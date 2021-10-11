«Бассейн в гареме» - приключения картины, написанной по заказу Александра III

Личность похитителя так и не была установлена. Это послужило почвой для разных литературных домыслов. Но факт – картина не пропала, была возвращена в Эрмитаж. Правда, из-за того, что она была сложена вчетверо, картина была сильно повреждена. Прошло ещё четыре года, прежде чем её сумели отреставрировать (и то не полностью) и снова выставить в музее.

Чем картина привлекла похитителя? Скорее всего, лёгкостью похищения. Преступник знал о том, что она не охранялась. А каковы были мотивы её создания?





Эротика и запретный Восток

Картина называется «Бассейн в гареме». Она принадлежит кисти французского художника Жана-Леона Жерома (1824-1904). Он написал её в 1875 году по заказу русского великого князя цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III.

Картина изображает обнажённых наложниц турецкого султана. Понятное дело, что она написана не с натуры. Её сюжет взят исключительно из головы художника.





Жером в это время писал картины на экзотические сюжеты, взятые из мифологии и восточного быта. Он искал способы передать графическими средствами элементы других культур, чтобы они были понятными современному европейцу. Отсюда и склонность к поиску эротических сюжетов. Жером старался перенести зрителей в области, запретные для глаз непосвящённых. Интерьеры частных мусульманских дворцов, где женщины могли обнажаться, являлись одной из таких запретных областей, что повышало интерес к подобным картинам.