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"С-селфи": молодой отец купил малышу азбуку и удивился подбору слов

"С-селфи": молодой отец купил малышу азбуку и удивился подбору слов (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Gave Club   азбука   англицизмы   видео   грамотность   образование   отцы и дети   русский язык   
1395
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В жизни молодых родителей рано или поздно наступает момент, когда приходится начинать готовить ребенка к школе. Самое время купить азбуку. Вот только не мешало бы заглянуть в книжку, прежде чем ее приобретать, иначе возможны неприятные сюрпризы.

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Метки: Gave Club   азбука   англицизмы   видео   грамотность   образование   отцы и дети   русский язык   
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4k
RomaXz Час назад
Надо просто смотреть, что покупаешь и не брать мерч вместо книги :)
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11k
Евгений Минуту назад
Характерная особенность нашего времени - все пытаются к чему то прие*аться. Невозможно вздохнуть, чтобы кого то этим не оскорбить. Я бы перед покупкой посмотрел что беру - такую бы своему ребёнку не взял бы, просто потому что это бредятина, на мой взгляд. Этих азбук полно в ютубе, куча разных карточек, книг - в наше время выбор огромный - бери что нравится. Чей то ребёнок может прётся по этому мультику и ему будет интересно учить буквы, просто потому что там персонажи из этого мультика.
p.s. Там Cave Club написано - пещерный клуб.
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1k
Алексей 15 минут назад
Немного классики...
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977
АлексЮстасу 21 минуту назад
Это всё вражеская идеология, которая готовит быдло из россиян. Суслова на них нет. И Сталина.
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36k
dima423 39 минут назад
ваще похер) это азбука по мультику... тоже самое если бы по мультику Винипух сделали и на букве В был бы Вини, на П пяточок, С сова, Т тигра, К Кристофер Робин и тд))
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17k
Нагайна dima423 Полчаса назад
Пух это полбеды, а если бы по истории КПСС? А - "Аврора", и - "Искра", ну и т.д.
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707
sedoisever dima423 22 минуты назад
"ПятОчок"? Это что за зверь такой?
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−2
39k
parallax Час назад
Видимо составитель азбуки сам из поколения пепси.
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157
Roman Sh parallax 56 минут назад
из поколения гей клуб
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350
Сергей parallax 48 минут назад
сейчас поколению пепси 40+ и они такой хренью не страдают.
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36k
dima423 parallax 37 минут назад
поколение Пепси уже скоро на пенсию выходит))))
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1k
Fara Zolkin Час назад
Самый нормальный вариант азбуки.
У самого сын 4 года его книги мойдодыр, цокотуха,тараканище, бармалей. А не cave club.
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85k
Ирина Николаевна Fara Zolkin Час назад
А у меня уже второй ребёнок по этому букварю читать учится. Тоже норм. В 4 года слова из 3 букв уже хорошо читает, а из 4 букв пока с ошибками.
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1k
Fara Zolkin Ирина Николаевна 59 минут назад
Спасибо большое, тоже купим)
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12k
Колька Валеркин сын Ирина Николаевна 56 минут назад
кота сюда не пускайте, о все опошлит)
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27k
Игорь Час назад
когда приходится начинать готовить ребенка к школе. Самое время купить азбуку.
======
Когда наступает это самое время - в ДС обычно рекомендуют, что именно следует купить.
Он бы ещё в секс-шоп пошёл и спросил азбуку, а потом возмущался.

Так-то сейчас полно всякого говна льющегося на мозги и детям и взрослым. И если взрослые могут как-то фильтровать (далеко не все, судя по имбецильной рекламе), то детей надо учить и ограждать от этого.
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