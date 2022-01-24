Джонни Депп возвращается на экраны

После скандального развода с Эмбер Джонни лишился нескольких ролей в Голливуде, став жертвой "культуры отмены". Не дожидаясь подробного разбирательства, большинство (и СМИ в том числе) поверили в историю Херд о рукоприкладстве мужа и, к примеру, в ноябре 2020 года, Депп был лишен роли в третьей части франшизы "Фантастические твари", где он играл Грин-де-Вальда.