FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6415 постов • 878 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Я человек, а вы - грязь»: сын депутата из Асбеста по-хамски обошёлся с местными девушками

«Я человек, а вы - грязь»: сын депутата из Асбеста по-хамски обошёлся с местными девушками

Автор:
20 августа 2022 17:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Асбест   Евгений Куйвашев   губернатор   депутат   дума   свердловская область   скандал   сын   
1795
2
1

Он начал их оскорблять, несмотря на то, что его снимали на камеру.

21-летний Егор Александрин - сын местного депутата и самовыдвиженец в региональную думу, подошёл к машине активисток автоклуба и стал его рассматривать. Девушки в шутку предложили ему прокатиться. И понеслась - молодой человек стал оскорблять активисток, а в ответ на замечание, заявил:

«Я с грязью как хочу, так и разговариваю». И посоветовал им «садиться в свои вёдра и уё…».

Девушки всё засняли и выложили беседу в сеть:

После этого поднялся скандал, дело дошло до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева:

«Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им. Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца — действующего депутата думы Дмитрия Александрина».

Реакции от его отца, депутата и директора по производству «Ураласбеста», пока не было. А активистка, которая делала запись, заявила, что не будет обращаться в полицию:

«У нас в городе всё завязано. Никто с Александриным связываться не будет. Он начальник в комбинате, это градообразующее предприятие. И закроет рот всем».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Асбест   Евгений Куйвашев   губернатор   депутат   дума   свердловская область   скандал   сын   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Игорь Час назад
У нас в городе всё завязано. Никто с Александриным связываться не будет. Он начальник в комбинате, это градообразующее предприятие. И закроет рот всем
===========
После (желательно было конечно "до" и давно) денацификации украины наши опытные воинские подразделения надо направить внутрь страны для проведения СВО по деохренизации чиновников и прочих "олигархов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
698
Ямщик 2 минуты назад
Папу - в дворники;
Сына - уборщиком в ближайшей колонии, хотя бы на полгода.
Это надо обязательно, причём больше им самим.
А то потом будут на столбе висеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Советский 4 минуты назад
Из-за леса, из-за гор
Вылез [мат] Егор
Если вкратце - сын Митяя
Ну такого же [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 6 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Jlav 10 минут назад
И сколько ещё царьков и сынишек царьков по всей России? думаю много
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 21 минуту назад
А может этого великовозрастного долбо.ё.ба отправить на Донбас? МаЛчик вполне пригодный для военной службы. БольшЕнький уже, кушает хорошо, упитанный.
ЗЫ. Вместе с папой пусть едут восстанавливать русские территории!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 22 минуты назад
Теперь эту "не грязь" на бутылку посадят....
Ума 5 копеек, и не боится свой рот открывать на людях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KAUSTIC 22 минуты назад
Сопля зеленая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 36 минут назад
По стопам папашки прет

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SR 38 минут назад
Вот и смена подросла сегодняшним "слугам народа". Было порождает быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Iq141 39 минут назад
Да, молодой, что с него взять. Пару раз в тыкву сунуть и он обновится)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
uid-b3zej3kh 51 минуту назад
а Вы говорите что среди русских тварей не бывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
264
Glot Remmy uid-b3zej3kh 46 минут назад
Кто говорит и при чём тут национальность? Пытаетесь разжечь рознь на национальной почве?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Ануфриев Час назад
мразь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям Час назад
Я в его года таким дебилом не был... Этот обсос необразованный, с отрицательным IQ, конкретно подставил и себя и всю семью...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Александр Ломовицкий Час назад
на новых выборах голосуем против ЕР . зажрались уроды . Или пусть депутата снимают с должности с полным лишением привилегий . словами папаши вещает сын так что он тоже мразь . до выборов остался месяц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
Максим Макашев Час назад
Может быть папаше следует мандат свой деПУТАНСКИЙ на стол положить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 Час назад
У него в глазах страх !!! Очкует маленький УЁПОК понимая что пызды отхватит от папы.... Хотя еслы "ПАПА" так вырастило свое ГОVNО то он ни чем не лучше. Дошло бы это еще выше что бы сняли и папу и выплетка вместо тачки в военное училище ................
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
VL 2 часа назад
загандоненое чмо... опарыш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Rus77 2 часа назад
Редкостный далбайоб, думаю яблоко от яблони недалеко упало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Renats Railis 2 часа назад
А что у них за говорок необычный? То ли акцент, то ли какая-то сугубо региональная языковая фишка, но очень сильно чувствуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
smakido 2 часа назад
Поскольку дети -это отражение родителей, то становятся ясными методы и результаты такого "воспитания".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 14 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163120



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт
Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт
Странные и смешные кадры с котейками, которые заставят улыбнуться
Странные и смешные кадры с котейками, которые заставят улыбнуться
Набирающие популярность в сообществах
Самые известные аферисты современности
Самые известные аферисты современности
У этого внедорожника Toyota Fortuner есть встроенный туалет, доступ к которому можно получить из салона
У этого внедорожника Toyota Fortuner есть встроенный туалет, доступ к которому можно...
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#новости#кино#в мире#Разное#СССР#домашние животные#знаменитости#собаки
#Юмор#интересно#история#сарказм#интересное#подборка#кот#дтп#комментарии#фотографии
#животные#картинки#факты#прикол#сатира#милота#аварии#забавно#Приколы#внешность
Как создать надёжный пароль Как создать надёжный пароль «Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок «Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок Свердловский замминистра подал в отставку после поручения лайкать посты губернатора Свердловский замминистра подал в отставку после поручения лайкать посты губернатора «Страшная бабища»: депутатов и сенаторов возмутила пародия на скульптуру на выставке в Москве «Страшная бабища»: депутатов и сенаторов возмутила пародия на скульптуру на выставке в Москве В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса Мамкин пирожочек: в Германии разгорается скандал с министром обороны, катающей сына в правительственном вертолёте Мамкин пирожочек: в Германии разгорается скандал с министром обороны, катающей сына в...

На что жалуетесь?

Вернуться