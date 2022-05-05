9 мая в Берлине пройдёт акция «Бессмертный полк»

Примерно с такими доводами обратились к властям Германии, и те, посопев и покряхтев, разрешили людям почтить память павших предков. Об этом сообщила координатор Яна Заугарова:

«Добро от полиции получено, идём! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках - победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк».

Также она сообщила, что им запретили использовать любую символику: нельзя использовать буквы «Z» и «V», флаги - причём любые, нельзя надевать военную форму и шествовать под музыкальное сопровождение маршей. Можно лишь нести портреты участников Великой Отечественной войны. Если кто-то нарушит эти правила - автоматически станет провокатором и загремит в участок.

Ну хотя бы так. Приятно будет посмотреть на шествие в столице Германии - которая в первых рядах кидается на нашу страну и требует всё больше ограничений.