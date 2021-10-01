Удивительная жизнь мальчика, изображенного в Кенсингтонском дворце

Среди картин, украшающих знаменитый Кенсингтонский дворец в Лондоне, принадлежащий королевской семье, есть произведение Уильяма Кента - большое изображение двора Георга I. Картина находится на восточной стене у центральной лестницы.
Среди придворных и челяди на этой картине изображен и мальчик с пышной темной шевелюрой, держащий в руке желуди и дубовые листья.
Вот о нем и пойдет речь в этой статье. Перед нами весьма странный ребенок, которого называли Дикий Питер.
Его судьба удивительна и кажется неправдоподобной. В 1725 году в лесу недалеко от Ганновера был найден мальчик лет 10, который выглядел совершенно диким. Он был гол, бегал на четвереньках и питался тем, что дает лес. Его назвали Питером. Король Георг I, который тогда как раз посещал Ганновер, заинтересовался одичавшим ребенком и принял его в свой штат, поручив воспитать его и вернуть в человеческое общество.
В XVIII веке очень популярной была теория о том, что человек полностью зависит от воспитания и окружения, так что, взяв на себя заботу о диком мальчике, принцесса Уэльская Каролина и доктор Арбутнот могли проверить на опыте действенность этой теории.
Сейчас мы назвали бы этого мальчика ребенком-маугли. Подобных случаев известно достаточно много, чтобы ученые могли сделать вывод. А вывод неутешительный - никто из детей, в раннем возрасте лишенных человеческого общества, не смог вернуться в него полноценно. Как правило, такие дети никогда не обретают способность говорить и мыслить, как нормальный человек. В их мозгу те центры, которые отвечают за язык и сознание, в нужный период не получили должного влияния, которое возможно только в окружении людей.
Так что усилия доктора Арбутнота больших успехов не достигли, хотя некоторые подвижки были.
Мальчик был реально дикий. Стало ясно, что пробудить в Питере сознание невозможно, так что его отдали на попечение фрейлины королевы, госпожи Тичборн. Каждое лето она увозила мальчика на ферму, где он мог бы жить на природе и выполнять какие-то простые работы. Когда Питер вырос, он окончательно поселился на ферме. На его содержание специально выделялись деньги из королевской казны.
Однажды Питер исчез. Поиски ничего не дали, хотя и была объявлена награда за его обнаружение. Неизвестно, как долго шли бы поиски, если бы не случай. В округе начался пожар, он грозил перекинуться на местную тюрьму, и оттуда начали эвакуировать заключенных.
Среди них обнаружился сильно волосатый парень явно не в себе, умевший произнести только пару слов. Это был Дикий Питер. За что он попал в тюрьму, неизвестно, но в любом случае, он не мог отвечать за свои поступки. Его вернули на ферму, но теперь он должен был носить ошейник, на котором было выгравировано, кто этот человек и куда обращаться, если он будет найден вне фермы один.
Так Питер прожил до 70 лет, то есть понятно, что физически он был довольно крепок. Есть версия, что он одичал не потому, что стал ребенком-маугли, а был изначально болен синдромом Питта-Хопкинса, из-за чего его и оставили в лесу умирать, а он выжил и более того - попал в королевский дворец.
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