Вакансия дня: психолог для раков за 40 тысяч рублей

Как вы проводите свое свободное время, например, во время поездки в общественном транспорте?
Многие залипают в социальных сетях, куда интереснее смотреть объявления о работе. В кажущемся неинтересном занятии иногда можно встретить настоящие шедевры. Например, вы знали, что есть психологи для животных?
И речь идет не только о собаках и кошках, а о весьма специфических животных, таких как раки.
На сайте объявлений есть вакансия психолога на четырёхдневную требуется психолог. А теперь самое интересное, работодатель из Ростова предлагает соискателю сорок тысяч рублей за то, что он будет успокаивать раков перед тем, как их будут варить.
Каким образом психолог для животных будет успокаивать раков, точно неизвестно. Быть может он будет петь им, разговаривать или же как-то иначе. Возможно, таким образом владельцы заведения пытаются компенсировать тот факт, что через некоторое время раки отправятся в горячую воду. Либо это делается для того, чтобы мясо раков было более вкусным.
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АНТИФИШКИ
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Классические примеры: быстро сливается, подпирает, кидает гранаты под своих... Эти существа слабы умом и телом. Бороться бесполезно, их надо переучивать