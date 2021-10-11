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«Бассейн в гареме» - приключения картины, написанной по заказу Александра III

«Бассейн в гареме» - приключения картины, написанной по заказу Александра III (5 фото)

Автор:
11 октября 2021 09:02
Сообщество : Искусство
Метки: Бассейн в гареме   интересно   искусство   картина   факты   фото   
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В 2001 году Эрмитаж был потрясён кражей, случившейся среди бела дня. Примерно как в комедии «Старики-разбойники», неизвестный беспрепятственно вырезал и унёс картину, которая по непонятной причине не была подключена к сигнализации.

Похищение и чудесное возвращение

Дальнейшая история картины не утратила детективный сюжет. Спустя пять лет в приёмную лидера КПРФ Геннадия Зюганова позвонил неизвестный и попросил встретиться, так как он имеет «вернуть народу» культурную ценность, а доверяет в этом отношении только коммунистам. Переданный предмет оказался похищенной из Эрмитажа картиной, примерная стоимость которой на аукционах Сотбис оценивалась в один миллион долларов.

Личность похитителя так и не была установлена. Это послужило почвой для разных литературных домыслов. Но факт – картина не пропала, была возвращена в Эрмитаж. Правда, из-за того, что она была сложена вчетверо, картина была сильно повреждена. Прошло ещё четыре года, прежде чем её сумели отреставрировать (и то не полностью) и снова выставить в музее.

Чем картина привлекла похитителя? Скорее всего, лёгкостью похищения. Преступник знал о том, что она не охранялась. А каковы были мотивы её создания?


Эротика и запретный Восток

Картина называется «Бассейн в гареме». Она принадлежит кисти французского художника Жана-Леона Жерома (1824-1904). Он написал её в 1875 году по заказу русского великого князя цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III.

Картина изображает обнажённых наложниц турецкого султана. Понятное дело, что она написана не с натуры. Её сюжет взят исключительно из головы художника.


Жером в это время писал картины на экзотические сюжеты, взятые из мифологии и восточного быта. Он искал способы передать графическими средствами элементы других культур, чтобы они были понятными современному европейцу. Отсюда и склонность к поиску эротических сюжетов. Жером старался перенести зрителей в области, запретные для глаз непосвящённых. Интерьеры частных мусульманских дворцов, где женщины могли обнажаться, являлись одной из таких запретных областей, что повышало интерес к подобным картинам.

Вкусы Александра III

Александр III в молодости отличался страстью к собиранию произведений искусства. Многие эстеты отмечают, что это была страсть дилетанта, не понимающего и не умеющего оценить подлинных шедевров. Такие критики, конечно, негативно относятся к творчеству Жерома, считая его халтурой, приспособленчеством к низменным чувствам публики, попытками её эпатировать. Доказательство этому они видят, в частности, в том, что «Бассейн в гареме» был использован одной американской фирмой для рекламы виски.

Но всем известно, что на вкус и цвет товарищей нет. Александр III поддался общеевропейской моде увлечения картинами Жерома. Он специально заказал художнику картину именно с таким сюжетом. Мотивация будущего императора неизвестна. Но очевидно, что наследник цесаревич был явно увлечён темой Востока в связи с происходившим тогда покорением Средней Азии русскими войсками.

Вступив на престол, Александр III не утратил интереса к творчеству Жерома. В 1885 году он купил прямо с Парижского салона экспонировавшуюся там новую картину Жерома «Большой бассейн в Бурсе». По своей тематике это была точно такая же работа, как «Бассейн в гареме», только ещё более откровенная, более насыщенная изображениями голых женских тел. Судьба этой картины оказалась иной. В 1930 году советское правительство продало её в США на аукционе Сотбис. Распродажей культурных ценностей большевики пополняли золотовалютный запас СССР.


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Метки: Бассейн в гареме   интересно   искусство   картина   факты   фото   
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