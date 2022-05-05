"Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда"

Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова до сих пор является темой для разговоров в разного рода СМИ. И если сведения о ней чаще всего подаются от третьего лица, в этом случае актриса сама рассказала, что думает и чувствует о России.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Хаматову, позвонив от имени украинского посла в Литве, который якобы сделал ей предложение приехать в Киев в разгар военного конфликта.