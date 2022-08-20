«Я человек, а вы - грязь»: сын депутата из Асбеста по-хамски обошёлся с местными девушками

Он начал их оскорблять, несмотря на то, что его снимали на камеру.
21-летний Егор Александрин - сын местного депутата и самовыдвиженец в региональную думу, подошёл к машине активисток автоклуба и стал его рассматривать. Девушки в шутку предложили ему прокатиться. И понеслась - молодой человек стал оскорблять активисток, а в ответ на замечание, заявил:
«Я с грязью как хочу, так и разговариваю». И посоветовал им «садиться в свои вёдра и уё…».
Девушки всё засняли и выложили беседу в сеть:
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«Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им. Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца — действующего депутата думы Дмитрия Александрина».
Реакции от его отца, депутата и директора по производству «Ураласбеста», пока не было. А активистка, которая делала запись, заявила, что не будет обращаться в полицию:
«У нас в городе всё завязано. Никто с Александриным связываться не будет. Он начальник в комбинате, это градообразующее предприятие. И закроет рот всем».
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АНТИФИШКИ
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После (желательно было конечно "до" и давно) денацификации украины наши опытные воинские подразделения надо направить внутрь страны для проведения СВО по деохренизации чиновников и прочих "олигархов".
Сына - уборщиком в ближайшей колонии, хотя бы на полгода.
Это надо обязательно, причём больше им самим.
А то потом будут на столбе висеть.
Вылез [мат] Егор
Если вкратце - сын Митяя
Ну такого же [мат].
ЗЫ. Вместе с папой пусть едут восстанавливать русские территории!!
Ума 5 копеек, и не боится свой рот открывать на людях.