"С-селфи": молодой отец купил малышу азбуку и удивился подбору слов

Впрочем, несмотря на возмущение мужчины, хочется заметить, что при покупке книги он просто не обратил внимания на пометку: Gave Club. Это очередная придумка компании Mattel, рассказавшей историю о пяти ребятах, живущих в эпоху динозавров. Про персонажей выходит официальный мультфильм, есть комиксы и, конечно, куклы. Поэтому немудрено, что взрослые, не знающие о том, кто такая Фернесса, Слэйт или Фурра, будут шокированы этой азбукой. Другое дело: стоит ли начинать учить буквы по таким книгам? Возможно, более традиционные варианты будут полезнее для ребенка? Как вы считаете, уважаемые фишкяне?