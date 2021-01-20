Инровертам на заметку: в России открыта вакансия отшельника

Условия сносные: жилье, спутниковый интернет, да еще и зарплата. И работы не так чтоб много. Налетай!
Тем, кто каждый раз вздыхал, рассматривая фото уединенных мест и мечтал о полной перезагрузке своей жизни, можно обратить внимание на интересную вакансию, опубликованную на официальной странице Плейстоценового парка в Фейсбук.
Для работы в парке требуется по сути отшельник, который любит жить в одиночестве и не станет тужить по отсутствию джакази. Требования к сотруднику достаточно скромны: "знание компьютера на уровне пользователя, опыт с техникой и двигателями приветствуется, базовые навыки полевой жизни (дрова нарубить, воду наносить и т. д.), также приветствуется знание английского и/или немецкого".
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Работа такова: "жить в домике, следить чтобы дизель генератор работал, и его периодически заправлять и менять масло; раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных, раз в две недели списывать данные". Сообщается, что база находится неподалеку от реки, укомплектована дизелем и двумя комплектами автоматического полевого оборудования находящимися в 500 метрах от базы. Отопление печное, есть свет, телевизор и спутниковый интернет.
До ближайшего поселка Черский - 15 километров.
Трудоустроившись (кстати, официально), работник будет получать 40 тысяч рублей на руки, а помимо этого - "продуктовый набор, полевую экипировку и необходимый полевой инвентарь".
До ближайшего поселка Черский - 15 километров.
Трудоустроившись (кстати, официально), работник будет получать 40 тысяч рублей на руки, а помимо этого - "продуктовый набор, полевую экипировку и необходимый полевой инвентарь".
Плейстоценовый заказник находится на территории Нижнеколымского района в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Основан парк был в 1996 году известным российским ученым-экологом Сергеем Зимовым. Цель проекта- долговременный эксперимент по воссозданию экосистемы "мамонтовых степей", которые в период плейстоцена существовали в Северном полушарии.
По одной из гипотез превращение тундростепи в болотистую тундру произошло вследствие гибели фауны крупных и средних млекопитающих, живших на этой территории 12- 13 тысяч лет тому назад.
По одной из гипотез превращение тундростепи в болотистую тундру произошло вследствие гибели фауны крупных и средних млекопитающих, живших на этой территории 12- 13 тысяч лет тому назад.
Плейстоценовый парк летом
Создатели проекта уверены: воссоздать прежнюю тундростепь можно, восстановив популяцию травоядных животных, которые могут жить на северных территориях.
Никита Зимов
Так называемый обратный процесс, по словам нынешнего руководителя заказника Никиты Зимова - абсолютно возможное явление. Крупные травоядные, вытоптав мхи и лишайники, поспособствуют естественной замене растительности на травы и злаки, что в конецном итоге повлечет за собой осушение почвы и - как следствие - восстановление прежней экосистемы.
Но конечная цель проекта куда более глобальная, нежели чем воссоздание давно ушедшей экосистемы. Зимов считает, что «мамонтовые степи» могут помочь остановить глобальное потепление. По его считает Зимов. данным, температура вечной мерзлоты, т.е. промерзшего слоя земной коры уже примерно на 5 градусов теплее, чем среднегодовая температура воздуха - это "связано с формированием зимой толстого снежного покрова, укрывающего почву и предотвращающего глубокое промерзание". Однако этого эффекта можно избежать, т.к. утоптанные животными в поисках пищи тундростепи будут промерзать гораздо сильнее. Снег при этом своих теплоизолирующих свойств терять не будет. На пастбищах температура мерзлоты на 4 градуса ниже, чем там, где животные не пасутся, считает Зимов.
Сначала парк развивался только силами и средствами Зимова-старшего. Лишь в последние годы парк стал активно развиваться благодаря краудфандингу. В 2019 году в парке появились американские степные бизоны. В плейстоцене эти животные жили на территории Сибири и перекочевали в Америку по естественному существовавшему тогда мосту.
Сейчас на огороженной территории парка в 20 квадратных километров пасутся несколько видов крупных травоядных животных – северных оленей, якутских лошадей, лосей, степных бизонов, зубров, овцебыков, яков, калмыцких коров и овец.
В конце 2020 года заказник получил статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Зимов считает это настоящей победой, т.к. по его словам, режим АЗРФ "позволит сэкономить средства за счёт льгот по налоговым и страховым взносам и даст возможность направлять больше средств для проведения дальнейших экспериментов, обустройства территории и приобретения новых видов животных. Это окажет ощутимую поддержку нашему проекту, так как он финансируется за счёт научных грантов, спонсорской поддержки и краудфандинга".
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кстати аппендикс надо удалить и зубы мудрости - тогда шансов будет больше получить работу
А перебраться? Нет уж, кто тогда будет их аудиторией)))
Вообще странное время, приписывают себе несвойственные атрибуты и признаки, один визжит, что перфекционист, другой социофоб. В своё время таких пиз-лами называли.