Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок

Всем привет! Снова мы с подборкой гениального коверкания русского языка; невероятных оборотов нашей речи" умопомрачительных мыслей на тему "пишу, как думаю. а думать я не пробовал" и сказочных новых слов, которые срочно надо брать на вооружение..