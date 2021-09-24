Художница создает коллекцию "Мои уродские тарелки"

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Берлинская художница Камила Майчер создает коллекцию, которую скромно называет "Мои уродские тарелки". На самом деле, тарелки очень даже симпатичные и забаные, к тому же, как признается сама Камила, сюжет каждой из них основан на реальной жизненной истории - а значит, они могут нас многому научить.
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"Господи, зачем ты сделал меня слишком ленивой, чтобы работать, и слишком вредной, чтобы быть милой домашней киской?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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