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Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок

Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок (24 фото)

Автор:
16 февраля 2021 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   грамотность   мысли   русский язык   слова   соцсети   
1496
24

Всем привет! Снова мы с подборкой гениального коверкания русского языка; невероятных оборотов нашей речи" умопомрачительных мыслей на тему "пишу, как думаю. а думать я не пробовал" и сказочных новых слов, которые срочно надо брать на вооружение..

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Метки: Граммар-наци   Юмор   грамотность   мысли   русский язык   слова   соцсети   
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6  комментариев
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Majul Час назад
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- как же задалбали грамарнаци;
- ну мне некагда песать без ашибак, я тараплюсь;
- что предераитись, вить панятно же што написана;
- я ни на уроки рускава;
- а то што училка?;
- это ни я так плохо пешу это фсе путен венават, да чиво страну давел;
- да пашел ты на ..., за сабой слиди;
- да ты лох ахахахах, а я как песал так и буду так песать чмо ахахахах;
- да мне пох как песать, я зато в жизне дабился больше чем ты, а ты не кто;

И другие волшебные перлы от существ, не понимающих почему писать грамотно архиважно.
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13k
Габит Калыков 17 минут назад
Большинство просто опечатки.
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20k
Мерзавец... 18 минут назад
Йа не чаво не понел, но была висма интерасна!
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496
Добрыня 57 минут назад
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