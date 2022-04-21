Крымский депутат предложил лишить Поклонскую госнаград за её высказывания о символах Z и V

Позже в соцсетях Поклонская сообщила, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно", отметив, что слепо поклоняться любям символам опасно, и "история этого не любит".

Высказывания замглавы Россотрудничества не остались без внимания общественности .В парламенте Крыма предложили лишить Поклонскую госнаград. Сергей Дремов, депутат от фракции ЛДПР в Крыму, в ходе заседания парламента раскритиковал высказывания Поклонской. "Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще раз будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград", - заявил он.