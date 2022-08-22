Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов

Карьера политика как-то не задалась. А его отца уволили с поста замглавы городского отделения «Единой России».
Егор Александрин по-хамски пообщался с волонтёрами автоклуба в Асбесте. Запись беседы быстро появилась в сети:
— Я с грязью не хочу разговаривать.
— Я грязь?
— Ты грязь.
— А ты кто?
— Я человек. Залезь в своё ведро и … отсюда.
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История получила широкий резонанс, высказался даже губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев:
«Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца».
И порекомендовал выписать подзатыльников юному самовыдвиженцу. Возможно, без них не обошлось, потому что вскоре появилось видео с извинениями Александрина. Хотя говорит, в основном, его отец - о том, что кандидатуру сына с выборов снимают, а он уходит с поста замглавы городского отделения «Единой России». А Егор добавляет, что «Он сожалеет о том, что эмоции взяли верх».
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Интересно, когда уже чиновники своих чад прямо из детсада в депутаты баллотировать начнут???
Ведь я искренне верю, что его сын, который не побоялся высказать свою честную точку зрения на... сложившуюся ситуацию, он не впитал в семье понятие, что любая творимая им дичь может остаться безнаказанной, что есть они и есть чернь, и отношение к этой черни должно быть соответствующее, с высоты депутатского полёта гадить на толпу простолюдинов, аки голубь свободный?
Ведь папенька егойный совсем не такой, как юнец дурной этот. Папенька достоин своей должности.
Почётной должности избранника народного!
Хотя всё как раз наоборот.
Это дебил просто проговорился на камеру...