

Свободолюбивая мексиканская художница – по совместительству – икона современного женского искусства удручающе мало появляется в наших материалах.
Между тем, легендарная Фрида Кало – тот персонаж, о котором можно говорить и говорить и это никогда не надоест, ведь жизнь замечательной художницы была яркой, интересной и максимально драматичной.
Ее творческим взлетом интересуются даже те, кто мало озабочен вопросами развития искусства, ведь история Фриды – это история о стойкости и мужественности, беспечном идеализме, женственности и абсолютной красоте страдания.
Все началось с аварии – так говорила сама Фрида. Автокатастрофа искалечила тело совсем юной Кало и резко изменили ее планы на жизнь. Вместо медицинской карьеры, после долгих часов постельного режима с кисточкой в руках, Фрида решила стать художником. Это, в какой-то степени, было ей близко. Отец Фриды был довольно известным мексиканским реалистом.
Живопись самой Фриды, ее гениальные обескураживающие автопортреты, радикально отличались от классики. Она ломала стереотипы о женщине и ее роли в мире искусства также, как многолетние попытки вернуть себе себя ломали ее тело.
Куча операций и безнадежные попытки завести ребенка перемежевались с толиками света и счастья: Диего Риверой, живописью и огромным, открывшимся ей миром.
На картине «Что мне дала вода» 1938 года – та же извечная тема, та же рефлексия о превратностях судьбы и ее неожиданных подарках. И это тоже автопортрет, только не физиологический, а психологический – в нем отражено больше внутренней сути героини, чем в любом изображении.
Правая нога Фриды с трещиной – именно ее оперировали десятки раз, чтобы облегчить женщине болезненную хромоту. А на поверхности воды множество сюрреалистических действий, раскрывающих одну за одной страницы ее жизни.
Башня на вулкане, вероятно, символизирует пик страстей, которыми была начинена Северная Америка для художницы. Визиты за рубеж стали поворотными для Фриды, так она открыла миру свое творчество, стала известной и очень весомой фигурой в мире искусства. Там же случилась ее необъяснимая однополая связь – двух томных обнаженных женщин мы видим плавающими на матрасе.
Здесь же, отголоски переживаний о браке с Диего, большой любовью и проклятием одновременно, ну а продырявленная морская раковина, сквозь которую вытекает вода, может символизировать неудачные попытки Фриды стать матерью.
Итак, что же ей дала вода? Отправила за океан, открыла новый мир, полный жизни и смерти, страданий и блаженства. Фрида, как никто другой, умела выразить на картине сложные чувства и непередаваемые эмоции, ставшие вечными символами знаменитой Кало.
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