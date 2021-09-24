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Художница создает коллекцию "Мои уродские тарелки"

Художница создает коллекцию "Мои уродские тарелки" (31 фото)

Автор:
24 сентября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Германия   Камила Майчер   берлин   искусство   коллекция   тарелки   творчество   художник   
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Берлинская художница Камила Майчер создает коллекцию, которую скромно называет "Мои уродские тарелки". На самом деле, тарелки очень даже симпатичные и забаные, к тому же, как признается сама Камила, сюжет каждой из них основан на реальной жизненной истории - а значит, они могут нас многому научить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Камила Майчер   берлин   искусство   коллекция   тарелки   творчество   художник   
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