Удивительная жизнь мальчика, изображенного в Кенсингтонском дворце





Среди придворных и челяди на этой картине изображен и мальчик с пышной темной шевелюрой, держащий в руке желуди и дубовые листья.

Вот о нем и пойдет речь в этой статье. Перед нами весьма странный ребенок, которого называли Дикий Питер.





Его судьба удивительна и кажется неправдоподобной. В 1725 году в лесу недалеко от Ганновера был найден мальчик лет 10, который выглядел совершенно диким. Он был гол, бегал на четвереньках и питался тем, что дает лес. Его назвали Питером. Король Георг I, который тогда как раз посещал Ганновер, заинтересовался одичавшим ребенком и принял его в свой штат, поручив воспитать его и вернуть в человеческое общество.

В XVIII веке очень популярной была теория о том, что человек полностью зависит от воспитания и окружения, так что, взяв на себя заботу о диком мальчике, принцесса Уэльская Каролина и доктор Арбутнот могли проверить на опыте действенность этой теории.