Украинские беженцы бунтуют в палаточном городке в аэропорту Берлина из-за карантина по ветрянке

Причиной волнений стала ветрянка у одного из детей, проживающих в лагере. Женщина сообщила, что ребенок болен уже около недели, на него сначала никто не обращал внимания, но информация все же дошла "куда надо" и городок попросту закрыли - беженцев перестали выпускать в магазины.