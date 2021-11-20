Стоит ребёнку-актёру прославиться, как в его родителях просыпается жажда наживы, и они начисто забывают о том, что их сын или дочь живой человек, а не станок для печатанья денег. Это в полной мере касается героя нашего поста - суперзвезды начала 1990-х Маколея Калкина.
Братья Калкины рассказывали, что актёрская карьера их отца Кита закончилось, когда, самозабвенно играя в “Короле Лире” в одном из театров Нью-Йорка, он рухнул со сцены на зрителей первого ряда. После такого сильного потрясения с актёрством Кит завязал и стал завхозом в католическом храме. С гражданской женой Пэт, пятью сыновьями и двумя дочерьми он жил в квартире в Нью-Йорке, в которой, по воспоминаниям Маколея, дети спали чуть ли не друг на друге и почему-то не было дверей, а единственная дверь в туалет была без защёлки. Недалеко от жилища Калкиных был небольшой театр (в Нью-Йорке их называют офф-бродвейскими), где играли знакомые Кита. Когда для постановок нужны были дети, друзья обращались к Киту, а тот говорил: “Выбирайте любого, у меня их семеро”. Именно в этом театре Маколей Калкин впервые вышел на сцену в возрасте 6 лет. К тому моменту семья священника и телефонистки едва сводила концы с концами. Режиссёр театра позже вспоминал, как Калкин-младший ползал под сиденьями в зале, собирая оставленную зрителями мелочь.
Карьера талантливого малыша развивалась стремительно: в 1985-м он появился в телесериале, в 1988 году дебютировал в кино. Судьбоносной для Кевина стала роль в комедии Джона Хьюза “Дядюшка Бак” (1989). Именно на съёмках “Дядюшки Бака” Хьюзу пришла идея фильма про ребёнка, обороняющего дом от грабителей. Хьюз написал сценарий “Одного дома” и настоятельно рекомендовал режиссёру Крису Коламбусу взять на главную роль Маколея Калкина. Чтобы было понятно, как быстро взлетел Калкин по карьерной голливудской лестнице, скажем, что за “Один дома” ему заплатили $110 тыс., а за “Один дома 2” - $4,5 млн. Один из самых кассовых комедийных фильмов в истории кино “Один дома” вышел в 1990 году, а уже через четыре года Калкин бросит большое кино ради обычной жизни. За эти четыре года он снимется в девяти художественных фильмах, не считая телевизионных проектов и клипов. Нет ничего удивительного, что Маколей Калкин устал от шоу-бизнеса и захотел вернуться в школу, такой бешеный ритм работы под софитами даже для взрослой звезды перебор.
В интервью актёр говорил, что впервые задумался о перерыве на съёмках фильма “Добрый сынок” в 1992 году и сказал об этом отцу, но у Кита были свои планы, не предусматривающие отдых для ребёнка. С обидой Маколей вспоминал, как делился с матерью планами на каникулы, а она просила его ничего не планировать, потому что скорее всего будут съёмки. Или как за все свои 15 картин он ни разу даже не прочитал заранее сценарий. Отец просто ставил его перед фактом. Как говорил брат Маколея Киран, в 20 лет он вдруг осознал, что он актёр, при этом никогда даже не задумывался о том, нравится ему это занятие или нет, ведь его мнение никто никогда не спрашивал.
Когда Маколей стал хорошо зарабатывать, его мать и отец бросили работу и полностью посвятили себя карьере старшего сына, получая процент от его гонораров. Отец требовал для Маколея всё больших и больших сумм, он контролировал каждый аспект его жизни и спорить с ним было бесполезно. О том, какой властью обладал отец Маколея в Голливуде начала 1990-х, можно судить по эпизоду со съёмок фильма “Хороший сынок”. Кит поставил студии условие - если хотите “Один дома 2”, возьмите Маколея на главную роль в триллере “Хороший сынок”. Он распорядился сменить режиссёра, настоял на роли для своей дочери. Студия приняла все условия, лишь бы выпустить “Один дома 2”. Из-за этого производство фильма было отложено на год, а бюджет вырос почти втрое. Любопытно, что по постеру было не понятно, что “Хороший сынок” - триллер. Зрители шли на фильм с Калкиным, думая, что это будет и ещё одна комедия про изобретательного мальчика, но в “Хорошем сынке” Калкин воевал не с комичными воришками, а пытался убить мать. Маркетинговый ход сработал, фильм довольно неплохо заработал. Но после “Сынка” фильмы с Маколеем - “Повелитель страниц”, “Богатенький Ричи” - стали проваливаться в прокате. Собственно, на “Богатеньком Ричи” и закончилась карьера маленького Калкина. Желанный уход из кино в 14 лет Маколей Калкин называет одним из лучших событий в его жизни.
Маколей в интервью в 2018 году так говорил об отце, который был его агентом и сопровождал его повсюду:
Я был заперт в одной комнате с человеком, который меня не любил... Он был плохим и жестоким человеком. Он был частью моей работы.
Братья Калкины подтверждают, что Кит был жестоким отцом, дети его боялись и не любили, однако с Маколеем он был особенно строг.
Когда Кит и Пэт решили разойтись и принялись воевать в суде за опеку над детьми в 1995 году, вскрылось много нелицеприятных подробностей о семействе Калкиных. Пэт обвиняла своего гражданского мужа в побоях и унижении, причём бил и унижал он как её, так и детей. Крис Коламбус, режиссёр “Один дома”, вспоминал, что тот судебный процесс был довольно мерзким. Родители судились не за опеку, а за 15% от доходов Калкина и потенциальные миллионы других детей, которых Кит тоже планировал сделать звёздами (трагически погибшая в 2000 году сестра Маколея Дакота - единственная из младших Калкиных, кого отцу не удалось затащить на съёмочную площадку). Будь у них такая возможность, они бы ещё и миллионы Маколея принялись делить. К счастью, немаленькое состояние маленького Калкина было защищено “Законом Кугана”. В 1920-х годах безумно популярный малолетний актёр Джеки Куган, прославившийся благодаря “Малышу” Чаплина, зарабатывал баснословные по тем временам деньги. Когда грянула Великая Депрессия, а мальчика в силу возраста перестали снимать, он узнал, что его родители промотали всё его богатство. Джеки судился с родными, вот тогда-то и был издан этот закон.
На суде Пэт утверждала, что Кит уничтожил карьеру Маколея. В этом была доля правды. Как только финансовый потенциал Маколея Калкина стал снижаться, продюсеры отказались идти на поводу у Кита, выполнять все его прихоти. Причём капризничал Кит не потому, что был гениальным продюсером, а просто потому что мог.
Опекуном детей была назначена мать. Кит удалился и с тех пор не общался со своим старшим сыном. В 2016 году в интервью Daily Mail Кит Калкин заявил, что у него больше нет сына, и напомнил, что когда у него случился инфаркт, Маколей ему даже не позвонил.
Звезде “Одного дома” сейчас 41 год. Он успешно справился со всеми жизненными неурядицами, с которыми пришлось столкнуться после ухода из большого кино, назло таблоидам и папарацци. Он живёт в своё удовольствие и занимается тем, чем хочет. Сегодня он музыкант, завтра ведёт свой подкаст, послезавтра снимается у друга в экспериментальном кино, а на следующий день участвует в показе мод. Он говорит, что теперь у него вместо работы хобби. В автобиографии Маколей нелестно отзывался об отце, он его так и не простил. А деспотизм Калкина-старшего в эпоху “Одного дома” он объясняет обычной завистью. Ведь всё то, о чём мечтал упавший со сцены Кит, Маколей имел уже в 10 лет.
Источник:
- Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом
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