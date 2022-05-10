Мамкин пирожочек: в Германии разгорается скандал с министром обороны, катающей сына в правительственном вертолёте

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт угодила в скандал. Журналисты издания Business Insider выяснили, что она неоднократно предоставляла своему сыну Александру для личного пользования правительственный вертолет...
Вкусные факты оказались в руках у немецкого Business Insider:
согласно информации, которую накопали журналисты, сын министра обороны Кристен Ламбрехт, Александр летал в недавний отпуск в период пасхальных каникул на правительственном вертолете.
Отпрыска высокопоставленной персоны, как всегда, погубило желание попонтоваться и фотография, которую ради этого 21-летний парень загрузил в свой публичный профиль в одну известную и запрещенную в России социальную сеть.
На фото Александр сидит пристегнутым в правительственном вертолете Cougar, стоимость за час полета на котором составляет 5300 евро из бюджета (читай "из кармана немецких налогоплательщиков).
Министерство пока отбивается от нападок, подтверждая факт полета, но подчеркивая, что с юридической точки зрения "все было чисто", якобы, Ламбрехт уведомила министерство о полете сына и оплатила все расходы.
Проблема в том, что это не первый случай использования вертолёта частным лицом. В прошлом году Александр Ламбрехт сопровождал маму на встречу министров юстиции ЕС. Хотя, по немецким законам, бесплатно пользоваться вертолетом могут лишь гости президента страны, канцлера и министра иностранных дел.
Не, ну а что такого? Сын же ... - родная кровиночка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"9 апреля 2022 года заявила, что возможности бундесвера по поставкам оружия Украине из своих резервов исчерпаны, и продолжение их возможно только в счёт новой продукции военной промышленности"
Вот и через Business Insider слили компромат на нее.
"В прошлом году Александр Ламбрехт сопровождал маму на встречу министров юстиции ЕС." - то есть все всё знали и молчали, но компромат копили.
Исправит свое поведение в кровавом деле поставок оружия - дело с сыночком замнут.
Вертолет, то все равно уже был куплен, для нужд министерства! И зарплата пилоту установлена! Так даже лучше, чтобы вертолет денежки министерству зарабатывал, а пилот мастерство совершенствовал.
"Крупный скандал вокруг Майлис Репс разразился в ноябре прошлого года, когда газета Õhtuleht написала, что та заставила водителя возглавляемого ею Министерства образования возить своих детей в школу и другие места."
Кстати после "победы" в Ираке вояки США отчитывались в сенате о расходах. На 50 млрд расходов не нашли ни одной бумажки, ни одного решения и даже не смогли что-нибудь придумать. Типа "потерялись". Так что Афганистан кончился, вот и открыли новую "прачечную". Вот и просят финансирование увеличить, а потом скажут что сгорело все, вооружение разбомбили.