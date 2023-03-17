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Украинские беженцы бунтуют в палаточном городке в аэропорту Берлина из-за карантина по ветрянке

Украинские беженцы бунтуют в палаточном городке в аэропорту Берлина из-за карантина по ветрянке

Автор:
17 марта 2023 00:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Украинские беженцы   аэропорт   берлин   бунт   ветрянка   карантин   палатки   
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Украинские беженцы устроили бунт в палаточном городке, который находится в немецком аэропорту Берлин-Тегель. Смута началась из-за карантинных ограничений. Но на этот раз ковид оказался не виноват. Свободу прибывшим в Германию беженцам ограничили из-за детской болезни под названием ветрянка.

О произошедшем в соцсетях написала одна из беженок - Лилия Брагар:

«Закрыли на карантин некоторые палатки. Выходить запретили. Никого не пускают. А сегодня вообще всех по желанию будут прививать».

Причиной волнений стала ветрянка у одного из детей, проживающих в лагере. Женщина сообщила, что ребенок болен уже около недели, на него сначала никто не обращал внимания, но информация все же дошла "куда надо" и городок попросту закрыли - беженцев перестали выпускать в магазины.

«У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать. Где брать еду для детей?» - написала Брагар.

Проблемы украинских "индейцев" немецкого "шерифа", впрочем, взволновали не сильно, обо немецкий орднунг в данном случае оказался сильнее эмоций.

Немцы навстречу подопечным идти не торопятся, а представитель украинского посольства ничем им помочь не смог, по крайней мере, пока.

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Метки: Германия   Украинские беженцы   аэропорт   берлин   бунт   ветрянка   карантин   палатки   
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10  комментариев
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1k
КАКАнгел Час назад
Беженцы не могут бунтовать - они должны после этого ехать домой. прям сразу. Даже не то что бунтовать , а только мысль появилась что недовольны халявной- сразу в мешок и перекидывать через границу хохляндии.
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16k
Колька Валеркин сын 9 минут назад
У меня шеф несколько лет назад от внука подхватил ветрянку, шефу вроде было 61 года тогда, так он чуть богу душу не отдал. Мой старший от сестренки своей подхватил ветрянку в 14, итог плохо слышит на левое ухо. Этой болячкой лучше переболеть в раннем детстве. И по сути я понимаю немцев, почему всех позакрывали на карантин.
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7k
Echo 54 минуты назад
Хоть и ветрянка, но оспа
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9k
Axel 59 минут назад
Ну и рожи мерзкие и наглые. Пускайте газ пока не разбежались!
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4k
foggen2 Час назад
*******«У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать. Где брать еду для детей?» - написала Брагар.*******
Попробовать остаться на Родине и закупаться в магазине ближайшем не судьба?
Вера мешает?Или может быть президент?
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4k
foggen2 Час назад
"Что нам делать?!"
Вернуться на Родину,пойти работать,оплачивать жизнь.
Свою и своих детей.
Чужие дяди и тёти НИЧЕГО вам не должны.
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11k
Shtoppi 2 часа назад
каклы постепенно начинают обрастать всеми признаками безродной голытьбы. сегодня ветрянка, завтра вши тифозные, послезавтра уже что-нить неизлечимое в их бродячем стаде заведется, а пиндосы им, как когда-то уже было дело, "одеялки в дар пришлют", образно говоря, только уже не с оспой, а с чем-нить позабористей, с тем что они там в своих биолабораториях понавыращивали в том числе и на территории бывшей украины. Оцените после этого иронию всего происходящего )))
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
О бешенцы наюх потопали.
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979
StoneWolf 2 часа назад
Новое остросюжетное кино под названием "Яжбеженецизукраины" От создателей таких хитов как "Яжмать" и "Яжденьгиплачу"
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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