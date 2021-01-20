Инровертам на заметку: в России открыта вакансия отшельника

Работа такова: "жить в домике, следить чтобы дизель генератор работал, и его периодически заправлять и менять масло; раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных, раз в две недели списывать данные". Сообщается, что база находится неподалеку от реки, укомплектована дизелем и двумя комплектами автоматического полевого оборудования находящимися в 500 метрах от базы. Отопление печное, есть свет, телевизор и спутниковый интернет.

До ближайшего поселка Черский - 15 километров.

Трудоустроившись (кстати, официально), работник будет получать 40 тысяч рублей на руки, а помимо этого - "продуктовый набор, полевую экипировку и необходимый полевой инвентарь".