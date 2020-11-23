Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок

Герои этого поста, мягко говоря, не отличаются образованностью и интеллектом. Они так плохо знают русский язык, что за них становится стыдно. Друзья, кто готов скинуться им на курсы?
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Метки: грамотность опечатка ошибка прикол русский язык смех юмор
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