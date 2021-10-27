Галлюциногены для принцессы: Диего Веласкес

Полотно из музея Прадо является чуть ли не самым изучаемым в мировом искусстве. Эксперты находят в нем все новые невероятные детали, пытаются прочесть изобразительный язык художника, каждый на свой лад.

А конспирологи утверждают, что Веласкес поместил туда некое страшное послание или даже тайну испанского королевского двора. В любом случае, этот сложный портрет со множеством измерений производит неоднозначное впечатление.