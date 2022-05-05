Коты, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

Мы собрали фото, которые показывают, как бы выглядели коты, если бы решили самостоятельно зарабатывать себе и хозяину на пропитание. На услуги пушистых специалистов точно был бы немалый спрос. Вы только взгляните на них!

Кошка усердно работает, чтобы заработать денег и прокормить меня