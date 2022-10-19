Малоизвестные умницы, благодаря которым жизнь человечества стала проще, дольше и безопаснее

Многие учёные занимаются исследованиями исключительно ради процесса познания. Но у него есть и приятная вторая сторона – польза, которую потом используют в обществе.
Грязная вода в истории человечества была актуальной проблемой. Пока в дело не вмешался Джон Леаль, который придумал технологию хлорирования для обеззараживания. Первый опыт использования имел место после эпидемии тифа в английском городе Мейдстон. Бактериолог Леаль применял хлор еще и для дезинфекции помещений при вспышке инфекций, передающихся водным путем.
Нужно сразу отметить, что ремни безопасности не являются изобретением Нильса Болина. Они существовали и раньше. Но до его адаптации представляли собой просто фиксирующий в области пояса ремень. И в случае аварии он врезался в тело, зачастую провоцируя серьезные внутренние кровотечения.
В 1959 году шведский изобретатель Болин разработал такую систему креплений, которая была не только надежной, но и безопасной. Считается, что за время существования таких ремней безопасности, которые мы защелкиваем несколько раз в день, даже не задумываясь, машинально, они помогли в спасении более чем миллиона человеческих жизней.
Гертруда Элайон довольно долго не могла найти дело, которое действительно бы ее увлекло. Пока не заняла должность контролера замороженных фруктов на наличие плесени. А когда началась Вторая мировая, женщина-фармаколог пошла работать под начало доктора Джорджа Хитчингса.
За счет полученных знаний она разработала новую методику исследования, которая позволила получить множество новых препаратов, в частности, антилейкемические и антималярийные средства, а также первые иммуноподавляющие антитела. В наши дни их применяют при трансплантации органов.
Алан Тьюринг – личность не слишком известная. Между тем как благодаря трудам именно этого математика и криптографа многие люди вообще получили возможность родиться. Дело в том, что он в составе группы других специалистов трудился во время Второй мировой в Блетчли-парке. Там находилось британское шифровальное отделение.
Его команда занималась созданием Bombe – ЭВМ, способной расшифровать нацистскую Энигму. Тысячи кодировок помогла взломать эта машина. Что по самым скромным подсчетам позволило спасти миллионы человеческих жизней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аффтару - может быть. Личность ОЧЕНЬ известная. Как минимум - тест Тьюринга. Педик, канешн, но очень умный дядечка был... Он очень много сделал... См. фильму «Игра в имитацию» (2014) для начала...
А вообще пост куцый получился.
<<80 лет назад, 11 августа 1942 года, Хеди Кислер Марки и Джордж Антейл получили американский патент на «секретную систему связи». Хеди Марки гораздо лучше известна как Хеди Ламарр одна из великих кинодив Золотого века Голливуда. А сегодня ее изобретение лежит в основе таких беспроводных технологий, как Wi-Fi, Bluetooth и GPS.>>