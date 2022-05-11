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Вакансия дня: психолог для раков за 40 тысяч рублей

Вакансия дня: психолог для раков за 40 тысяч рублей

Автор:
11 мая 2022 22:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вакансия   животные   интересно   психолог   работа   раки   
4083
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Как вы проводите свое свободное время, например, во время поездки в общественном транспорте?

Многие залипают в социальных сетях, куда интереснее смотреть объявления о работе. В кажущемся неинтересном занятии иногда можно встретить настоящие шедевры. Например, вы знали, что есть психологи для животных?

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И речь идет не только о собаках и кошках, а о весьма специфических животных, таких как раки.

На сайте объявлений есть вакансия психолога на четырёхдневную требуется психолог. А теперь самое интересное, работодатель из Ростова предлагает соискателю сорок тысяч рублей за то, что он будет успокаивать раков перед тем, как их будут варить.

Каким образом психолог для животных будет успокаивать раков, точно неизвестно. Быть может он будет петь им, разговаривать или же как-то иначе. Возможно, таким образом владельцы заведения пытаются компенсировать тот факт, что через некоторое время раки отправятся в горячую воду. Либо это делается для того, чтобы мясо раков было более вкусным.

Источник:

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Метки: вакансия   животные   интересно   психолог   работа   раки   
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2k
Василич 9 часов назад
Ссылка coub.com
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723
basil pupkin 3 часа назад
Это скорей всего про этих раков :)
Классические примеры: быстро сливается, подпирает, кидает гранаты под своих... Эти существа слабы умом и телом. Бороться бесполезно, их надо переучивать
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390
Кондратий Собакин 6 часов назад
В городе Сухозадрищенске появилось сообщество любителей купаться в кипятке. В отличие от широко известных "моржей", члены этого сообщества называют себя "раками".
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11k
Василий Сургайло 8 часов назад
Сварить их... Я сам видел, как они успокаиваются, когда закинуть в кипящую воду... Буквально сразу
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84
Миха 9 часов назад
молодец "работодатель из Ростова", хорошая реклама своего заведения!
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