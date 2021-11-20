



Маколей в интервью в 2018 году так говорил об отце, который был его агентом и сопровождал его повсюду:

Я был заперт в одной комнате с человеком, который меня не любил... Он был плохим и жестоким человеком. Он был частью моей работы.





Братья Калкины подтверждают, что Кит был жестоким отцом, дети его боялись и не любили, однако с Маколеем он был особенно строг.





Когда Кит и Пэт решили разойтись и принялись воевать в суде за опеку над детьми в 1995 году, вскрылось много нелицеприятных подробностей о семействе Калкиных. Пэт обвиняла своего гражданского мужа в побоях и унижении, причём бил и унижал он как её, так и детей. Крис Коламбус, режиссёр “Один дома”, вспоминал, что тот судебный процесс был довольно мерзким. Родители судились не за опеку, а за 15% от доходов Калкина и потенциальные миллионы других детей, которых Кит тоже планировал сделать звёздами (трагически погибшая в 2000 году сестра Маколея Дакота - единственная из младших Калкиных, кого отцу не удалось затащить на съёмочную площадку). Будь у них такая возможность, они бы ещё и миллионы Маколея принялись делить. К счастью, немаленькое состояние маленького Калкина было защищено “Законом Кугана”. В 1920-х годах безумно популярный малолетний актёр Джеки Куган, прославившийся благодаря “Малышу” Чаплина, зарабатывал баснословные по тем временам деньги. Когда грянула Великая Депрессия, а мальчика в силу возраста перестали снимать, он узнал, что его родители промотали всё его богатство. Джеки судился с родными, вот тогда-то и был издан этот закон.





