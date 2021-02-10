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15 ошибочных фраз, которые делают речь безграмотной

15 ошибочных фраз, которые делают речь безграмотной (15 фото)

Автор:
10 февраля 2021 10:19
Метки: грамотность   как правильно говорит   плеоназмы   правила русского языка   русский язык   фото   
3543
15
Замечали, что порой люди, чтобы казаться интереснее и сделать речь, как им кажется, привлекательнее, несут полную околесицу? Сегодня мы поговорим об избыточных выражениях, которые делают речь безграмотной.
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Метки: грамотность   как правильно говорит   плеоназмы   правила русского языка   русский язык   фото   
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9k
ss Час назад
Прям беда с этими "учителями"...

Он демобилизовался из рядов полиции. Он демобилизовался из пожарной охраны. А так же из любой военизированной или полувоенизированной организации.

На столе лежала моя автобиография. А рядом с ней лежали автобиографии других коллег по опасному бизнесу.

Мы, с коллегами по учёбе, решили выразить протест деканату.

Сомнамбула шёл по краю крыши с закрытыми глазами. Дойдя почти до кромки, он споткнулся, упал и покатился по скату до самого края. В самый последний момент он проснулся и, ухватившись за край, некоторое время висел на карнизе с непониманием и ужасом в глазах. Затем пальцы его ослабли и он, сорвавшись, пролетев мимо установленных рядом лесов, упал вниз. (В данном случае с крыши на землю. В самую нижнюю точку. А мог, например, упасть на установленные рядом леса).

В нашей группе все люди были с особенностями. Кто-то мог невероятно остро чувствовать запахи, кто-то читать мысли, а кто-то производить в уме невероятно сложные математические вычисления. Но его отличительной способностью было умение летать. (То есть все имели способности с какими-то общими признаками, а этот имел то, чего не было ни у кого и что его отличало от других, имевших свои особенности).
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231
Михаил 7 минут назад
Конечно, "она" может кивнуть только головой.
А мужик может ещё кое-чем
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8
*опа 8 минут назад
Ликбез для даунов?
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2k
Евгений Афонин 11 минут назад
Да плевал я ртом, на всё ваши замечания!
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633
neo 15 минут назад
Зависит от контекста. Иногда необходимо именно так сказать.
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5k
Nikolay 24 минуты назад
Немного позанудствую. Плеоназм - это не всегда ошибка. Далее цитата из Википедии: "В ряде случаев плеоназм сознательно используется для эмоционального усиления эффекта высказывания или для создания комического эффекта (как в письменной, так и в устной речи). В фольклоре и поэзии плеоназм способствует напевности речи, её эмоциональной окраске и для создания образности («путь-дороженька», «полюшко-поле»)"
От себя добавлю, что такая структура характерна для многих языков.
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8k
Kucher Полчаса назад
Отморозил пальцы ног и уши головы
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161
Андрей Безымянный Полчаса назад
Афтар пыши исчо, как придёшь с очередного урока..
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6k
Elena Ki Полчаса назад
Масло - не маслЕное, оно - маслЯное.
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567
Атомный Крот Полчаса назад
Коллеги по работе - это все же сотрудники непосредственно твоего учреждения или даже только твоего подразделения, а на планерке могут присутствовать и посторонние люди - представители Заказчика, какой-нибудь инспекции и т.п.
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9k
Алексей 38 минут назад
А не пойти бы автору... Ну, скажем, лесом. Поучай детишек своих, если есть.
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6k
Владимир 41 минуту назад
Двойку горе учителю, автору этого поста.
Уточнения не всегда лишние.
Иногда для некоторых нужно уточнять и ещё 10 раз повторить чтобы усвоили.
Если автор этого не понимает, то не понятно зачем он с луны свалился.
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436
probel01 43 минуты назад
"3. Показательным примером является сочетание - "масло МАСЛЕННОЕ"
Этот безграмотный человек учит нас, как правильно говорить?
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9k
Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
Автобиография может быть и соседа.
Упасть можно вбок и навзничь.
Особенности могут быть у всех, но по сравнению с кем-то - отличительными.
Лучший - это из группы сравниваемых. Самый лучший - это из всех после определения лучшего в одной группе.
Лично мне кажется - эмоциональное усиление.
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410
tramwaiter 52 минуты назад
- "более дешёвая цена"
- "продаются бесплатные деньги"
Аха-ха
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11k
Андрей Дядя tramwaiter 45 минут назад
слесарь Вася :
- Коллеги, не покупайте боярышник в аптеке Машенька , там по пятьдесят . Через дорогу в аптеке Оленька он стоит 47.
слесарь Михалыч :
- Право, господа, я знаю где более дешевая цена. Буфетчица Зинка продает из подполы за 42 рубля.
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76
Vladimir Lyagera Андрей Дядя Полчаса назад
Если это пример правильного использования "дешевая цена" - то мимо. Как ни крути, цена может быть высокой или низкой, а дешевым или дорогим - товар.
Так что, либо "Я знаю, где боярышник еще дешевле", либо "я знаю, где более низкая цена".
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4k
a6m5 56 минут назад
'Масленное" - как в слове "масляное" сделать две ошибки.
Жестикулировать можно не только руками, а любой частью тела и предметами.
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10k
Pochiniks a6m5 36 минут назад
Латинское gestus переводится как "движение тела". Именно тела или его части. То есть, жестикулировать предметом нельзя. В остальном, всё верно.
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9k
котегRUS Час назад
Автобиография может быть и "не моей"..
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52
робт Час назад
3.14здато или ох*уенно, вот в чем вопрос
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11k
Андрей Дядя робт Час назад
первое о духовном состоянии , второе о плотском
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1k
xannar Час назад
Возможно автор считает, что он самый лучший, но лично мне кажется, он просто зануда. Наиболее оптимальным вариантом было бы привести побольше разнообразных примеров, а то получается что здесь бОльшая половина случаев - это тавтология.
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979
Горец U Час назад
"В соответствии с законодательством..."
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9k
Александр Час назад
Самый лучший из лучших
Ссылка www.youtube.com
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