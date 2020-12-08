Берлинские Санта-Клаусы призывают проветривать и надевать маски

По традиции, в начале рождественского сезона в Берлине проходит большая встреча "Санта-Клаусов на заказ" - артистов-аниматоров, готовых прийти с поздлавлениями в семью или на коропоратив, пообщаться с детишками в торговых центрах или на детских праздниках. Правда, в этот рождественский сезон масштаб мероприятия сократился по сравнению с традиционным - празднований стало меньше, и на бывшем аэродроме Темпельхоыф собрались лишь несколько десятков Санта-Клаусов и рождественских ангелов вместо обычных нескольких сотен.