Мамкин пирожочек: в Германии разгорается скандал с министром обороны, катающей сына в правительственном вертолёте

Министерство пока отбивается от нападок, подтверждая факт полета, но подчеркивая, что с юридической точки зрения "все было чисто", якобы, Ламбрехт уведомила министерство о полете сына и оплатила все расходы.

Проблема в том, что это не первый случай использования вертолёта частным лицом. В прошлом году Александр Ламбрехт сопровождал маму на встречу министров юстиции ЕС. Хотя, по немецким законам, бесплатно пользоваться вертолетом могут лишь гости президента страны, канцлера и министра иностранных дел.

Не, ну а что такого? Сын же ... - родная кровиночка.