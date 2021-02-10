15 ошибочных фраз, которые делают речь безграмотной

Замечали, что порой люди, чтобы казаться интереснее и сделать речь, как им кажется, привлекательнее, несут полную околесицу? Сегодня мы поговорим об избыточных выражениях, которые делают речь безграмотной.
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4. В обычной жизни подобные избыточные словосочетания, которые режут слух, встречаются очень часто, многие даже не понимают, что сделали ошибку, так как плеоназмы плотно вошли в нашу жизнь
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Он демобилизовался из рядов полиции. Он демобилизовался из пожарной охраны. А так же из любой военизированной или полувоенизированной организации.
На столе лежала моя автобиография. А рядом с ней лежали автобиографии других коллег по опасному бизнесу.
Мы, с коллегами по учёбе, решили выразить протест деканату.
Сомнамбула шёл по краю крыши с закрытыми глазами. Дойдя почти до кромки, он споткнулся, упал и покатился по скату до самого края. В самый последний момент он проснулся и, ухватившись за край, некоторое время висел на карнизе с непониманием и ужасом в глазах. Затем пальцы его ослабли и он, сорвавшись, пролетев мимо установленных рядом лесов, упал вниз. (В данном случае с крыши на землю. В самую нижнюю точку. А мог, например, упасть на установленные рядом леса).
В нашей группе все люди были с особенностями. Кто-то мог невероятно остро чувствовать запахи, кто-то читать мысли, а кто-то производить в уме невероятно сложные математические вычисления. Но его отличительной способностью было умение летать. (То есть все имели способности с какими-то общими признаками, а этот имел то, чего не было ни у кого и что его отличало от других, имевших свои особенности).
А мужик может ещё кое-чем
От себя добавлю, что такая структура характерна для многих языков.
Уточнения не всегда лишние.
Иногда для некоторых нужно уточнять и ещё 10 раз повторить чтобы усвоили.
Если автор этого не понимает, то не понятно зачем он с луны свалился.
Этот безграмотный человек учит нас, как правильно говорить?
Упасть можно вбок и навзничь.
Особенности могут быть у всех, но по сравнению с кем-то - отличительными.
Лучший - это из группы сравниваемых. Самый лучший - это из всех после определения лучшего в одной группе.
Лично мне кажется - эмоциональное усиление.
- "продаются бесплатные деньги"
Аха-ха
- Коллеги, не покупайте боярышник в аптеке Машенька , там по пятьдесят . Через дорогу в аптеке Оленька он стоит 47.
слесарь Михалыч :
- Право, господа, я знаю где более дешевая цена. Буфетчица Зинка продает из подполы за 42 рубля.
Так что, либо "Я знаю, где боярышник еще дешевле", либо "я знаю, где более низкая цена".
Жестикулировать можно не только руками, а любой частью тела и предметами.