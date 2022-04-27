День, когда едва не пленили Джека Воробья: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

В США уже две недели Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Хёрд судятся в прямом эфире. На заседании вскрылись интересные подробности совместной жизни актёров, и, кажется, не за горами тот день, когда Депп вернёт себе карьеру.
12 апреля в США Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Хёрд в очередной раз сошлись в суде. Депп подал против бывшей иск на $50 млн о защите чести и достоинства. Обвинения Хёрд в домашнем насилии, которые стоили Деппу карьеру, он называет ложными.
Эмбер Хёрд подала против голливудской звезды встречный иск и повысила ставки в два раза, потребовав $100 млн за моральный ущерб. Дескать, это Депп порочит её честь и достоинство, называя её обвинения ложными.
За судебными заседаниями можно наблюдать в прямом эфире. Пока что присяжные выслушали Джонни Деппа и его свидетелей, посмотрели и послушали несколько часов видео и аудиозаписей, на которых Эмбер Хёрд и Джонн Депп ругаются, а также узнали подробности прославившей Хёрд сильнее, чем любая её роль, дефекации на кровать. Суд ещё продлится несколько недель, теперь допрашивать будут Эмбер Хёрд. А мы пока давайте посмотрим, на что обратили внимания, смотревшие суд пользователи.
"Звездой" открытого суда (открытые процессы - редкость для звёзд, они предпочитают судиться за закрытыми дверьми) стал адвокат Эмбер Хёрд Бен Роттенборн. Он возражал на свои собственные вопросы, не давал Деппу договорить, а ещё смешил его, постоянно спрашивая: "Я правильно это прочитал?", когда показывал переписку бывших супругов.
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Депп тоже веселил присутствующих, превращая допрос в стендап.
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Нарезка вопросов "Я правильно это прочитал?".
Напомним, что Депп и Хёрд познакомились на съёмках "Ромового дневника" (2011), где играли главные роли, поженились в 2015 году, а уже в 2016-м развелись. Хёрд тогда заявила, что Депп её бьёт и показала в суде синяки. Дело решили $7 млн от Деппа. Эмбер пообещала передать их детской больнице, но в 2021 году выяснилось, что на благотворительность она отдала лишь $100 тыс., остальное оставив себе.
В 2018 году Хёрд опубликовала статью в The Washington Post про сексуальное насилие. В статье имя Джонни Деппа не упоминалось, но всем было понятно, кого она имеет в виду. После скандального текста Хёрд Джонни Деппа окончательно отменили в Голливуде. В 2022-м Депп через суд хочет "раскрыть правду" и добиться отмены отмены.
Многочисленные поклонники Джонни Деппа горячо поддерживают его. Хёрд даже наняла элитную охрану, чтобы обезопасить себя от особо страстных поклонников её бывшего мужа, которые шлют ей угрозы.
Зрители обратили внимание, как Хёрд иногда выходит из образа. На камеры она делает трагичное выражение лица, а когда не знает, что её снимают, улыбается и смеётся. Кстати, клинический психолог Шеннон Карри общалась с Хёрд в конце прошлого года и заявила, что актриса страдает истерическим расстройством личности и склонна преувеличивать происходящее с ней.
На суде также выяснились подробности травмы пальца Деппа. Оказывается, Хёрд тогда бросила в него две бутылки водки. Одна из них сильно поранила актёру руку. В больнице ему даже отрезали кусочек пальца. Случилось это в 2015 году в Австралии на съёмках очередной части "Пиратов". Депп говорит, что бывшая стала кидаться в него бутылками через месяц после свадьбы. На вопрос адвоката о происхождении раны Депп сказал, что никогда бы не нанёс себе такую рану самостоятельно, потому что гитара - любовь его жизни, а для игры на ней нужны здоровые руки.
Была на суде ещё одна дама, привлекшая внимание зрителей мужского пола.
Но вернёмся к Хёрд. Бренд косметики Milani уличил актрису во лжи. На суде её адвокаты показывали консилер (это вроде тонального крема для маскировки прыщей, синяков под глазами и прочих несовершенств на лице), которым Хёрд скрывала синяки, якобы оставленные кулаком Деппа. Однако этот самый консилер фирма выпустила только в 2017 году, то есть уже после развода.
На суде Депп вспомнил, как после очередного скандала, когда он пригрозил разводом, Хёрд наделала кучу на супружеском ложе. Актриса обвинила во всём собаку, но Депп ей не поверил. На суде актёр сказал, что первой его реакцией на поступок Хёрд был смех:
Это было так странно и гротескно, что мне ничего не оставалось, как рассмеяться.
В связи с фекальной выходкой Эмбер в соцестях в трендах #MePoo, пародирующий знаменитое #MeToo (poo - какать, какашка).
Поклонники Деппа также пишут ему слова поддержки под хэштегом JusticeForJohnnyDepp (справедливость для Джонни Деппа).
Рассказываю о том, как обвинения Хёрд повиляли на его карьеру, Депп упомянул об увольнении из "Пиратов Карибского моря". По словам актёра, Disney хотел, чтобы он принял участие в написании сценария шестой серии, чтобы он и зрители как следует попрощались с любимым персонажем. Однако развод и последующие события поставили на участие Джонни в пиратской франшизе крест. На суде актёр заявил, что не вернётся в роли Джека Воробья, даже если ему предложат за гонорар в $300 млн долларов. Кстати, он ещё вспомнил, что ни разу не смотрел "Проклятие Чёрной жемчужины".
В целом первые недели суда прошли благополучно для Джонни Деппа. Главный их итог - доказано, что Эмбер Хёрд неоднократно поднимала руку на Джонни Деппа. Допрос актёра закончился аудиозаписью, где есть такие слова Амбер Хёрд:
Скажи миру, Джонни, скажи им: "Я, Джонни Депп, мужчина, я тоже жертва домашнего насилия". И, ты знаешь, это честный бой. И посмотри, сколько людей поверят тебе или поддержат.
После этого адвокат Деппа спросил у него, как бы он ответил Эмбер Херд. Актёр ответил: “Да, я жертва домашнего насилия”. На этом допрос Джонни Деппа завершился. Следившие за процессом адвокаты отмечают, что неизвестная ранее аудиозапись была обнародована в самый подходящий момент, и ставят на победу Деппа.
Продолжение процесса, возможно, будет ещё более сенсационном. Показания должен будет дать Илон Маск, чьи отношения с Эмбер Хёрд в то время, когда она ещё была женой Деппа, уже доказаны благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Фанаты Деппа мечтают, чтобы он в финале процесса, когда его, конечно же, оправдают, сказал:
Вам запомнится этот день, когда чуть не был пленён Капитан Джек Воробей!
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АНТИФИШКИ
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Мда. Помниться они там тройничок устраивали с Карай Делевинь и Эмбер....в доме Деппа и Хёрд. Короче голливудская история во всей красе которые так любят американцы....