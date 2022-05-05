Коты, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

Кошек обожают во всех уголках планеты. Они могут быть грациозными, умилительно неловкими, энергичными и редкими лежебоками. Но все они без исключения обладают невероятным интеллектом.
Мы собрали фото, которые показывают, как бы выглядели коты, если бы решили самостоятельно зарабатывать себе и хозяину на пропитание. На услуги пушистых специалистов точно был бы немалый спрос. Вы только взгляните на них!
Кошка усердно работает, чтобы заработать денег и прокормить меня
Вам так повезло! А мой приносит мне только игрушки и жуков.
Она заслуживает повышения!
Котик-строитель
Суровый продавец арбузов
Подрабатывает в качестве фона для фотографий
Познакомьтесь, мой новый парикмахер
Очаровательный бариста
Этот бариста просто сбрасывает ваш напиток с прилавка после того, как он был приготовлен.
Добро пожаловать в Мяубакс.
Вам что-то подсказать? Уже выбрали?
Быть сантехником не просто, если у тебя лапки
Обожаю своего инструктора по йоге
Это Баттерс. Она работает водителем грузовика уже четыре года
Моя сестра сегодня плохо себя чувствует и не может работать. Маффин вызвался её подменить
Гроза морей
Учитель тщательно проверяет моё домашнее задание
Главный супервайзер
Младший помощник ветеринарного врача
Позвольте воспользоваться моим портативным кошачьим сканером.
Я бы доверила этому врачу свою жизнь.
Мой научный руководитель очень мягкий и пушистый
Он передаёт кошачий разум прямо через твои пальцы! Умный кот!
Он также является терапевтом на неполный рабочий день.
Дэн осваивает профессию почтальона
Все коробки в этом офисе разорваны в клочья.
Извините, сэр, но сегодня по какой-то неясной причине у нас полностью закончились почтовые голуби.
Источник:
АНТИФИШКИ
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