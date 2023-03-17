Украинские беженцы бунтуют в палаточном городке в аэропорту Берлина из-за карантина по ветрянке

Украинские беженцы устроили бунт в палаточном городке, который находится в немецком аэропорту Берлин-Тегель. Смута началась из-за карантинных ограничений. Но на этот раз ковид оказался не виноват. Свободу прибывшим в Германию беженцам ограничили из-за детской болезни под названием ветрянка.
О произошедшем в соцсетях написала одна из беженок - Лилия Брагар:
«Закрыли на карантин некоторые палатки. Выходить запретили. Никого не пускают. А сегодня вообще всех по желанию будут прививать».
Причиной волнений стала ветрянка у одного из детей, проживающих в лагере. Женщина сообщила, что ребенок болен уже около недели, на него сначала никто не обращал внимания, но информация все же дошла "куда надо" и городок попросту закрыли - беженцев перестали выпускать в магазины.
«У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать. Где брать еду для детей?» - написала Брагар.
Проблемы украинских "индейцев" немецкого "шерифа", впрочем, взволновали не сильно, обо немецкий орднунг в данном случае оказался сильнее эмоций.
Немцы навстречу подопечным идти не торопятся, а представитель украинского посольства ничем им помочь не смог, по крайней мере, пока.
Источник:
- В помощь украинским беженцам Кабмин Германии предложил кабанчика Мыколу
- Недетские картинки: немцы зло высмеяли поросенка Миколу с портала для украинских беженцев
- Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина
- На крупнейшем в Китае заводе по производству IPhone вспыхнул бунт из-за ковидных ограничений
- Животные Берлинского зоопарка во время Второй мировой войны
Попробовать остаться на Родине и закупаться в магазине ближайшем не судьба?
Вера мешает?Или может быть президент?
Вернуться на Родину,пойти работать,оплачивать жизнь.
Свою и своих детей.
Чужие дяди и тёти НИЧЕГО вам не должны.