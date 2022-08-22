Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов

«Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца».

И порекомендовал выписать подзатыльников юному самовыдвиженцу. Возможно, без них не обошлось, потому что вскоре появилось видео с извинениями Александрина. Хотя говорит, в основном, его отец - о том, что кандидатуру сына с выборов снимают, а он уходит с поста замглавы городского отделения «Единой России». А Егор добавляет, что «Он сожалеет о том, что эмоции взяли верх».