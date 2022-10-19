Малоизвестные умницы, благодаря которым жизнь человечества стала проще, дольше и безопаснее

Нужно сразу отметить, что ремни безопасности не являются изобретением Нильса Болина. Они существовали и раньше. Но до его адаптации представляли собой просто фиксирующий в области пояса ремень. И в случае аварии он врезался в тело, зачастую провоцируя серьезные внутренние кровотечения.

В 1959 году шведский изобретатель Болин разработал такую систему креплений, которая была не только надежной, но и безопасной. Считается, что за время существования таких ремней безопасности, которые мы защелкиваем несколько раз в день, даже не задумываясь, машинально, они помогли в спасении более чем миллиона человеческих жизней.