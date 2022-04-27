День, когда едва не пленили Джека Воробья: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд





12 апреля в США Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Хёрд в очередной раз сошлись в суде. Депп подал против бывшей иск на $50 млн о защите чести и достоинства. Обвинения Хёрд в домашнем насилии, которые стоили Деппу карьеру, он называет ложными.





Эмбер Хёрд подала против голливудской звезды встречный иск и повысила ставки в два раза, потребовав $100 млн за моральный ущерб. Дескать, это Депп порочит её честь и достоинство, называя её обвинения ложными.





За судебными заседаниями можно наблюдать в прямом эфире. Пока что присяжные выслушали Джонни Деппа и его свидетелей, посмотрели и послушали несколько часов видео и аудиозаписей, на которых Эмбер Хёрд и Джонн Депп ругаются, а также узнали подробности прославившей Хёрд сильнее, чем любая её роль, дефекации на кровать. Суд ещё продлится несколько недель, теперь допрашивать будут Эмбер Хёрд. А мы пока давайте посмотрим, на что обратили внимания, смотревшие суд пользователи.



