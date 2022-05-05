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Сообщество Без кота и жизнь не та 1273 поста • 431 подписчик подписаться
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Коты, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

Коты, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

Автор:
05 мая 2022 08:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   кот   кошка   прикол   работа   фото   
824
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Кошек обожают во всех уголках планеты. Они могут быть грациозными, умилительно неловкими, энергичными и редкими лежебоками. Но все они без исключения обладают невероятным интеллектом.

Мы собрали фото, которые показывают, как бы выглядели коты, если бы решили самостоятельно зарабатывать себе и хозяину на пропитание. На услуги пушистых специалистов точно был бы немалый спрос. Вы только взгляните на них!


Кошка усердно работает, чтобы заработать денег и прокормить меня

×
×

Вам так повезло! А мой приносит мне только игрушки и жуков.

Она заслуживает повышения!


Котик-строитель

Суровый продавец арбузов

Подрабатывает в качестве фона для фотографий

Познакомьтесь, мой новый парикмахер

Очаровательный бариста

Этот бариста просто сбрасывает ваш напиток с прилавка после того, как он был приготовлен.

Добро пожаловать в Мяубакс.


Вам что-то подсказать? Уже выбрали?

Быть сантехником не просто, если у тебя лапки

Обожаю своего инструктора по йоге

Это Баттерс. Она работает водителем грузовика уже четыре года

Моя сестра сегодня плохо себя чувствует и не может работать. Маффин вызвался её подменить

Гроза морей

Учитель тщательно проверяет моё домашнее задание

Главный супервайзер

Младший помощник ветеринарного врача

Позвольте воспользоваться моим портативным кошачьим сканером.

Я бы доверила этому врачу свою жизнь.


Мой научный руководитель очень мягкий и пушистый

Он передаёт кошачий разум прямо через твои пальцы! Умный кот!

Он также является терапевтом на неполный рабочий день.


Дэн осваивает профессию почтальона

Все коробки в этом офисе разорваны в клочья.

Извините, сэр, но сегодня по какой-то неясной причине у нас полностью закончились почтовые голуби.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   кот   кошка   прикол   работа   фото   
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эмосурикат прямоползающий 53 минуты назад
кот бездельник - горе в семье
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