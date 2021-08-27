FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3147 постов • 1077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Германии вывесили плакаты с Калининградской областью в составе страны

В Германии вывесили плакаты с Калининградской областью в составе страны (3 фото)

Автор:
27 августа 2021 15:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Калининградская область   выборы   плакаты   провокация   скандал   
1311
3

На фоне парламентских выборов эти агитки вызвали громкий скандал.

В городе Тетеров, расположенном в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания местные жители развесили копии предвыборных агитационных плакатов 1949 года, на которых Германия изображена в довоенных границах - с Калининградской областью в составе страны. Об этом сообщает местная газета Nordkurier.

×

На плакатах 72-летней давности присутствует агитация за ведущую политическую партию ФРГ — Христианско-демократический союз (ХДС). Политики уже открестились от обвинений в своем причастии к этому безобразию. Прокуратура города Росток займется расследованием "провокационной агитации".


А пока христианских демократов, партию Ангелы Меркель, вовсю критикуют и костерят в средствах массовой информации. Видимо, кому-то очень выгоден этот скандал перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 сентября. Ранее Меркель заявила, что не собирается бороться за пост правительства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Германия   Калининградская область   выборы   плакаты   провокация   скандал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
718
Электрик 52 минуты назад
Вот им, а не Калининградскую область..... (На самом деле хотел запостить картинку с членом или фаллоимитатор, но боюсь, что забанят меня модеры.....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Фельдъегерь 5 минут назад
это фантомные боли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
DeOrio 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 14 минут назад
Кроме Калининградской области там еще кусочек Польши и Чехии.
Этот вброс как бы вообще для внутреннего потребления немцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Михайло Потапыч 14 минут назад
Чему быть - того не миновать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
a_komolow Полчаса назад
ЕГЭ и до Германии добрался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO Полчаса назад
Блин, ну как так у немцев получается?
У них даже агитплакаты выглядят как план Барбароса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
7guest 36 минут назад
А надо провести референдум среди жителей Калининградской области, аналогичный Крымскому. Вопрос только один - в какой из двух стран они хотят жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 40 минут назад
Адольф приде - Кенигсберг верне!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 43 минуты назад
в качестве наблюдателей от России надо отправить танки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
kalinser 47 минут назад
Для начала,пускай у пшеков 2/3 Восточной Пруссии,вместе с Данцингом, отметут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Сто рублей три года назад 49 минут назад
Видимо в России кому-то важен любой скандал за границей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Алекс 59 минут назад
Пора Калининграду возвращаться в родную гавань :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
Георгий Час назад
Пропаганда пишет )))))) или пашет ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ratibor Час назад
Опять двадцать пять....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Ульяновские выборы начались с увеличения пениса и скумбрии Ульяновские выборы начались с увеличения пениса и скумбрии Российский художник превратил персонажей мультфильмов в героев самых мрачных фильмов ужасов Российский художник превратил персонажей мультфильмов в героев самых мрачных фильмов ужасов Как выглядит безумно вежливый протест Как выглядит безумно вежливый протест Неожиданно: Адольф Гитлер пришёл к власти в Намибии Неожиданно: Адольф Гитлер пришёл к власти в Намибии Красноярский художник превратил персонажей советских мультфильмов в героев боевиков Красноярский художник превратил персонажей советских мультфильмов в героев боевиков
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

412234



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 работ самого известного фотошоп-тролля
2
31
15 работ самого известного фотошоп-тролля
Как мы ждали страшных русских
3
81
Как мы ждали страшных русских
Набирающие популярность в сообществах
Оригинальная бутылка томатного сока Ford 1930-х годов уйдет с молотка
0
1
Оригинальная бутылка томатного сока Ford 1930-х годов уйдет с молотка
Олимпиада, которую мы пропустили
0
7
Олимпиада, которую мы пропустили
Найден способ ускорить работу старых iPhone
Найден способ ускорить работу старых iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#подборка#автомобили#кино#приколы#СССР#новости#город
#фото#история#Россия#интересное#дтп#автомир#авто аварии#Китай#фотографии#дикая природа
#интересно#люди#ynews#аварии#картинки#искусство#прикол#комментарии#авария дня#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться