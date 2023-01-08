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Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для полицейских издали в Германии

Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для полицейских издали в Германии

Автор:
08 января 2023 23:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   берлин   запад   запрещенные слова   каталог   политкорректность   полиция   
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Адепты западной политкорректности подарили на новый год сотрудникам берлинской полиции новый свод языковых правил. Теперь вместо арабов и турков в протоколах будут только «лица из Западной Азии» (откуда-откуда?), вместо беженцев — «лица, ищущие защиты», а место клановой преступности пока пустует — старый термин «зелёные» уже заклеймили, а новый ещё не придумали.

Чем прекрасны западные пропагандистские кампании, так это навязчивым желанием довести всё до полного и абсолютного абсурда. Нет, обычные европейцы и американцы, разумеется, в большинстве своём здравомыслящие люди, но что-то сделать или как-то воспрепятствовать таким кампаниям они не в состоянии.

На этот раз Берлинский сенат подсуропил своим полицейским, издав каталог, в котором перечислил слова и выражения, которые либо запрещены, либо не рекомендуются для употребления полицейским.

Слово «раса» теперь запрещено, - пишет политолог Александр Сосновский, - Теперь нужно говорить – «местопроисхождения» или рождения. Либо этнос.

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Запрещено говорить южанин, чернокожий. Теперь нужно говорить «человек с тёмным цветом кожи, западно азиатский».

Вместо слово мигрант («migrant»), теперь следует использовать выражения «нерегулярно въехавшие в страну»

Запрещены слова «биологический немец» или "биологическая немка".

Категорически запрещено запрещено употребление слов типа, «головной платок для женщин мусульманок» и прочее.

За выражение «цветной», теперь грозит тюрьма.

Теперь нужно говорить не «человек со светлым типом кожи», а западноевропейцы.

Нельзя говорить – «психически ненормальный». Теперь разрешено говорить - «человек имеющий проблемы с когнитивным восприятием действительности»

В число запрещенных также попали слова "мигрант" и"беженец".

Чтобы перечислить всё, что нельзя, Берлинскому Сенату понадобилось 29 страниц.

Даже слово «холокост», судя по каталогу, теперь рекомендуется убрать из употребления. Если это не цензура, то Оруэлл в совершенстве.

Наверное, недалёк тот час, когда на Берлинских улицах нужно будет ходить молча. Потому, что за каждое сказанное слово придётся ответить. И не всегда только штрафом, но и тюремным заключением.

Сами немцы нововведение уже обсмеяли, сняв видеоролик:


Шеф баварской полиции Йоахим Херманн против «левацкого языкового кодекса», ведь эта байда только усложняет работу стражей порядка. «Если полицейские вместо своей работы занимаются языковыми изысками, то неудивительно, что в Берлине такой высокий уровень преступности» (с).

Пока полицаи ещё не совсем перестроились на политкорректный лад и разбивают толерантные сердца ситуациями, как на видео. Но они работают над собой. Главное — никого не замисгендерить, а преступность пока подождёт!

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Метки: Германия   берлин   запад   запрещенные слова   каталог   политкорректность   полиция   
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9k
Евгений 9 часов назад
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4k
vasilykopkov 49 минут назад
У нас, к сожалению, ползучая толерантность тоже потихоньку пробивает дорогу.
Например ещё в начале 2000-х в полицейских сводках запретили "лицо кавказской национальности",
Да и слово "негр" неофициально под запретом, ни писать, ни произносить с экрана его нельзя...
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1
Lera Kudrjavtseva 2 часа назад
В Австралии ещё дальше пошли...
_____________________

Один из высокопоставленных австралийских чиновников объявил о том, что служба по связям с общественностью штата Квинсленд решила отказаться от официального использования термина «нападение акулы» в пользу слова «укус». При этом госслужащие якобы руководствовались «гласом народа» результатами неких социологических исследований. О позиции властей журналистам Sydney Morning Herald поведала в интервью группа ученых, занимающихся исследованием акул в Австралии.

Старейшее и самое популярное в Австралии издание Sydney Morning Herald опубликовало статью под интригующим заголовком «Ученые призывают называть встречи с акулами укусами, а не нападениями».

По словам авторов материала, они решили донести до народа совместную позицию австралийского научного сообщества и властей штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Похожую позицию занял также Департамент базовых отраслей промышленности, который не только избегает «нетолерантного» термина, но и проводит соответствующую работу с группой поддержки для жертв акул Bite Club. То есть, людей, подвергшихся нападению акул, пытаются всерьез убедить в том, что акулы на них «не нападали»…

«В нашей официальной отчетности обычно используются термины «инцидент» или «взаимодействие»», цитирует Sydney Morning Herald заявление Департамента.

Собеседники издания относят начало использования термина «нападение» (английское attack) к тяжелому наследию 1930-х, когда его стал применять известный хирург Виктор Копплсон, а власти занялись установкой сетей против акул на городских пляжах.

По мнению австралийских экспертов, выбор слов очень важен. Они полагают, что термины вроде «нападение акулы» при использовании в прессе и официальных заявлениях способны усилить страхи общественности касательно уровня безопасности на пляже.

Как считает исследователь акул из Австралийского общества морских заповедников Леонардо Гуид, изменение официальных формулировок чрезвычайно важно, «так как помогает развеять внутреннюю убежденность в том, что акулы это прожорливые, безмозглые, поедающие людей монстры».
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15k
Голос Вселенной 2 часа назад
Интересно, в "истинный ариец" у них пока что можно говорить???
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Новояз, как описывал еще Оруэлл. Началось в США, а теперь дошло и до Германии.
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1k
mosfan 2 часа назад
Попробуйте такой ролик о хлопках, отрицательном росте и лицах неопределённой национальности снять. Сразу придут.
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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9k
Евгений 3 часа назад
"Теперь нужно говорить не «человек со светлым типом кожи», а западноевропейцы."

А что, на это сказали жители Восточной Европы?
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18k
anpetrof 3 часа назад
Пётр 1 когда-то ввел в морском флоте голландскую терминологию - например, вместо термина "бревно, укреплённое горизонтально на носу корабля" был введён термин "бушприт". Такое нововведение значительно упростило отдание команд.
Тут же сделано ровно наоборот
!!! Так держать Европа!
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25k
Slawa49 3 часа назад
ну о чем еще думать как не о всякой хренотени в Европе!!! в России же все проблемы решены!!! главная тема политкоректность и отсутствие газа в Германии)))))
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7k
Elena Ki 3 часа назад
В Греции было примерно такое несколько лет назад. Ведь явно, что преступник - албанец. Нет. Говорят "аллодапос", что значит иностранный подданный. А он может быть уже с гражданством, но внутри-то все равно мерзость албанская. Т.е. власти по одной линейке меняли всех иностранцев. Это жутко неприятно. Было. Сейчас. Опять начали называть вещи своими именами. Преступников называют албанцами. У греков есть специальное слово, обозначающее бандита и происходящее от названия этого никчемного народа.
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237
И Ш 4 часа назад
Очень рад за них! Люто приветствую все их идиотизмы!
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45k
Максим Т. 4 часа назад
"- Новояз, одиннадцатое издание - окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид - в этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызнова."
Дж. Оруэлл
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3k
Могвай 5 часов назад
Товарищ наш Джордж Карлин, еще лет 15 назад, что то такое про подмену понятий говорил.
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117
Денис Федотов 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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17
Имя пользователя 10 часов назад
Что то я не понял- теперь нельзя говорить "черножопая неграмотная негритянская обезьяна"?
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869
StoneWolf 10 часов назад
Товарищи Марсиане, ну или откуда вы там. Если вы это читаете, то пожалуйста вычислите меня по айпи адресу и заберите отсюда ближайшим рейсом. Эту планету уже не спасти..
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6k
М С 10 часов назад
Видос зачетный.
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2k
John 10 часов назад
Так я не понял что за полумеры. Почему все белые вообще не уволены из полиции? Чертовы расисты пытаются отделаться только запретом каких-то слов, но при этом не запрещают полицаям штрафовать или даже (о ужас!) сажать за решетку "угнетенные меньшинства"?
Не пойдет! Хотите быть до конца толерантными - значит всех белых немедленно надо отовсюду уволить и загнать в гетто! Чтобы не оскорбляли своим существованием взгляд "людей с темным цветом кожи".
Лучше всего начинать с авторов таких вот запретов из берлинского сената :)
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17k
Александр 10 часов назад
Главное что за русофобию там не наказывают, даже поощряют.
Это другое, тут понимать надо.
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4k
alex 11 часов назад
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