В Германии вывесили плакаты с Калининградской областью в составе страны

На фоне парламентских выборов эти агитки вызвали громкий скандал.
В городе Тетеров, расположенном в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания местные жители развесили копии предвыборных агитационных плакатов 1949 года, на которых Германия изображена в довоенных границах - с Калининградской областью в составе страны. Об этом сообщает местная газета Nordkurier.
А что на Рейхстаге уже стерлись надписи на русском языке?— Евгений Попов (@Evgenyi1961) August 27, 2021
На плакатах 72-летней давности присутствует агитация за ведущую политическую партию ФРГ — Христианско-демократический союз (ХДС). Политики уже открестились от обвинений в своем причастии к этому безобразию. Прокуратура города Росток займется расследованием "провокационной агитации".
А пока христианских демократов, партию Ангелы Меркель, вовсю критикуют и костерят в средствах массовой информации. Видимо, кому-то очень выгоден этот скандал перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 сентября. Ранее Меркель заявила, что не собирается бороться за пост правительства.
Источник:
- Как выглядит безумно вежливый протест
- Российский художник превратил персонажей мультфильмов в героев самых мрачных фильмов ужасов
- Красноярский художник превратил персонажей советских мультфильмов в героев боевиков
- Ульяновские выборы начались с увеличения пениса и скумбрии
- Неожиданно: Адольф Гитлер пришёл к власти в Намибии
Понравилось22
Этот вброс как бы вообще для внутреннего потребления немцев.
У них даже агитплакаты выглядят как план Барбароса