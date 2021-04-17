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Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену

Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену (9 фото + 1 видео)

Автор:
17 апреля 2021 17:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   джонни депп   звезды   знаменитости   развод   скандал   шоу бизнес   эмбер херд   
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Джонни Депп предъявил новые доказательства того, что его бывшая жена Эмбер Херд лгала, обвиняя его в скандалах и избиениях. Он предъявил видеозапись с персональной камеры полицейского, приехавшего в их дом после очередного конфликта, - и совсем непохоже, что в этом доме кто-то буйствовал!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   джонни депп   звезды   знаменитости   развод   скандал   шоу бизнес   эмбер херд   
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13  комментариев
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4k
Shtoppi 2 часа назад
Короче, эта пи..а решила развестись и Джонни на деньги тряхонуть, для чего и вступила в сговор со своими "друзьями" ака подельниками. Много сейчас таких хитрожопых по всему свету развелось как вшей тифозных.
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5k
z0_0b Минуту назад
Я за Джонни
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398
antonnesterov 8 минут назад
Мерелин проститут
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0
Georgy 17 минут назад
Я бы положительно отнёсся к обществу которое бы не возражало, что красавчик Джонни приложился бы издевающейся над ним персоне
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0
Дмитрий 23 минуты назад
Дала, не дала?, не могу понять..
Брала, не брала?, лядь или не лядь?!
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4k
tamin 38 минут назад
Походу состояние Джонни увеличится скоро хорошо, ибо данная мадам говорит красиво, но полицейские имеют больший вес....а значит ответный иск, тюрьма за лжесвидетельствование...Джонни дожимай потаскуху
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3
Песчанка 38 минут назад
Отстаньте от Джоньки, он не виноват!
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11k
Евгений 45 минут назад
Не понимаю я эти бл*дские кинокомпании. Пираты, фантастические твари - он же там ключевой персонаж. Ради чего отказываться от него? Потому что много поехавших обижающихся развелось? Давайте ещё на его место негра гея возьмите - чтоб вообще не придраться было.
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611
azuver 54 минуты назад
Я всегда топил за капитана Джека Воробья,был всегда уверен,что Джони не виновен.Бывшая пусть умоется.
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9k
Александр 2 часа назад
Может и отсудит у этой ТП денег.
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4k
Tatyana 2 часа назад
Что-то я не понимаю, зачем и кто вызывал полицию, если в квартире порядок и даже бегают собачки? Если он её не бил, зачем тогда этот скандал? Разведись она с ним, наверняка, голодной не осталась бы, в Штатах можно получить хорошие алименты (кстати, мужчины ими тоже не брезгают). А если скандал окажется подставой, то карьеры ей больше не видать. Странно.
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42k
Цыц тут у меня Tatyana 2 часа назад
Все просто - волос долог, ум короток. Баба...
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36k
Вепс Tatyana Час назад
Скорее всего развод для нее это 0, ибо брачный договор решает больше. А по договору, скорее всего, кто сколько заработал тот столько и имеет. И ни о каких алиментах речи быть не может. Молодая телка решила выскочить за мужика в годах, и поиметь роскошную житуху и бабло, а все оказалось не так радужно. Разводиться ей не выгодно, значит путь один, отсудить денежек на безбедную житуху.
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