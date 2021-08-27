В Германии вывесили плакаты с Калининградской областью в составе страны

На плакатах 72-летней давности присутствует агитация за ведущую политическую партию ФРГ — Христианско-демократический союз (ХДС). Политики уже открестились от обвинений в своем причастии к этому безобразию. Прокуратура города Росток займется расследованием "провокационной агитации".

А пока христианских демократов, партию Ангелы Меркель, вовсю критикуют и костерят в средствах массовой информации. Видимо, кому-то очень выгоден этот скандал перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 сентября. Ранее Меркель заявила, что не собирается бороться за пост правительства.