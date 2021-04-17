Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену

Херд и ее лучший друг Рокки Пеннингтон, очевидец предполагаемого нападения, представили в суде свою версию скандала при разводе Херд с Деппом в 2016 году. "У них есть большая стойка посреди кухни, там стоят свечи и фрукты, вазы и тому подобное, - сказал Пеннингтон. - А он просто все колошматил винной бутылкой, просто все разбивал. На полу были фрукты, корзины, стеклянные бутылки и цветы".

В своих показаниях Херд добавила: "У нас есть огромные тяжелые серебряные подсвечники, канделябры. Они валялись сломанные на полу, как и корзины из-под фруктов. Фрукты были повсюду... Он разбил много стеклянных предметов, весь пол был в стеклах, на полу и стенах было вино".

Однако полицейские из Лос-Анджелеса, которые прибыли в ту ночь в пентхаус, рисуют совсем иную картину. Первыми, примерно через 15 минут после предполагаемого дебоша, приехали Тайлер Хадден и Мелисса Саенс, специалист по домашнему насилию, которые заявили, что внимательно осмотрели жилье, но не увидели никаких травм на лице Херда или свидетельств вандализма. В своих показаниях Саенс сообщила: "Я не идентифицировала ее как жертву домашнего насилия, - сказала Саенс адвокату Херд Элейн Бредехофт. - Мы встретились с жертвой, мы проверили место происшествия, мужа там не было, и жертва сообщила нам, что не собирается предоставлять нам дополнительную информацию".

На вопрос адвоката Деппа Лео Презиадо, заметила ли она повреждения на лице и теле Херд, Саенс ответила отрицательно

С учетом появившейся видеозаписи, наглядно подтверждающей его позицию, Депп надеется, что его доброе имя рано или поздно будет восстановлено.