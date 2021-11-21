Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС

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Международный скандал и увольнение. Неосведомленность колумбийцев из города Тулуа стоила карьеры местному ректору полицейской академии уволили.
Во время церемонии посвященной «Неделе интернационализации» курсанты колумбийской полицейской академии нарядились в форму СС, встречая немецкую делегацию. Фотографию из социальных сетей сразу же удалили, но интернет, как говорится, помнит все.
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Национальная полиция Колумбии принесла официальные извинения местным жителям, в том числе и представителям еврейской общины.
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ушел ректор, громко хлопнув дверью
Знаменитая "Колумбийская шутка".
Бывает "Колумбийский галстук" ,а это вот такая "Колумбийская шутка".
Ректор - приколист,а фрицы - скептики.
5 балов.
А потом он посчитал, что слишком кучеряво будет им долги отдавать. Вот и пошёл замес.