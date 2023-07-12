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Как создавались "Пираты Карибского моря", которым стукнуло 20 лет

Как создавались "Пираты Карибского моря", которым стукнуло 20 лет

Автор:
12 июля 2023 16:38
Сообщество : Кино
Метки: Джонни Депп   Дисней   Чёрная жемчужина   голливуд   гор вербински   джек воробей   диснейленд   кино   пираты карибского моря   фильмы   
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2003 год был очень урожайным на хорошие фильмы: "Возвращение короля", "Бумер", "В поисках Немо", "Брюс всемогущий" и, конечно же, "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины".

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В начале 1990-х годов сценаристы Тед Эллиотт и Терри Россио решили возродить жанр фильмов про пиратов. Они-то и предложили студии Disney сделать фильм по аттракциону из Диснейленда под названием "Пираты Карибского моря".


Сценарий понравился самому Спилбергу. Он захотел его поставить, а на роль пирата Джека Воробья планировал взять Робина Уильямса, Билла Мюррея или Стива Мартина. В начале 90-х Стивен Спилберг как раз вышло кино про пиратов "Капитан Крюк" (сказка про Питера Пена на новый лад) с Робином Уильямсом в главной роли. Фильм хорошо показал себя в прокате, но режиссёр остался недоволен своей работой и решил завязать с пиратами. Но и Disney не понравилась концепция Спилберга, и проект снова отложили.


В начале 2000-х про "Пиратов" вспомнили. Новый сценарист Джей Вулперт переделал сценарий. В той версии истории тюремный надзиратель Уилл Тёрнер освобождает из тюрьмы Джека Воробья, чтобы тот помог ему спасти возлюбленную Элизабет от пирата Чёрное Сердце.

Хью Джекман сыграл пирата в фильме "Пэн: Путешествие в Нетландию" (2015). Источник: vmcdn.ca

Студии снова не понравился сценарий. Они решили сделать малобюджетный фильм и выпустить его на DVD. Новую версию написал австралиец Стюарт Битти. Он писал сценарий с расчётом на то, что Воробья будет играть Хью Джекман.


В 2002 году сценарий попал в руки Джерри Брукхаймера. Он привлёк работе авторов первоначальной версии "Пиратов", которые довели сюжет до товарного вида. Режиссёра Гора Вербински тоже выбрал Брукхаймер. На главную роль Вербински хотел взять Мэттью Макконахи, который напоминал ему Берта Ланкастера в картине "Красный корсар", одной из лучших по его мнению пиратских картин.

Студии нужна была звезда помасштабнее. На роль Воробья рассматривали Джима Керри, Кристофера Уокена, Майкла Китона. В итоге сошлись на Джонни Деппе, хоть гендиректор Майкл Айзнер был не в восторге от этой идеи.

Депп решил, что пираты были своего рода рок-звёздами своего времени, поэтому пластику он позаимствовал у Кита Ричардса, гитариста The Rolling Stones, а внешний вид - у британского рокера Адама Анта.

Джонни Деп хотел, чтобы у Воробья был пришитый нос. Актёр придумал, что пират потерял нос в схватке, ему его пришили обратно, но нос прижился плохо, поэтому посинел, а Воробей больше всего на свете боится перца, чтобы не чихнуть и не лишиться носа во второй раз. Вербински эту придумку не оценил.

Пистолет у Воробья был настоящий, 1760 года выпуска. Его отыскали в одном из антикварных магазинов Новой Англии. А вот шляпы были резиновые - слишком часто Депп ронял шляпы за борт, поэтому пришлось сделать их нетонущими.


На роль Уилла Тёрнера рассматривались Джуд Лоу, Тоби Магуайр, Кристиан Бейл, Хит Леджер и Юэн МакГрегор. В итоге решили взять Орландо Блума, так как он тогда снялся в суперпопулярном "Властелине колец", а значит его имя в титрах могло поспособствовать кассовым сборам.

Любопытно, что роль Барбоссы предлагали Роберту Де Ниро, но он отказался, посчитав, что фильм не будет иметь успеха. Де Ниро позже всё же сыграет пирата в "Звёздной пыли".

Вербински говорил, что мечтал бы видеть в роли Барбоссы Алека Гиннесса (Оби Ван в "Новой надежде") или Питера Селлерса (инспектор Клузо в "Розовой пантере"), но их к тому времени уже не было в живых. Третьим в его списке шёл Джеффри Раш. Актёр был польщён встать в один ряд с такими звёздами и охотно принял предложение, поставив лишь одно условие - в совместных сценах с Кирой Найтли он должен быть слева. Он рассудил, что иначе его никто не заметит.


Кстати, Кире Найтли было всего 17 лет на момент съёмок первого фильма. Поэтому её везде сопровождала мама. Актриса почему-то была уверена, что её быстро уволят и взяла с собой вещей всего на пару дней.


Однажды, возвращаясь с ночных съёмок на карибском острове, Кира Найтли с мамой и шкипером едва не утонула - их лодка напоролась на риф. Их спасли, но Вербински после этого случая отменил все ночные съёмки.

Первых "Пиратов" в основном снимали в настоящих морях и океанах (а последние части - у синего экрана). Съёмочная группа не успела зарезервировать гигантский бассейн, в котором снимали "Титаник", чтобы несколько облегчить свою работу. Их опередила команда картины "Хозяин морей".

Если бы "Пиратов" начали снимать на пару месяцев позже, мы бы никогда их не увидели. Дело в том, что после провала фильма-мюзикла "Деревенские медведи", тоже основанного на аттракционе из Динейленда, продюсеры потеряли последние остатки веры в "Пиратов". К тому же Майкла Айзнера жутко раздражал Джонни Депп. Но Вербински уже снял довольно много материала, так что закрывать картину не имело смысла.

Готовый фильм впервые в истории фильмов Disney получил рейтинг PG-13 (дети до 13 лет допускаются в сопровождении родителей) и впервые в истории фильмов Disney его премьера прошла в Диснейленде (28 июня 2003 года). Опасения продюсеров не подтвердились. "Пираты Карибского моря" стали четвёртым самым кассовым фильмом 2003 года после "Возвращения короля", "В поисках Немо", и второй части "Матрицы". Все пять фильмов франшизы в итоге собрали $4,5 млрд по всему миру. Говорят, и Джонни Депп и Disney не против сделать шестой фильм.

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Метки: Джонни Депп   Дисней   Чёрная жемчужина   голливуд   гор вербински   джек воробей   диснейленд   кино   пираты карибского моря   фильмы   
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5  комментариев
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41k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Здесь все актёры подобраны идеально))
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63
r3mba4 Полчаса назад
Кира Найтли это Саша Грей? Отстал не слежу.)))
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1k
Голодранец! 41 минуту назад
Не видел ни одной части :)
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96
Александра С Голодранец! 17 минут назад
Я первую не смотрела, а глянула. Театр, не фильм.
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Николай Дмитрич

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