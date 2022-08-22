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Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов

Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов

Автор:
22 августа 2022 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Асбест   Евгений Куйвашев   выборы   депутат   свердловская область   скандал   сын   
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Карьера политика как-то не задалась. А его отца уволили с поста замглавы городского отделения «Единой России».

Егор Александрин по-хамски пообщался с волонтёрами автоклуба в Асбесте. Запись беседы быстро появилась в сети:

— Я с грязью не хочу разговаривать.

— Я грязь?

— Ты грязь.

— А ты кто?

— Я человек. Залезь в своё ведро и … отсюда.

История получила широкий резонанс, высказался даже губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев:

«Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца».

И порекомендовал выписать подзатыльников юному самовыдвиженцу. Возможно, без них не обошлось, потому что вскоре появилось видео с извинениями Александрина. Хотя говорит, в основном, его отец - о том, что кандидатуру сына с выборов снимают, а он уходит с поста замглавы городского отделения «Единой России». А Егор добавляет, что «Он сожалеет о том, что эмоции взяли верх».

Источник:

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Метки: Асбест   Евгений Куйвашев   выборы   депутат   свердловская область   скандал   сын   
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57  комментариев
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−14
HalloFreeSpace 2 часа назад
Да нифига он не сожалеет ...
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8k
Мариус 4 минуты назад
Ключевые слова: "ПОКА не нудно участвовать в ЭТОЙ компании" и "его кандидатуру с ЭТОГО округа..." (с)
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14k
Голос Вселенной 11 минут назад
21 год... какой депутат? Служил ли он в армии?
Интересно, когда уже чиновники своих чад прямо из детсада в депутаты баллотировать начнут???
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16k
Toxictofa 12 минут назад
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40k
Лесли 🥰 15 минут назад
От осинки не родятся апельсинки. Г*андон сыночек!
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1k
Елена 17 минут назад
Мелкий всратый депутатик! Да ты не эмоции не сдержал, а на самом деле вместе с папашей людей говном считаешь. А сам и обосрался.
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4k
Борис 20 минут назад
из князи в грязи)
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2k
Pill 20 минут назад
Мразь.
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21k
The Dude 22 минуты назад
Вопросик назрел: депутатствующий папенька, который воспитал такого достойного и прекрасного со всех сторон члена общества, он я надеюсь, продолжит депутатствовать?
Ведь я искренне верю, что его сын, который не побоялся высказать свою честную точку зрения на... сложившуюся ситуацию, он не впитал в семье понятие, что любая творимая им дичь может остаться безнаказанной, что есть они и есть чернь, и отношение к этой черни должно быть соответствующее, с высоты депутатского полёта гадить на толпу простолюдинов, аки голубь свободный?
Ведь папенька егойный совсем не такой, как юнец дурной этот. Папенька достоин своей должности.
Почётной должности избранника народного!
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−168
X_Y_Z_ Полчаса назад
Как то без сожаления. Вот выдержка. В губернаторы его. Ура товарищи.
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572
Иннoгeнтий Полчаса назад
Если из-за такой ерунды людей с постов снимать .... в Едре людей не останется.
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1k
Tony Полчаса назад
абсолютно пустые и надменные глаза у щенка...
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1k
Медвед 43 минуты назад
Нормально батя воспитал парня. Скорее всего него слов таких нахватался.
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785
Иван 44 минуты назад
И всё равно говорит он так, будто считает себя и своего сынка правыми. Чисто под влиянием окружения прогнулся, но выводов всё равно не сделал. Сейчас всё утихнет и через несколько лет эта физиономия опять появится у власти.
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49k
Олег 47 минут назад
Сказ о том, как грязный язык не дал дорваться до кормушки и выгнал с работы папашу..... поделом
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6k
Roninsamuray 50 минут назад
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527
Александр 53 минуты назад
***мат*** **** ***, а это оказывается провокация!
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2k
vasilykopkov 53 минуты назад
Все мажоры, как впрочем, и их родители, считают остальных людей грязью, быдлом и т .п.
Хотя всё как раз наоборот.
Это дебил просто проговорился на камеру...
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7k
Trenzel2003 56 минут назад
Ну и кто теперь грязь? Все вернулось на круги своя!
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385
Себастьян Перейра Час назад
21 год в башке говно, в жопе ветер, а туда же в депутаты.
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243
Евгений Ковалёв Час назад
У обоих быдлячьи взгляды
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