Крымский депутат предложил лишить Поклонскую госнаград за её высказывания о символах Z и V

В интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» Наталья Поклонская порассуждала о политике и, как оказалось, ее мнение относительно символики спецоперации на Украине не совпадает с общепринятым в РФ.
Поклонская, говоря о символике, назвала латинские буквы Z и V, которые российские военнослужащие наносят на боевую технику, символами скорби. «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда», - сообщила она в интервью.
Позже в соцсетях Поклонская сообщила, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно", отметив, что слепо поклоняться любям символам опасно, и "история этого не любит".
Высказывания замглавы Россотрудничества не остались без внимания общественности .В парламенте Крыма предложили лишить Поклонскую госнаград. Сергей Дремов, депутат от фракции ЛДПР в Крыму, в ходе заседания парламента раскритиковал высказывания Поклонской. "Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще раз будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград", - заявил он.
Наталья Поклонская отнеслась к критике ее слов спокойно. «Пусть обсуждают. Им вообще надо что-то обсуждать», - сказала она. Замглавы Россотрудничества добавила, что лучше было бы обсуждать законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников. Выступить с высокой трибуны с призывом о лишении медали «бывшему ненавистному прокурору — это куда приятнее», - цитируют слова Поклонской СМИ. Кстати, 19 апреля Госдума действительно приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс, который в народе прозвали «законом о застройке заповедников». Но на фоне событий, связанных со спецоперацией на Украине, это событие осталось без должного внимания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. Больше всего критикуют эту опрерацию те, кого она лишила комфорта, если в России - это те, кто лишился своих автивов на Западе, лишился возможности выезжать на запад, то в/на Украине это те, кто эти последние 8лет особо не страдал, а сейчас им прилетает, в приямом смысле, и они теряют, хорошо, если только имущество.
2. Ту территорию Украины, которая окажется в сфере влияния России нам восстанавливать, и/или за наш счёт, так, что разрушать надо как можно меньше, что и пытаются делать.
3. В 90-е была такая поговорка: "Если в предложенной финансовой схеме ты не видшь лоха, лох, - это ты." Применительно к данной ситуации: во всех мерах поддержки, предлагаемых властями России, я не вижу себя, - наёмного работника частного предприятия. И я понимаю, за чей счёт идёт и будет идти весь этот праздник (см. п.2.).
Что касется меня лично, то п.1. меня не касается, а рассадник русофобов надо ликвидировать, или, по крайней мере, отодвигать от своих границ как можно дальше.
А у них менталитет в большинстве сельский, примитивный, но при этом самомнение раздутое до небес всей этой саморекламой и пропагандой.
Хорошо, как женщину (тем более женщину чудаковатую) ее понять можно.
Но... Кто ходил с портретом Николая Кровавого и чуть ли не облизывал его?
А ведь этот кровавый маньяк:
- Расстрелял рабочих 9 января 1905 года
- Санкционировал Ленский расстрел
- На письме о десятках тысяч погибших от голода крестьян поставил пометку "не важно"
- Отправил русских солдат на смерть в первую мировую
- В разгар войны бросил армию и народ на произвол и сбежал, ввергнув страну в хаос гражданской войны и отправив на смерть миллионы...
Преступления этого маньяка можно перечислять долго. Однако это не мешало Поклонской молится на него и везде ходить с его портретами и символами царской власти, которые для многих символизирует трагедию и горе! Как в России так и на Украине.
Лицемерная двуличная предательница!
Она ходит с его портретом по религиозным соображениям, потому что в религиозном представлении он был человеком (пусть не удачным на своём месте, пусть совершившим в том числе и кровавые ошибки) но не имевшим какого либо выбора, быть на этом месте или нет. Т.е. ему с детства втирали и нагружали его мыслями об огромной ответственности которую он будет обязан нести на своих плечах и никто особо не интересовался насколько крепкие эти плечи и что там у этого человека в голове. И когда пришёл момент, он не сбежал в эмиграцию на первом же пароходе, а принял всё что ему полагается. Вот потому и ходят с его портретами.
Т.е. если рассуждать без религиозного аспекта, то да, всё как ты говоришь. Но это однобоко, потому что есть ещё и другие взгляды и мнения на всё тоже самое, не менее важные и справедливые чем твои.
Хе-хе, я всегда предупреждал от предателей ничего хорошего не жди.
В принципе это по истории всегда было известно.
Перебежчиков всегда задвигали в дальний угол. А не выдвигали на большие посты.
2. У сабжа на почве религии котелок тоже протек и основательно.
Жди неожиданной беды. Эта дурочка как мина,хрен знаешь что от нее ожидать.
3.Может и мысль у нее верная. Это трагедия которая сейчас происходит между РФ и Украиной. Смерть людей. Все это верно-да.
Только ответ надо было развернутый давать с пояснениями.
А так, каждый понимай как хочешь. А поняли как-то не так. Или так?
Не.. ?
Распиаренная личность. Связанная с крымским криминалом наглухо. Отец её ребёнка - оч. умный "уважаемый" человек, который и сейчас вполне прилично себя "чувствует" при новой власти.
А наш мяш награды заслужила ,и чё,расзазлужила теперь .
Гоните этого депутата найух