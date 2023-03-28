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«Я не горжусь больше тем, что я немец»: гражданин Германии включил гимн СССР в Берлине

«Я не горжусь больше тем, что я немец»: гражданин Германии включил гимн СССР в Берлине

Автор:
28 марта 2023 14:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   аплодисменты   берлин   гимн СССР   гражданин   извинения   
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И извинился перед русскими.

В самом центре Берлина снова заиграл гимн СССР. Его включил немец и заявил:

Так называемые толерантные люди подвергают дискриминации других, потому что они верят всякому дер**у, что написано в газетах. Я лично приношу свои извинения каждому человеку, который является гражданином России, который живет, работает, выполняет свою работу. Я не горжусь больше тем, что я немец.

Его поддержали аплодисментами. Но позже кое-кто заметил, что теперь у мужика могут быть серьёзные проблемы.

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Метки: Германия   аплодисменты   берлин   гимн СССР   гражданин   извинения   
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13  комментариев
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9k
au3 2 часа назад
По заголовку "Я не гожусь больше тем, что я немец....." не понял: так годный немец или не годный?
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−29
удмурт Полчаса назад
многолетний долпаеп
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97
Алекс 43 минуты назад
Ну и молодец мужик, зачем молчать, если наболело. Но срок! Да глупости, за "Z" или "V" запросто штаф мог бы заплатить. А за то, что выразил своё мнение - за что в тюрьму? И с каких пор российский гимн запретили? "Патриоты", которые любят Родину из-за границы, где работают и налоги платят - другой вопрос
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97
Алекс glazz_19 Минуту назад
Я четвёртый десяток в Германии. Тут, бля, сильно постараться надо, чтобы в тюрьму попасть. Насильники, с...ка, условкой отделываются. У нас в Мюнхене каждое воскресенье в центре триколоры. И "свобода Тибету". И "нет [мат]". И колонки. И речи разные. Полиция есть. Автозаков нет. Свобода слова. Пусть многое и бесит. Но на то и свобода, чтобы строем не ходить
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97
Алекс Секунду назад
Извиняюсь - "и нет нетрадиционносексуалам" :-)
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
6k
5k
Frank Borman Час назад
Эх, тяжело немцам без фюрера. Олух Шольц не тянет на фюрера 4го Рейха. Меркель была еще ничего, но почуяла, что дело с Украиной пахнет керосином и сдристанула на пенсию.
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August

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