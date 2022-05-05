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9 мая в Берлине пройдёт акция «Бессмертный полк»

9 мая в Берлине пройдёт акция «Бессмертный полк»

Автор:
05 мая 2022 19:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 9 мая   Германия   акция   берлин   бессмертный полк   демократия   шествие   
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Полиция и власти города согласовали шествие, но запретили любые военные символы. Георгиевскую ленточку тоже.

Ежегодная акция «Бессмертный полк» проходит не только в России, но и в других странах. В связи с последними событиями, руководство многих из «этих стран» решило встать в позу и запретить шествие. Не тут-то было - раз уж заявляете, что у вас «демократия и свобода», значит извольте другим делать то, что они считают нужным. Шествие нарушает закон? Нет. Значит оно состоится. Иначе, что же это за демократия…

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Примерно с такими доводами обратились к властям Германии, и те, посопев и покряхтев, разрешили людям почтить память павших предков. Об этом сообщила координатор Яна Заугарова:

«Добро от полиции получено, идём! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках - победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк».

Также она сообщила, что им запретили использовать любую символику: нельзя использовать буквы «Z» и «V», флаги - причём любые, нельзя надевать военную форму и шествовать под музыкальное сопровождение маршей. Можно лишь нести портреты участников Великой Отечественной войны. Если кто-то нарушит эти правила - автоматически станет провокатором и загремит в участок.

Ну хотя бы так. Приятно будет посмотреть на шествие в столице Германии - которая в первых рядах кидается на нашу страну и требует всё больше ограничений.

Главное, чтобы участников акции надёжно защищали полицейские. А то в Берлине сейчас довольно людно из-за беженцев и ведут они себя, мягко говоря, агрессивно.

Ну а нашему руководству стоило бы использовать в качестве опознавательной символики ещё больше букв латинского алфавита. Лучше всего половину или даже больше. Раз уж европейцы запрещают эти буквы - пусть изъясняются жестами и мычанием.

Источник:

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Метки: 9 мая   Германия   акция   берлин   бессмертный полк   демократия   шествие   
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24  комментария
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5k
Горожанин 7 часов назад
Можно запретить Георгиевскую ленточку, можно запретить буквы Z и V, но нельзя запретить людей.
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amrita 2 часа назад
так понесут своих фашистов.. ...рядом с портретами наших фронтовиков.
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3k
Атомный Крот 3 часа назад
Подозреваю, что без драк не обойдется.

Хохлы жеж не смогут обойтись без своих нацтряпок. Наденут желто-голубые кальсоны, обмотаются в свои флаги и будут кричать полицейским, что это - "просто элемент одежды".

Интересно посмотреть, будут ли их лупить за нарушения полицейские?

Кстати, про украинские менструальные трусы и их запрет ничего не сказано в статье.
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117
St.Razeen 4 часа назад
"Примерно с такими доводами обратились к властям Германии, и те, посопев и покряхтев" - вот жешь утырки.... кто там сопел и кряхтел? Что за передёргивание фактов? Выйди в России, якобы заявляющей что она демократическая страна, и попробуй что-то чтить или о чём-то мирно заявлять. Наверняка, надо будет думать над правильной формулировкой объяснения своих действий, ибо шанс получить дубинкой по лицу очень велик. И как итог, сидишь дома и убеждаешь себя что всё [мат] и тебя это не касается, и если уж присунули, так лучше не сопротивляться, а расслабиться, а то больнее будет.
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669
Alex 4 часа назад
ну так запрещать и не должны-фронтовики ведь не имеют к нынешним реалиям никакого отношения
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50
Витаминка 6 часов назад
Это сплошное лицемерие и фарс.
Видела я немало этих понауехавших в Германию. Они называли тут себя "русскими немцами". Свои филейные части рвали на германский флаг, чтобы уехать. Изо-всех сил выискивали у себя хоть какие-нибудь германские веточки на своём генеалогическом древе, чтобы их только признали немцами и впустили в Германию.
А теперь они строят из себя потомков советских солдат-освободителей! Самим-то не стыдно?
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−92
Альжан 6 часов назад
Свинорусам дома не сидится. А у нас в Казахстане запретили дедов на палке, хехе
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3
Gigantes Альжан 5 часов назад
Ну ты парень говнюк, очень вонючий
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