"С-селфи": молодой отец купил малышу азбуку и удивился подбору слов

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В жизни молодых родителей рано или поздно наступает момент, когда приходится начинать готовить ребенка к школе. Самое время купить азбуку. Вот только не мешало бы заглянуть в книжку, прежде чем ее приобретать, иначе возможны неприятные сюрпризы.
Что может быть более традиционным и предсказуемым, нежели чем азбука? Все эти "й - йод", "м-молоко" и "с-светофор", кажется, настолько прочно застревают в черепной коробке, что разбуди взрослого - и он вспомнит картинки из этой книжки.
Интересно, запомнят ли современные мальчики и дети свою книжку, по которой они узнавали буквы и учились читать?
Молодой отец полистал азбуку и был неприятно удивлен подбором материала. Противники англицизмов тоже, похоже, будут в шоке.
Молодой отец полистал азбуку и был неприятно удивлен подбором материала. Противники англицизмов тоже, похоже, будут в шоке.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Впрочем, несмотря на возмущение мужчины, хочется заметить, что при покупке книги он просто не обратил внимания на пометку: Gave Club. Это очередная придумка компании Mattel, рассказавшей историю о пяти ребятах, живущих в эпоху динозавров. Про персонажей выходит официальный мультфильм, есть комиксы и, конечно, куклы. Поэтому немудрено, что взрослые, не знающие о том, кто такая Фернесса, Слэйт или Фурра, будут шокированы этой азбукой. Другое дело: стоит ли начинать учить буквы по таким книгам? Возможно, более традиционные варианты будут полезнее для ребенка? Как вы считаете, уважаемые фишкяне?
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p.s. Там Cave Club написано - пещерный клуб.
У самого сын 4 года его книги мойдодыр, цокотуха,тараканище, бармалей. А не cave club.
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Когда наступает это самое время - в ДС обычно рекомендуют, что именно следует купить.
Он бы ещё в секс-шоп пошёл и спросил азбуку, а потом возмущался.
Так-то сейчас полно всякого говна льющегося на мозги и детям и взрослым. И если взрослые могут как-то фильтровать (далеко не все, судя по имбецильной рекламе), то детей надо учить и ограждать от этого.