Художница создает коллекцию "Мои уродские тарелки"

Берлинская художница Камила Майчер создает коллекцию, которую скромно называет "Мои уродские тарелки". На самом деле, тарелки очень даже симпатичные и забаные, к тому же, как признается сама Камила, сюжет каждой из них основан на реальной жизненной истории - а значит, они могут нас многому научить.

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"Да, ты можешь быть моим рабом" 0 Источник:

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"Простите, сэр, пожалуйста, не трогайте моего ребенка" 0 Источник:

"Зря побрила ноги" 0 Источник:

"Господи, прошу, дай мне сил не уйти с этой работы" 0 Источник:

"Надо было ее сжечь" 0 Источник:

"С нетерпением жду, когда смогу стать настоящей сумасшедшей кошатницей" 0 Источник:

"Может, я и разбита, но я все еще очаровательна" 0 Источник:

"Думаешь, десяти капель мышьяка хватит?" 0 Источник:

"Отличный день для панической атаки!" 0 Источник:

"Господи, зачем ты сделал меня слишком ленивой, чтобы работать, и слишком вредной, чтобы быть милой домашней киской?" 0 Источник:

"Ты встала коленкой мне на ногу, детка" 0 Источник:

"С днем рождения! Пришло время для кризиса середины жизни!" 0 Источник:

"Но я же просила щенка!" 0 Источник:

"Я могу убить тебя во сне" 0 Источник:

"А я говорил: не надо нанимать миллениалов!" 0 Источник:

"Зачем нужен мужчина, если у тебя есть десять собак?" 0 Источник:

"Отличная попка!" 0 Источник:

"Черт!" 0 Источник:

"О боже, у нее безглютеновый пирог!" 0 Источник:

"Я видела, что вы делали прошлой ночью" 0 Источник:

"Гости как рыба: через два дня заваниваются" 0 Источник:

"Я убью всех, кого ты любишь" 0 Источник:

"Поздравляем с безработицей!" 0 Источник:

"Не надо было ей верить, когда она сказала, что принимает таблетки" 0 Источник:

"Ты не родной, тебя усыновили" 0 Источник:

"Я слишком симпатичный, чтобы быть ответственным" 0 Источник:

"Мы точно перебрали" 0 Источник:

"Хватит с меня этого дерьма" 0 Источник:

"Красивая и смертельная" 0 Источник: