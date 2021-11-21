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Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС

Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС (4 фото)

Автор:
21 ноября 2021 10:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   евреи   колумбия   новости   политика   полиция   скандал   
1859
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Международный скандал и увольнение. Неосведомленность колумбийцев из города Тулуа стоила карьеры местному ректору полицейской академии уволили.

Во время церемонии посвященной «Неделе интернационализации» курсанты колумбийской полицейской академии нарядились в форму СС, встречая немецкую делегацию. Фотографию из социальных сетей сразу же удалили, но интернет, как говорится, помнит все.

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Национальная полиция Колумбии принесла официальные извинения местным жителям, в том числе и представителям еврейской общины.

Источник: Московские новости

Источник:

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Метки: Германия   евреи   колумбия   новости   политика   полиция   скандал   
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17  комментариев
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81k
Броненосец Потелкам Час назад
ну черти, ну дают.....
ушел ректор, громко хлопнув дверью
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574
vijilante 2 минуты назад
Фрицы прост' шуток не понимают !
Знаменитая "Колумбийская шутка".
Бывает "Колумбийский галстук" ,а это вот такая "Колумбийская шутка".
Ректор - приколист,а фрицы - скептики.
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2k
Domax3000 6 минут назад
Какой душевный троллинг!
Какой душевный троллинг!Посмотреть
Какой душевный троллинг!
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2k
petia 7 минут назад
А ребята знают толк в по-ё-бах.
5 балов.
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405
Mixan 8 минут назад
Где Израильские "охотники за нацистами" ? Вон на украине марщируют,в прибалтике ..Опять Русские евреев спасть будут ,отдавая миллионы своих жизней ?
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8k
Алексей 10 минут назад
Троллят немцев)))
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12k
хз 21 минуту назад
Чертовы жиды такой прикол запороли
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6k
Ruk Полчаса назад
кароче евреи не дремлют даже в Колумбии, тоже постоянно ищут на что оскорбиться... а задумка то хорошая
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25k
Батончик с маком 41 минуту назад
Обкурятся своим кокаином.....
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1k
сеньор Леонсио Час назад
А чего стесняться?!
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12
Сергей сеньор Леонсио 49 минут назад
Какая это конспирология, это наука. Гитлер в Антарктиде, Американцы не высаживались на Луне, Земля плоская.
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228
Шурман сеньор Леонсио 39 минут назад
Интересное совпадение у штаба нато открыли русский магазин :) к чему бы это ?:) вчера там были , как всегда ни хрена не купил вышел с -50 евро :)
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11
<name> сеньор Леонсио Полчаса назад
закусывать надо
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