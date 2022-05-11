Вакансия дня: психолог для раков за 40 тысяч рублей

Каким образом психолог для животных будет успокаивать раков, точно неизвестно. Быть может он будет петь им, разговаривать или же как-то иначе. Возможно, таким образом владельцы заведения пытаются компенсировать тот факт, что через некоторое время раки отправятся в горячую воду. Либо это делается для того, чтобы мясо раков было более вкусным.