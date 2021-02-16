Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок

Всем привет! Снова мы с подборкой гениального коверкания русского языка; невероятных оборотов нашей речи" умопомрачительных мыслей на тему "пишу, как думаю. а думать я не пробовал" и сказочных новых слов, которые срочно надо брать на вооружение..
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Авторский пост
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- как же задалбали грамарнаци;
- ну мне некагда песать без ашибак, я тараплюсь;
- что предераитись, вить панятно же што написана;
- я ни на уроки рускава;
- а то што училка?;
- это ни я так плохо пешу это фсе путен венават, да чиво страну давел;
- да пашел ты на ..., за сабой слиди;
- да ты лох ахахахах, а я как песал так и буду так песать чмо ахахахах;
- да мне пох как песать, я зато в жизне дабился больше чем ты, а ты не кто;
И другие волшебные перлы от существ, не понимающих почему писать грамотно архиважно.