Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для полицейских издали в Германии

Адепты западной политкорректности подарили на новый год сотрудникам берлинской полиции новый свод языковых правил. Теперь вместо арабов и турков в протоколах будут только «лица из Западной Азии» (откуда-откуда?), вместо беженцев — «лица, ищущие защиты», а место клановой преступности пока пустует — старый термин «зелёные» уже заклеймили, а новый ещё не придумали.
Чем прекрасны западные пропагандистские кампании, так это навязчивым желанием довести всё до полного и абсолютного абсурда. Нет, обычные европейцы и американцы, разумеется, в большинстве своём здравомыслящие люди, но что-то сделать или как-то воспрепятствовать таким кампаниям они не в состоянии.
На этот раз Берлинский сенат подсуропил своим полицейским, издав каталог, в котором перечислил слова и выражения, которые либо запрещены, либо не рекомендуются для употребления полицейским.
Слово «раса» теперь запрещено, - пишет политолог Александр Сосновский, - Теперь нужно говорить – «местопроисхождения» или рождения. Либо этнос.
Запрещено говорить южанин, чернокожий. Теперь нужно говорить «человек с тёмным цветом кожи, западно азиатский».
Вместо слово мигрант («migrant»), теперь следует использовать выражения «нерегулярно въехавшие в страну»
Запрещены слова «биологический немец» или "биологическая немка".
Категорически запрещено запрещено употребление слов типа, «головной платок для женщин мусульманок» и прочее.
За выражение «цветной», теперь грозит тюрьма.
Теперь нужно говорить не «человек со светлым типом кожи», а западноевропейцы.
Нельзя говорить – «психически ненормальный». Теперь разрешено говорить - «человек имеющий проблемы с когнитивным восприятием действительности»
В число запрещенных также попали слова "мигрант" и"беженец".
Чтобы перечислить всё, что нельзя, Берлинскому Сенату понадобилось 29 страниц.
Даже слово «холокост», судя по каталогу, теперь рекомендуется убрать из употребления. Если это не цензура, то Оруэлл в совершенстве.
Наверное, недалёк тот час, когда на Берлинских улицах нужно будет ходить молча. Потому, что за каждое сказанное слово придётся ответить. И не всегда только штрафом, но и тюремным заключением.
Сами немцы нововведение уже обсмеяли, сняв видеоролик:
Шеф баварской полиции Йоахим Херманн против «левацкого языкового кодекса», ведь эта байда только усложняет работу стражей порядка. «Если полицейские вместо своей работы занимаются языковыми изысками, то неудивительно, что в Берлине такой высокий уровень преступности» (с).
Пока полицаи ещё не совсем перестроились на политкорректный лад и разбивают толерантные сердца ситуациями, как на видео. Но они работают над собой. Главное — никого не замисгендерить, а преступность пока подождёт!
Источник:
- Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина
- В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера
- Хенде хох: немецкие правоохранители ворвались в класс, удивив учителя
- Животные Берлинского зоопарка во время Второй мировой войны
- 9 мая в Берлине пройдёт акция «Бессмертный полк»
Например ещё в начале 2000-х в полицейских сводках запретили "лицо кавказской национальности",
Да и слово "негр" неофициально под запретом, ни писать, ни произносить с экрана его нельзя...
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Один из высокопоставленных австралийских чиновников объявил о том, что служба по связям с общественностью штата Квинсленд решила отказаться от официального использования термина «нападение акулы» в пользу слова «укус». При этом госслужащие якобы руководствовались «гласом народа» результатами неких социологических исследований. О позиции властей журналистам Sydney Morning Herald поведала в интервью группа ученых, занимающихся исследованием акул в Австралии.
Старейшее и самое популярное в Австралии издание Sydney Morning Herald опубликовало статью под интригующим заголовком «Ученые призывают называть встречи с акулами укусами, а не нападениями».
По словам авторов материала, они решили донести до народа совместную позицию австралийского научного сообщества и властей штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
Похожую позицию занял также Департамент базовых отраслей промышленности, который не только избегает «нетолерантного» термина, но и проводит соответствующую работу с группой поддержки для жертв акул Bite Club. То есть, людей, подвергшихся нападению акул, пытаются всерьез убедить в том, что акулы на них «не нападали»…
«В нашей официальной отчетности обычно используются термины «инцидент» или «взаимодействие»», цитирует Sydney Morning Herald заявление Департамента.
Собеседники издания относят начало использования термина «нападение» (английское attack) к тяжелому наследию 1930-х, когда его стал применять известный хирург Виктор Копплсон, а власти занялись установкой сетей против акул на городских пляжах.
По мнению австралийских экспертов, выбор слов очень важен. Они полагают, что термины вроде «нападение акулы» при использовании в прессе и официальных заявлениях способны усилить страхи общественности касательно уровня безопасности на пляже.
Как считает исследователь акул из Австралийского общества морских заповедников Леонардо Гуид, изменение официальных формулировок чрезвычайно важно, «так как помогает развеять внутреннюю убежденность в том, что акулы это прожорливые, безмозглые, поедающие людей монстры».
А что, на это сказали жители Восточной Европы?
Тут же сделано ровно наоборот!!! Так держать Европа!
Дж. Оруэлл
Не пойдет! Хотите быть до конца толерантными - значит всех белых немедленно надо отовсюду уволить и загнать в гетто! Чтобы не оскорбляли своим существованием взгляд "людей с темным цветом кожи".
Лучше всего начинать с авторов таких вот запретов из берлинского сената :)
Это другое, тут понимать надо.