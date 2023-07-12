Как создавались "Пираты Карибского моря", которым стукнуло 20 лет

Вербински говорил, что мечтал бы видеть в роли Барбоссы Алека Гиннесса (Оби Ван в "Новой надежде") или Питера Селлерса (инспектор Клузо в "Розовой пантере"), но их к тому времени уже не было в живых. Третьим в его списке шёл Джеффри Раш. Актёр был польщён встать в один ряд с такими звёздами и охотно принял предложение, поставив лишь одно условие - в совместных сценах с Кирой Найтли он должен быть слева. Он рассудил, что иначе его никто не заметит.





Кстати, Кире Найтли было всего 17 лет на момент съёмок первого фильма. Поэтому её везде сопровождала мама. Актриса почему-то была уверена, что её быстро уволят и взяла с собой вещей всего на пару дней.





Однажды, возвращаясь с ночных съёмок на карибском острове, Кира Найтли с мамой и шкипером едва не утонула - их лодка напоролась на риф. Их спасли, но Вербински после этого случая отменил все ночные съёмки.