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Мамкин пирожочек: в Германии разгорается скандал с министром обороны, катающей сына в правительственном вертолёте

Мамкин пирожочек: в Германии разгорается скандал с министром обороны, катающей сына в правительственном вертолёте

Автор:
10 мая 2022 17:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Ламбрехт   вертолёт   коррупция   министр обороны   скандал   сын   
15632
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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт угодила в скандал. Журналисты издания Business Insider выяснили, что она неоднократно предоставляла своему сыну Александру для личного пользования правительственный вертолет...

Вкусные факты оказались в руках у немецкого Business Insider:

согласно информации, которую накопали журналисты, сын министра обороны Кристен Ламбрехт, Александр летал в недавний отпуск в период пасхальных каникул на правительственном вертолете.

Отпрыска высокопоставленной персоны, как всегда, погубило желание попонтоваться и фотография, которую ради этого 21-летний парень загрузил в свой публичный профиль в одну известную и запрещенную в России социальную сеть.

На фото Александр сидит пристегнутым в правительственном вертолете Cougar, стоимость за час полета на котором составляет 5300 евро из бюджета (читай "из кармана немецких налогоплательщиков).

Министерство пока отбивается от нападок, подтверждая факт полета, но подчеркивая, что с юридической точки зрения "все было чисто", якобы, Ламбрехт уведомила министерство о полете сына и оплатила все расходы.

Проблема в том, что это не первый случай использования вертолёта частным лицом. В прошлом году Александр Ламбрехт сопровождал маму на встречу министров юстиции ЕС. Хотя, по немецким законам, бесплатно пользоваться вертолетом могут лишь гости президента страны, канцлера и министра иностранных дел.

Не, ну а что такого? Сын же ... - родная кровиночка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Ламбрехт   вертолёт   коррупция   министр обороны   скандал   сын   
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64  комментария
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1k
andretry 15 часов назад
Все просто: Кристин Ламбрехт стала давать задний ход в деле борьюы против России -
"9 апреля 2022 года заявила, что возможности бундесвера по поставкам оружия Украине из своих резервов исчерпаны, и продолжение их возможно только в счёт новой продукции военной промышленности"
Вот и через Business Insider слили компромат на нее.

"В прошлом году Александр Ламбрехт сопровождал маму на встречу министров юстиции ЕС." - то есть все всё знали и молчали, но компромат копили.

Исправит свое поведение в кровавом деле поставок оружия - дело с сыночком замнут.
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975
курильщик Полчаса назад
Как может быть баба министром обороны ???
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3k
Vlamir Час назад
Ну если заплатила, то все в порядке!
Вертолет, то все равно уже был куплен, для нужд министерства! И зарплата пилоту установлена! Так даже лучше, чтобы вертолет денежки министерству зарабатывал, а пилот мастерство совершенствовал.
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37k
Example 6.2.6 2 часа назад
Где-то в Кремле от души поржали с этой новости. Из-за такой мелочи -такой шум. Ладно б чей-то сын вместо полёт на вертолёте, принял в собственность построенный народом Норильск-Никель или типо того.. А тут какой-то вертолёт. У нас собачек ручных персональными самолётами чиновники катают и ничего.
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1k
Вадим Курбатов 2 часа назад
Он хотя бы в своей стране живет, в отличие от выпердышей наших недоразумений! Да и на фотках он на земле, а не в воздухе, что не очень подтверждает пользование по прямому назначению. Очередной бздеж. Лучше посчитайте, сколько тратится у нас народных средств на прокорм армии бесполезных чиновников и их выкидышей! На "их" самолеты, яхты, тачки дома за границей. Чего все про Европу, да про Америку, расскажите лучше как у нас, это интереснее!
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162
Baby 2 часа назад
Нет, если заплатила-пускай летит хоть в Африку. Вертолетам летать полезно. Просто скажите,инакомыслить решила,это уже вернее будет.
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36k
Алексей 4 часа назад
Не может быть, это же еуропа, там не может быть все как у нас, как везде...
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1k
Connor_John 4 часа назад
Да ладно, чо вы... Он же просто к мамке на работу...
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32k
a.fey 7 часов назад
Можем им в помощь сисяна выслать.
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7k
Погулять вышел 9 часов назад
Из-за такой мелочи наезд на министра
они там совсем таво
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519
imho 12 часов назад
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5k
Артем Кощеев 12 часов назад
Лукашенко поржал с этой новости
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259
ShumkinBayan Артем Кощеев 4 часа назад
Да тут не только таракан посмеялся, вся российская верхушка всхрюкнула в голос. Песковы и тому подобные уже давно имеют СВОИ личные самолёты.
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69
Alexandr 13 часов назад
Я не понял, это пытаются приравнять европейских сыночков к нашим, которые людей на колеса ламборджини наматывают, при этом становясь потомственными чиновниками и заслуженными бизнесменами в 20 лет? Или это всё же ирония?
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13k
motorocker 13 часов назад
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46k
Олег 13 часов назад
да пусть катается, лишь бы в жопу не ёбся и вертолёт хохлам не отдавали
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2k
alex5450 13 часов назад
Слабаки.

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164
Chuchelo Patamkovoe 14 часов назад
Слабовато чет. В передовых странах министры родственникам самолёты покупают.
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30k
Юр21 14 часов назад
Ну чё вы в самом то деле, ну прокатился мальчуган на вертолёте, что ж орать то так.
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11k
Дядя Саша 14 часов назад
Куда мир катится, министр обороны Германии бабуля домохозяйка...
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16k
Valiko 14 часов назад
Всем компроматам компромат! А видео с камер наблюдения, где он старушку не перевел через дорогу есть?
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2k
perekrestok 14 часов назад
По основной профессии юрист. Работала в суде, потом работала адвокатом. Приняла дела и думала что все грехи предшественников спишутся сами собой. А сейчас очко играть начало. Вот и выступает чтобы задницу прикрыть.
Кстати после "победы" в Ираке вояки США отчитывались в сенате о расходах. На 50 млрд расходов не нашли ни одной бумажки, ни одного решения и даже не смогли что-нибудь придумать. Типа "потерялись". Так что Афганистан кончился, вот и открыли новую "прачечную". Вот и просят финансирование увеличить, а потом скажут что сгорело все, вооружение разбомбили.
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