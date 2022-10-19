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Малоизвестные умницы, благодаря которым жизнь человечества стала проще, дольше и безопаснее

Малоизвестные умницы, благодаря которым жизнь человечества стала проще, дольше и безопаснее

Автор:
19 октября 2022 10:07
Сообщество : Наука
Метки: Гертруда Элайон   Джон Леаль   Нильс Болин   алан тьюринг   вклад   интересно   работа   результат   труд   учёный   
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Многие учёные занимаются исследованиями исключительно ради процесса познания. Но у него есть и приятная вторая сторона – польза, которую потом используют в обществе.

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Грязная вода в истории человечества была актуальной проблемой. Пока в дело не вмешался Джон Леаль, который придумал технологию хлорирования для обеззараживания. Первый опыт использования имел место после эпидемии тифа в английском городе Мейдстон. Бактериолог Леаль применял хлор еще и для дезинфекции помещений при вспышке инфекций, передающихся водным путем.

Нужно сразу отметить, что ремни безопасности не являются изобретением Нильса Болина. Они существовали и раньше. Но до его адаптации представляли собой просто фиксирующий в области пояса ремень. И в случае аварии он врезался в тело, зачастую провоцируя серьезные внутренние кровотечения.

В 1959 году шведский изобретатель Болин разработал такую систему креплений, которая была не только надежной, но и безопасной. Считается, что за время существования таких ремней безопасности, которые мы защелкиваем несколько раз в день, даже не задумываясь, машинально, они помогли в спасении более чем миллиона человеческих жизней.

Гертруда Элайон довольно долго не могла найти дело, которое действительно бы ее увлекло. Пока не заняла должность контролера замороженных фруктов на наличие плесени. А когда началась Вторая мировая, женщина-фармаколог пошла работать под начало доктора Джорджа Хитчингса.

За счет полученных знаний она разработала новую методику исследования, которая позволила получить множество новых препаратов, в частности, антилейкемические и антималярийные средства, а также первые иммуноподавляющие антитела. В наши дни их применяют при трансплантации органов.

Алан Тьюринг – личность не слишком известная. Между тем как благодаря трудам именно этого математика и криптографа многие люди вообще получили возможность родиться. Дело в том, что он в составе группы других специалистов трудился во время Второй мировой в Блетчли-парке. Там находилось британское шифровальное отделение.

Его команда занималась созданием Bombe – ЭВМ, способной расшифровать нацистскую Энигму. Тысячи кодировок помогла взломать эта машина. Что по самым скромным подсчетам позволило спасти миллионы человеческих жизней.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гертруда Элайон   Джон Леаль   Нильс Болин   алан тьюринг   вклад   интересно   работа   результат   труд   учёный   
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4  комментария
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19k
Corvus Corax 38 минут назад
"Алан Тьюринг – личность не слишком известная."

Аффтару - может быть. Личность ОЧЕНЬ известная. Как минимум - тест Тьюринга. Педик, канешн, но очень умный дядечка был... Он очень много сделал... См. фильму «Игра в имитацию» (2014) для начала...
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66k
Вит Z 23 минуты назад
Александр Флеминг-создатель пенициллина!
А вообще пост куцый получился.
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8k
Shtoppi Час назад
Эта женщина тоже подходит под описание.
<<80 лет назад, 11 августа 1942 года, Хеди Кислер Марки и Джордж Антейл получили американский патент на «секретную систему связи». Хеди Марки гораздо лучше известна как Хеди Ламарр одна из великих кинодив Золотого века Голливуда. А сегодня ее изобретение лежит в основе таких беспроводных технологий, как Wi-Fi, Bluetooth и GPS.>>
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