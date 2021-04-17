Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену

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Джонни Депп предъявил новые доказательства того, что его бывшая жена Эмбер Херд лгала, обвиняя его в скандалах и избиениях. Он предъявил видеозапись с персональной камеры полицейского, приехавшего в их дом после очередного конфликта, - и совсем непохоже, что в этом доме кто-то буйствовал!
Джонни Депп предъявил полиции новые доказательства лживости обвинений, которые выдвигает против него экс-супруга Эмбер Херд. По заявлениям Херд, их скандальная семейная жизнь, продлившаяся полтора года, завершилась грандиозным скандалом, вовремя которого Депп разгромил квартиру, разбил светильники и швырнултелефон ей в голову. Однако на предъявленной Деппом видеозаписи с личной камеры полицейского, приехавшего в квартиру пару часов спустя, видно, что квартира находится в полном порядке.
Полицию в дом Деппа и Херд вызвали друзья актрисы. Четверо полицейских, прибывших в дом через часили двапосле предполагаемого скандала, заявили, что ы доме не было следов погрома или драки. Запись, сделанная личной видеокамерой одного из стражей порядка, подтвердила: в пентхаусе стоимостью $1,5 долларов было чисто и прибрано - совсем не похоже на то, что здесь разразилась битва.
На видео видно,что в доме все спокойно - не просто наспех прибрано, а убрано аккуратно и тщательно. Ни на одном из предметов интерьера нет следов разрушения.
Адвокат Деппа Адам Вальдман заявил, что запись доказывает отсутствие погрома, в котором Херд обвиняла Деппа, а значит, ее показаниям в принципе нельзя доверять. "Эмбер Херд и ее друзья описывали хаос и разруху, настоящее место преступления, - говорит он, - но видеозаписи с камеры полиции неопровержимо доказывают, что пентхаус не был поврежден, и что ее свидетельства - это одна грандиознач ложь".
На видеозаписи с камеры видно, что полицейские проходят по нескольким комнатам в доме, и везде царит образцовый порядок.
Бывшие супруги сейчас готовятся к очередной судебной тяжбе в суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния. Депп подалпротив Херд иск на $50 миллионов,обвиняя ее в том, что из-за ее ее обвинений в семейном насилии он лишился работы - в частности, ему было отказано от роли капитана Джека Воробья. Депп пытается защитить свою репутацию с тех пор, как в 2020 году британский верховный суд отказал ему в иске о защите чести и достоинства к газете The Sun, которая в своей статье назвала его "избивателем жен".
В решении суда статья названа «в основном, правдивой»,. Отдельно сказано о том, что Депп нападал на Херд десятки раз, три из них она реально опасалась за свою жизнь.
Инцидент, произошедший 21 мая 2016 года, был зафиксирован как еще один факт жестокого обращения после того, как Херд под присягой описала, как Депп шщвырнул в нее мобильный телефон и вырвалу нее несколько клочков волос. Скандал произошел в пентхаусе шикарного жилого комплекса "Восточная Колумбия", где Депп владеет целым этажом из пяти соседних квартир, куда ведет его личный лифт.
Адвокаты звезды «Аквамена» предоставили суду фотографии «места преступления», на которых присутствовали, в том числе, разбитые рамки для фотографий, битое стекло и вино, разлитое по паркетному полу и коврам.
В решении суда статья названа «в основном, правдивой»,. Отдельно сказано о том, что Депп нападал на Херд десятки раз, три из них она реально опасалась за свою жизнь.
Инцидент, произошедший 21 мая 2016 года, был зафиксирован как еще один факт жестокого обращения после того, как Херд под присягой описала, как Депп шщвырнул в нее мобильный телефон и вырвалу нее несколько клочков волос. Скандал произошел в пентхаусе шикарного жилого комплекса "Восточная Колумбия", где Депп владеет целым этажом из пяти соседних квартир, куда ведет его личный лифт.
Адвокаты звезды «Аквамена» предоставили суду фотографии «места преступления», на которых присутствовали, в том числе, разбитые рамки для фотографий, битое стекло и вино, разлитое по паркетному полу и коврам.
Херд и ее лучший друг Рокки Пеннингтон, очевидец предполагаемого нападения, представили в суде свою версию скандала при разводе Херд с Деппом в 2016 году. "У них есть большая стойка посреди кухни, там стоят свечи и фрукты, вазы и тому подобное, - сказал Пеннингтон. - А он просто все колошматил винной бутылкой, просто все разбивал. На полу были фрукты, корзины, стеклянные бутылки и цветы".
В своих показаниях Херд добавила: "У нас есть огромные тяжелые серебряные подсвечники, канделябры. Они валялись сломанные на полу, как и корзины из-под фруктов. Фрукты были повсюду... Он разбил много стеклянных предметов, весь пол был в стеклах, на полу и стенах было вино".
Однако полицейские из Лос-Анджелеса, которые прибыли в ту ночь в пентхаус, рисуют совсем иную картину. Первыми, примерно через 15 минут после предполагаемого дебоша, приехали Тайлер Хадден и Мелисса Саенс, специалист по домашнему насилию, которые заявили, что внимательно осмотрели жилье, но не увидели никаких травм на лице Херда или свидетельств вандализма. В своих показаниях Саенс сообщила: "Я не идентифицировала ее как жертву домашнего насилия, - сказала Саенс адвокату Херд Элейн Бредехофт. - Мы встретились с жертвой, мы проверили место происшествия, мужа там не было, и жертва сообщила нам, что не собирается предоставлять нам дополнительную информацию".
На вопрос адвоката Деппа Лео Презиадо, заметила ли она повреждения на лице и теле Херд, Саенс ответила отрицательно
С учетом появившейся видеозаписи, наглядно подтверждающей его позицию, Депп надеется, что его доброе имя рано или поздно будет восстановлено.
В своих показаниях Херд добавила: "У нас есть огромные тяжелые серебряные подсвечники, канделябры. Они валялись сломанные на полу, как и корзины из-под фруктов. Фрукты были повсюду... Он разбил много стеклянных предметов, весь пол был в стеклах, на полу и стенах было вино".
Однако полицейские из Лос-Анджелеса, которые прибыли в ту ночь в пентхаус, рисуют совсем иную картину. Первыми, примерно через 15 минут после предполагаемого дебоша, приехали Тайлер Хадден и Мелисса Саенс, специалист по домашнему насилию, которые заявили, что внимательно осмотрели жилье, но не увидели никаких травм на лице Херда или свидетельств вандализма. В своих показаниях Саенс сообщила: "Я не идентифицировала ее как жертву домашнего насилия, - сказала Саенс адвокату Херд Элейн Бредехофт. - Мы встретились с жертвой, мы проверили место происшествия, мужа там не было, и жертва сообщила нам, что не собирается предоставлять нам дополнительную информацию".
На вопрос адвоката Деппа Лео Презиадо, заметила ли она повреждения на лице и теле Херд, Саенс ответила отрицательно
С учетом появившейся видеозаписи, наглядно подтверждающей его позицию, Депп надеется, что его доброе имя рано или поздно будет восстановлено.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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