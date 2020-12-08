Берлинские Санта-Клаусы призывают проветривать и надевать маски

Несколько десятков Санта-Клаусов, предлагающих свои услуги на семейных праздниках и корпоративах, собрались на традиционную берлинскую выставку-ярмарку зимних волшебников на бывшем аэродроме Темпельхоф. Обычно здесь их сотни, но в этом году Санты осторожничают: избегают массовых сборищ и призывают нанимателей соблюдать противоэпидемические меры.
По традиции, в начале рождественского сезона в Берлине проходит большая встреча "Санта-Клаусов на заказ" - артистов-аниматоров, готовых прийти с поздлавлениями в семью или на коропоратив, пообщаться с детишками в торговых центрах или на детских праздниках. Правда, в этот рождественский сезон масштаб мероприятия сократился по сравнению с традиционным - празднований стало меньше, и на бывшем аэродроме Темпельхоыф собрались лишь несколько десятков Санта-Клаусов и рождественских ангелов вместо обычных нескольких сотен.
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Санта-Клаусы собираются строго соблюдать противоэпидемические меры: ходить с поздравлениями в масках, соблюдать социальную дистанцию и даже отказаться от хорового исполнения рождественских гимнов вместе с детьми.
Большинство Санта-Клаусов также требует, чтобы пригласившие соблюдали правила безопасности - были в масках и проветривали дом перед визитом праздничного гостя.
На предпраздничной встрече Санты вспоминают подзабытые за лето навыкипристраивают мешки поудобнее и выпевают свое фирменное "хо-хо-хо".
Рождественские ангелы - такие же неизменные участники рождественского действа, как российская Снегурочка на новогодних праздниках.
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