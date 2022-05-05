9 мая в Берлине пройдёт акция «Бессмертный полк»

Полиция и власти города согласовали шествие, но запретили любые военные символы. Георгиевскую ленточку тоже.
Ежегодная акция «Бессмертный полк» проходит не только в России, но и в других странах. В связи с последними событиями, руководство многих из «этих стран» решило встать в позу и запретить шествие. Не тут-то было - раз уж заявляете, что у вас «демократия и свобода», значит извольте другим делать то, что они считают нужным. Шествие нарушает закон? Нет. Значит оно состоится. Иначе, что же это за демократия…
Примерно с такими доводами обратились к властям Германии, и те, посопев и покряхтев, разрешили людям почтить память павших предков. Об этом сообщила координатор Яна Заугарова:
«Добро от полиции получено, идём! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках - победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк».
Также она сообщила, что им запретили использовать любую символику: нельзя использовать буквы «Z» и «V», флаги - причём любые, нельзя надевать военную форму и шествовать под музыкальное сопровождение маршей. Можно лишь нести портреты участников Великой Отечественной войны. Если кто-то нарушит эти правила - автоматически станет провокатором и загремит в участок.
Ну хотя бы так. Приятно будет посмотреть на шествие в столице Германии - которая в первых рядах кидается на нашу страну и требует всё больше ограничений.
Главное, чтобы участников акции надёжно защищали полицейские. А то в Берлине сейчас довольно людно из-за беженцев и ведут они себя, мягко говоря, агрессивно.
Ну а нашему руководству стоило бы использовать в качестве опознавательной символики ещё больше букв латинского алфавита. Лучше всего половину или даже больше. Раз уж европейцы запрещают эти буквы - пусть изъясняются жестами и мычанием.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хохлы жеж не смогут обойтись без своих нацтряпок. Наденут желто-голубые кальсоны, обмотаются в свои флаги и будут кричать полицейским, что это - "просто элемент одежды".
Интересно посмотреть, будут ли их лупить за нарушения полицейские?
Кстати, про украинские менструальные трусы и их запрет ничего не сказано в статье.
Видела я немало этих понауехавших в Германию. Они называли тут себя "русскими немцами". Свои филейные части рвали на германский флаг, чтобы уехать. Изо-всех сил выискивали у себя хоть какие-нибудь германские веточки на своём генеалогическом древе, чтобы их только признали немцами и впустили в Германию.
А теперь они строят из себя потомков советских солдат-освободителей! Самим-то не стыдно?
Но вы правы.
Все понаехавшие и понауехавшие топят только за одно - чтобы там, куда уехали, жизнь, быт, пособия позволяли им жить в своё удовольствие и не работать.