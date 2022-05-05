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"Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда"

"Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда"

Автор:
05 мая 2022 12:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: prank   Васильева   Вован и Лексус   Туминас   Хаматова   видео   политика   разговор   фонд Подари жизнь   шоу бизнес   
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Чулпан Хаматова уже получила тонну хейта и, похоже, волна негатива в ее адрес и не думает заканчиваться. О своей коллеге, покинувшей Россию, высказалась Татьяна Васильева.

Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова до сих пор является темой для разговоров в разного рода СМИ. И если сведения о ней чаще всего подаются от третьего лица, в этом случае актриса сама рассказала, что думает и чувствует о России.


Пранкеры Вован и Лексус разыграли Хаматову, позвонив от имени украинского посла в Литве, который якобы сделал ей предложение приехать в Киев в разгар военного конфликта. 


Актриса отказалась, а после рассказала, что возвращаться в Россию не намерена. Хотя связи со страной не теряет, созваниваясь с "порядочными людьми", которые все еще живут в РФ (смотреть с 40-й минуты).


Татьяна Васильева была довольно резка, комментируя поведение Хаматовой. «Если бы я увидела Чулпан сейчас, я бы сказал ей: "Ты — дура"», — заверила Васильева. Она указала на то, что Чулпан покинула благотворительный фонд «Подари жизнь». «Фонд она бросила, и теперь дети остались без всего», - заметила Васильева.


Также Лексус с Вованом побеседовали с художественного руководителем государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римасом Туминасом от имени якобы министра культуры Украины Александра Ткаченко, в ходе которого выяснилось что он регулярно созванивается с артистами в России и «обрабатывает» их по политическим вопросам. Режиссёр согласился помочь в постановке спектакля «Мой друг Бандера». Недоумение Татьяны Васильевой, которая изумлялась, почему руководителем крупнейшего в РФ театра в свое время назначили именно этого человека, похоже, разделяли все присутствовавшие в студии.


Впрочем, как заметии гости студии, большинство из уехавших верят, что рано или поздно спецоперация закончится, всё устаканится и можно будет вернуться в Россию, работать и зарабатывать. Потому что жить хорошо где-то за бугром, а деньги рано или поздно имеют свойство заканчиваться.

Источник:

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Метки: prank   Васильева   Вован и Лексус   Туминас   Хаматова   видео   политика   разговор   фонд Подари жизнь   шоу бизнес   
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79  комментариев
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10k
Oleg 7 часов назад
А что сделала для людей васильева? А, ничего, "поругала" чулпан-хаматову? ну это да, это сильный поступок ответственного гражданина, истинного патриота! ей уже корочку единороса выдали?
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2k
Vad 2 часа назад
Какие отвратительные рожи
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27k
lem02 2 часа назад
Во как! А как же "наживалась на детях"? "Если пожертвования из своих средств то это благотворительность, а если собирала чужие средства это каждый может"? А теперь оказывается "детей бросила"! Вот Васильева пусть дело и продолжит! Или автор поста. Мерзко это все. О Васильевой был лучшего мнения.
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418
Никита 3 часа назад
А что у них на голове?
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14k
Великий Кормчий 4 часа назад
А давайте, будем называть вещи своими именами?!
Всех кто покинул Родину в такое, прямо скажем непростое время, называть - предателями Родины, и никак иначе. И их не то что бы обратно пускать, а возбуждать уголовные дела по статье "измена Родине". Раньше за такое вышку сразу получали.
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−183
Thomsen 4 часа назад
На неё спустили медийную псарню плюс шоблу шавок помельче из числа "неравнодушных граждан" с отстиранными мозгами только за выражение своего мнения по поводу всей этой вакханалии. Незамедлительно вбросили дезу от какого-то журналюхи о "разворовывании фондов", теперь вот это ботоксное нафталиновое чудо бубнит о "брошенных умирать детях". Всё в лучших традициях травли.
Желаю успехов и силы Хаматовой.
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56
МК МК 5 часов назад
1) Общественная работа - это работа, с которой человек может уйти по личным обстоятельствам. В отличии от рабства. 2) Где слова благодарности за проделанную работу и спасенных, за многие годы, детей? 3) Почему какая-то престарелая шм.... с накаченными губами обвиняет, а не благодарит человека приносившего пользу для общества? Полезного, в отличии от этой ш.
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878
Nick 5 часов назад
Все эти фонды - полная туфта, КПД низкий, затраты на себя любимых - большие.
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4
Алекс 5 часов назад
ну, вот же "приняли" поправку к Конституции...работает?!

“Статья 67. Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей”».

Хаматова не государство, к тому же фонд работает. Хаматова входит в попечительский совет, в котором кроме неё - Катерина Гордеева, Светлана Миронюк, Артур Смольянинов + ещё 4 чел.
А, главным рабочим органом фонда является Правление:
- Михаил Масчан, Председатель правления фонда, д. м. н., профессор, зам. ген. директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
- Екатерина Шергова, Директор фонда «Подари жизнь»
и ещё 9 человек!!!

Из чего я делаю вывод, что дура - Васильева, а "...и теперь дети остались без всего», - заметила Васильева" - галимый пи*дешь!!!
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961
КАКАнгел 5 часов назад
да все эти фонды только вытягивание денег из лохов. Во тона собрала деньги и живет себе в европе- её хорошо.
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−18
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50
Витаминка 5 часов назад
У этих Лексуса и Вована - школа КГБ на лицах написана.
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5k
Том Сойер 6 часов назад
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6k
maclay 6 часов назад
Молодец тётка ! Васильева из тех старых евреек, что "где сядешь там и слезешь" !
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2k
Oorfin 6 часов назад
этого самого Туминаса в театр позвал Михаил Швыдкой в свою бытность министром культуры, ярый либерал и почитатель Ельцина, увешанный государственными наградами с ног до головы
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−48
163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 6 часов назад
У этой вражины народа там 1 лярд долгов висит, писали где-то.
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−48
11k
Antique computer 6 часов назад
Хаматова свалила из России вовсе не из-за какой-то там политики, а потому, что к ней появились вопросы в связи с управлением деньгами в ее благотворительном фонде. Пока еще официального обвинения вроде бы нет, но вопросов накопилось очень много.

Другими словами, она не просто предатель Родины, она еще и мошенница (возможно, это пока официально не доказано, так что не будем категоричны).

Ну а интересное нашел тут:

https://pikabu.ru/story/chulpan_khamatova_i_fond_podari_zhiznvsechto_nado_znat_9076659https://pikabu.ru/story/chulpan_khamatova_i_fond_podari_zhiznvsechto_nado_znat_9076659
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