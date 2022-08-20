«Я человек, а вы - грязь»: сын депутата из Асбеста по-хамски обошёлся с местными девушками

21-летний Егор Александрин - сын местного депутата и самовыдвиженец в региональную думу, подошёл к машине активисток автоклуба и стал его рассматривать. Девушки в шутку предложили ему прокатиться. И понеслась - молодой человек стал оскорблять активисток, а в ответ на замечание, заявил:

«Я с грязью как хочу, так и разговариваю». И посоветовал им «садиться в свои вёдра и уё…».

Девушки всё засняли и выложили беседу в сеть: