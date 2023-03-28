«Я не горжусь больше тем, что я немец»: гражданин Германии включил гимн СССР в Берлине

В самом центре Берлина снова заиграл гимн СССР. Его включил немец и заявил:

Так называемые толерантные люди подвергают дискриминации других, потому что они верят всякому дер**у, что написано в газетах. Я лично приношу свои извинения каждому человеку, который является гражданином России, который живет, работает, выполняет свою работу. Я не горжусь больше тем, что я немец.