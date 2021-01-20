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Инровертам на заметку: в России открыта вакансия отшельника

Инровертам на заметку: в России открыта вакансия отшельника (10 фото)

Автор:
20 января 2021 13:26
Сообщество : Жить в России
Метки: вакансия   интересно   отшельник   работа   работа мечты   смотритель   соискатели   
1540
10
Условия сносные: жилье, спутниковый интернет, да еще и зарплата. И работы не так чтоб много. Налетай!
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Метки: вакансия   интересно   отшельник   работа   работа мечты   смотритель   соискатели   
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Сеня Быгэмотиг Час назад
ну и куда присылать резюме?
кстати аппендикс надо удалить и зубы мудрости - тогда шансов будет больше получить работу
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4k
Александр Зотов 10 минут назад
Это интересно, но 40 тысяч для Магаданской области чего-то как-то маловато
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6k
vitenok 24 минуты назад
Хороший проект. Для тех, кто хочет помогать чему нибудь хорошему, но боится, что его обманут - реальная возможность помочь.
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2k
Raf Полчаса назад
Заманчиво, но семья...
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734
Максим Полчаса назад
Знаете, большинство ненавистников общества и потворщиков одиночества, на деле пустомели. Они как веганы или феминистки, любят говорить.
А перебраться? Нет уж, кто тогда будет их аудиторией)))
Вообще странное время, приписывают себе несвойственные атрибуты и признаки, один визжит, что перфекционист, другой социофоб. В своё время таких пиз-лами называли.
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640k
Result Автор поста Максим 24 минуты назад
Вот, кстати, да. Не удивлюсь, если ни один из стонущих в соцсетях "ах, уехать бы сейчас на край земли, чтоб не видеть все это" не откликнется на вакансию. Болтать- не мешки ворочать.
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2k
Voland Час назад
Я готов! При наличии инета (комп свой) и дилеров по пивку и куреву.
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26k
Fat Lynx Voland Полчаса назад
Хочу огорчить, времени на вот это все не будет... скорее всего, надо будет непрерывно въ-ё-бы-ва-ть, что бы хоть как-то жить и работать.
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