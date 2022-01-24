Джонни Депп возвращается на экраны

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Впервые после скандала с экс-женой Эмбер Херд, актер появится на экранах и сыграет Людовика XV.
Депп сыграет в новом фильме французского режиссера Майвенн, съемки которого начнутся уже летом этого года, в Париже. Сама Майвенн сыграет в нем графиню и последнюю любовницу короля Жанну Дюбарри.
После скандального развода с Эмбер Джонни лишился нескольких ролей в Голливуде, став жертвой "культуры отмены". Не дожидаясь подробного разбирательства, большинство (и СМИ в том числе) поверили в историю Херд о рукоприкладстве мужа и, к примеру, в ноябре 2020 года, Депп был лишен роли в третьей части франшизы "Фантастические твари", где он играл Грин-де-Вальда.
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Метки: голливуд джонни депп знаменитости кино люди слава съемки
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