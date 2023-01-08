Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для полицейских издали в Германии

Чем прекрасны западные пропагандистские кампании, так это навязчивым желанием довести всё до полного и абсолютного абсурда. Нет, обычные европейцы и американцы, разумеется, в большинстве своём здравомыслящие люди, но что-то сделать или как-то воспрепятствовать таким кампаниям они не в состоянии.

На этот раз Берлинский сенат подсуропил своим полицейским, издав каталог, в котором перечислил слова и выражения, которые либо запрещены, либо не рекомендуются для употребления полицейским.

Слово «раса» теперь запрещено, - пишет политолог Александр Сосновский, - Теперь нужно говорить – «местопроисхождения» или рождения. Либо этнос.

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Запрещено говорить южанин, чернокожий. Теперь нужно говорить «человек с тёмным цветом кожи, западно азиатский».

Вместо слово мигрант («migrant»), теперь следует использовать выражения «нерегулярно въехавшие в страну»

Запрещены слова «биологический немец» или "биологическая немка".

Категорически запрещено запрещено употребление слов типа, «головной платок для женщин мусульманок» и прочее.

За выражение «цветной», теперь грозит тюрьма.

Теперь нужно говорить не «человек со светлым типом кожи», а западноевропейцы.

Нельзя говорить – «психически ненормальный». Теперь разрешено говорить - «человек имеющий проблемы с когнитивным восприятием действительности»

В число запрещенных также попали слова "мигрант" и"беженец".

Чтобы перечислить всё, что нельзя, Берлинскому Сенату понадобилось 29 страниц.

Даже слово «холокост», судя по каталогу, теперь рекомендуется убрать из употребления. Если это не цензура, то Оруэлл в совершенстве.

Наверное, недалёк тот час, когда на Берлинских улицах нужно будет ходить молча. Потому, что за каждое сказанное слово придётся ответить. И не всегда только штрафом, но и тюремным заключением.

Сами немцы нововведение уже обсмеяли, сняв видеоролик: