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Крымский депутат предложил лишить Поклонскую госнаград за её высказывания о символах Z и V

Крымский депутат предложил лишить Поклонскую госнаград за её высказывания о символах Z и V (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 11:08
Сообщество : Политика
Метки: Госнаграды   Дремов   Поклонская   Спецоперация   видео   депутаты   мнения   политика   символы   спецоперация Z   
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В интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» Наталья Поклонская порассуждала о политике и, как оказалось, ее мнение относительно символики спецоперации на Украине не совпадает с общепринятым в РФ.

Поклонская, говоря о символике, назвала латинские буквы Z и V, которые российские военнослужащие наносят на боевую технику, символами скорби. «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда», - сообщила она в интервью.



Позже в соцсетях Поклонская сообщила, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно", отметив, что слепо поклоняться любям символам опасно, и "история этого не любит".

Высказывания замглавы Россотрудничества не остались без внимания общественности .В парламенте Крыма предложили лишить Поклонскую госнаград. Сергей Дремов, депутат от фракции ЛДПР в Крыму, в ходе заседания парламента раскритиковал высказывания Поклонской. "Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще раз будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград", - заявил он.



Наталья Поклонская отнеслась к критике ее слов спокойно. «Пусть обсуждают. Им вообще надо что-то обсуждать», - сказала она. Замглавы Россотрудничества добавила, что лучше было бы обсуждать законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников. Выступить с высокой трибуны с призывом о лишении медали «бывшему ненавистному прокурору — это куда приятнее», - цитируют слова Поклонской СМИ. Кстати, 19 апреля Госдума действительно приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс, который в народе прозвали «законом о застройке заповедников». Но на фоне событий, связанных со спецоперацией на Украине, это событие осталось без должного внимания.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Госнаграды   Дремов   Поклонская   Спецоперация   видео   депутаты   мнения   политика   символы   спецоперация Z   
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15k
Booka1a 2 часа назад
по мнению ура-патриотичных депутатов, все должны в обязательном порядке хором громко восторгаться войной с соседями. то, что для многих это действительно горе, хотя бы потому, что у кого-то умирают родственники, в расчет не принимается. то, что у многих россиян живут родственники именно в районе военных действий, тоже ура-патриотам пофиг
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2k
Григорий Водениктов 47 секунд назад
ей давно оторвало башку, несёт дичь и с портретом царя на улицы выходит, закрыть в дурку и пусть там от себя несёт что хочет.
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12k
Eltiftel 9 минут назад
А как же свобода слова? Свобода мысли?
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2k
cfhfwby 15 минут назад
То, что сейчас беда, это ясно многим, просто одних она не коснулась лично, они живут, почти, не испытывая дискомфорта, а где-то люди гибнут или живут просто в невыносимых условиях. Их НИКТО не спрашивает- воевать или не воевать, их просто убивают все, кому не лень, они - заложники современного устройства мира, когда кучка политиканов и олигархов вершат их судьбы. Мне эта война не нужна, не нужна она и матерям солдат. Какая бы цель не была, кроме защиты своей Родины от непосредственного нападения врага (увы, мы сегодня не на той стороне, где правда), решать военным путем бессмысленно. Только разжигание еще большей ненависти. Увы, но всеми людьми правит небольшая кучка политиканов-олигархов, решающих свои задачи, мы- пушечное мясо. Если так подходить к решению задач, как наше правительство поступило ( а много раньше так же поступали и правительства ЕС в отношении той же Югославии, например), то тогда следующими на очереди будут страны Прибалтики, в случае успеха данной авантюры. Вот поэтому Европа и всполошилась и ополчилась всем кагалом против нас.
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26k
Ashabad 21 минуту назад
Я и раньше относился к этой женщине с уважением. У неё есть свои заскоки, как у любой женщины, но это очень смелая женщина, которая не боится высказывать свою позицию.
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9k
DumDum Полчаса назад
Реальных врагов мало? Надо выпернуться с незаезженой инициативой? "Пусть мама услышит. Пусть мама придёт. Пусть мама меня непременно нейдё-от"
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136
bonli Полчаса назад
я снова ее зауважал (с)
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0
Александр Шевченко Полчаса назад
Отвечать не могу, но что в ЛНР уже уехали восстанавливать водопровод, теплосеть, канализацию бригады и РСУ МВК, МОЭК и т.п. это точно уже идёт завоз материала и подготовка бытовых городков. Уже не секрет составляются "добровольные" вахтовые бригады из полугосударсвенных и государственных контор. Так что к лету там будет большая стройка, не нужно надеюсь уточнять за чей счёт. Спасибо за минусы.
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3k
Frank Borman Полчаса назад
У Наташки сейчас нет реальной власти, так что пусть говорит что хочет. Неважно. Главное, она красивая. Ну хоть одна привлекательная баба в политике. Посли крокодилих типа Яровой, Матвиенко и прочих страшилиш, на нее приятно взглянуть.
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829
tuka 41 минуту назад
Многие по обе стороны совсем уже поехали на символизме... просто оставлю это здесь, понимайте как хотите)
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38k
Игорь 44 минуты назад
Скажу несколько не порулярные в среде патриотов вещи:

1. Больше всего критикуют эту опрерацию те, кого она лишила комфорта, если в России - это те, кто лишился своих автивов на Западе, лишился возможности выезжать на запад, то в/на Украине это те, кто эти последние 8лет особо не страдал, а сейчас им прилетает, в приямом смысле, и они теряют, хорошо, если только имущество.

2. Ту территорию Украины, которая окажется в сфере влияния России нам восстанавливать, и/или за наш счёт, так, что разрушать надо как можно меньше, что и пытаются делать.

3. В 90-е была такая поговорка: "Если в предложенной финансовой схеме ты не видшь лоха, лох, - это ты." Применительно к данной ситуации: во всех мерах поддержки, предлагаемых властями России, я не вижу себя, - наёмного работника частного предприятия. И я понимаю, за чей счёт идёт и будет идти весь этот праздник (см. п.2.).

Что касется меня лично, то п.1. меня не касается, а рассадник русофобов надо ликвидировать, или, по крайней мере, отодвигать от своих границ как можно дальше.
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398
Уля Игорь 5 минут назад
Второй и третий пункт - это продолжение первого. Так что если в третьем пункте вы себя не увидели, то первый вас ещё как касается. Естественно не прямо, а опосредованно, но в итоге что-то у вас заберут: работу, дороги, медицину, образованиеваших детей, культуру и т.д.
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31k
a.fey 45 минут назад
Она права. Воюют между собой, фактически, один народ. Вернее, НАТО воюет с Россией, но воюет чужими руками. А, по факту, воюет один народ.
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0
Александр Шевченко 56 минут назад
Вот когда интересы простых людей у государства будут на первом месте (зарплаты, пенсии, общее благосостояние), тогда и будет всё хорошо в нашей стране, тогда и патриотическое воспитание не нужно будет в школах вводить. А то помогают всем, кроме собственных граждан. И да я с Поклонской согласен, это трагедия, этот кризис можно было за 8 лет решить по другому и это полный про@б внешней разведки и внешней политики руководства страны в сторону Украины. А так мы на пороге 3 мировой и начали это мы кто бы что не говорил, факты вещь упрямая. Спасибо за минусы.
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855
idhr Час назад
а что собственно такого она сказала то? Она не предлагала отменить спецоперацию, так?, в чём тогда проблема?, она сказала, что то, что русские убивают украинцев, по сути тех же русских, недавно советских и сами тоже гибнут, это трагедия, а разве не трагедия?!? Кароч она много пурги конечно гонит, но в данном случае, по моему всё весьма в меру ...
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398
Уля Час назад
Уже не в первый раз выясняется что у неё одной, из огромного числа политиков, есть яйца. И куда мы в итоге придём, если среди огромного количества русских мужей, эти самые яйца остались только у бабы из Украины!?
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11k
harlamov Час назад
"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты россияне, и родители получают разные известия. Это беда"

Хорошо, как женщину (тем более женщину чудаковатую) ее понять можно.
Но... Кто ходил с портретом Николая Кровавого и чуть ли не облизывал его?
А ведь этот кровавый маньяк:
- Расстрелял рабочих 9 января 1905 года
- Санкционировал Ленский расстрел
- На письме о десятках тысяч погибших от голода крестьян поставил пометку "не важно"
- Отправил русских солдат на смерть в первую мировую
- В разгар войны бросил армию и народ на произвол и сбежал, ввергнув страну в хаос гражданской войны и отправив на смерть миллионы...
Преступления этого маньяка можно перечислять долго. Однако это не мешало Поклонской молится на него и везде ходить с его портретами и символами царской власти, которые для многих символизирует трагедию и горе! Как в России так и на Украине.

Лицемерная двуличная предательница!
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2k
Sergius SPb Час назад
1.Наша няша......
Хе-хе, я всегда предупреждал от предателей ничего хорошего не жди.
В принципе это по истории всегда было известно.
Перебежчиков всегда задвигали в дальний угол. А не выдвигали на большие посты.
2. У сабжа на почве религии котелок тоже протек и основательно.
Жди неожиданной беды. Эта дурочка как мина,хрен знаешь что от нее ожидать.
3.Может и мысль у нее верная. Это трагедия которая сейчас происходит между РФ и Украиной. Смерть людей. Все это верно-да.
Только ответ надо было развернутый давать с пояснениями.
А так, каждый понимай как хочешь. А поняли как-то не так. Или так?
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6
Александр Долматов Час назад
Мне Поклонская не нравилась, то у неё иконы мироточат, то пора царскую власть восстанавливать... Но месяц назад послушал её интервью на радио и начал менять отношение к лучшему. К символам просто придрались, а травят её за призывы думать головой и критически оценивать информацию любых сми, которые во время военных действий из средств информирования превращаются в средства пропаганды. И я, как человек, живущий в ДНР, это вижу. Если украинские сми говорят, что у меня во дворе стоит чёрный Мерседес, российские - что у меня во дворе стоит белая Лада, а я выглядываю во двор и вижу красную Тойоту, то каким сми я должен верить?
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252
ton Час назад
А за что, собсна, лишать? За частное мнение? Или за здравый взгляд?
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879
олег Час назад
Война - пройоб политиков ,они просто упустили бандерлогов вна за 30 лет .так жрали и срали ,что забыли о родине.
А наш мяш награды заслужила ,и чё,расзазлужила теперь .
Гоните этого депутата найух
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Комментарий удален. Причина: флуд
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