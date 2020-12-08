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Берлинские Санта-Клаусы призывают проветривать и надевать маски

Берлинские Санта-Клаусы призывают проветривать и надевать маски (12 фото)

Автор:
08 декабря 2020 10:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Санта Клаусы   берлин   германия   новости   новый год   праздники   рождество   
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Несколько десятков Санта-Клаусов, предлагающих свои услуги на семейных праздниках и корпоративах, собрались на традиционную берлинскую выставку-ярмарку зимних волшебников на бывшем аэродроме Темпельхоф. Обычно здесь их сотни, но в этом году Санты осторожничают: избегают массовых сборищ и призывают нанимателей соблюдать противоэпидемические меры.
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Метки: ynews   Санта Клаусы   берлин   германия   новости   новый год   праздники   рождество   
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1  комментарий
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HAL 9001 Полчаса назад
Этот год не похож на другие, поэтому Санта будет такой.
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