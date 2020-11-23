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Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок

Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок (16 фото)

Автор:
23 ноября 2020 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: грамотность   опечатка   ошибка   прикол   русский язык   смех   юмор   
1471
16
Герои этого поста, мягко говоря, не отличаются образованностью и интеллектом. Они так плохо знают русский язык, что за них становится стыдно. Друзья, кто готов скинуться им на курсы?
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Метки: грамотность   опечатка   ошибка   прикол   русский язык   смех   юмор   
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8  комментариев
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921
Heisenberg 40 минут назад
Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок
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7k
GRuslan Минуту назад
Конечно приятно в какой то степени ощущать себя, на фоне безграмотного поколения, лингвистом 80 уровня. Но все же более приятнее осознавать, что тебя окружают грамотные люди. Значит "голове" выгодно тупое население, иначе как объяснить реформу образования, которая пробивает дно раз за разом.
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25k
Ashabad 6 минут назад
Стенка, когда в заголовок ставишь слово "отечественных", тебе следует писать про Канаду.
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1k
Digektor Полчаса назад
А что с Сасеско не так? Это итальянский мафизник Сасеско Теста :)))))))
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37k
Петр Полчаса назад
Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок
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37k
Петр Полчаса назад
Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок
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37k
Петр Полчаса назад
Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок
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6k
Nikita 43 минуты назад
Вот что они имели ввиду
Вот что они имели ввиду
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