"Ты - дура": Татьяна Васильева раскритиковала Чулпан Хаматову, "бросившую умирать подопечных фонда"

Чулпан Хаматова уже получила тонну хейта и, похоже, волна негатива в ее адрес и не думает заканчиваться. О своей коллеге, покинувшей Россию, высказалась Татьяна Васильева.
Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова до сих пор является темой для разговоров в разного рода СМИ. И если сведения о ней чаще всего подаются от третьего лица, в этом случае актриса сама рассказала, что думает и чувствует о России.
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Хаматову, позвонив от имени украинского посла в Литве, который якобы сделал ей предложение приехать в Киев в разгар военного конфликта.
Актриса отказалась, а после рассказала, что возвращаться в Россию не намерена. Хотя связи со страной не теряет, созваниваясь с "порядочными людьми", которые все еще живут в РФ (смотреть с 40-й минуты).
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Татьяна Васильева была довольно резка, комментируя поведение Хаматовой. «Если бы я увидела Чулпан сейчас, я бы сказал ей: "Ты — дура"», — заверила Васильева. Она указала на то, что Чулпан покинула благотворительный фонд «Подари жизнь». «Фонд она бросила, и теперь дети остались без всего», - заметила Васильева.
Также Лексус с Вованом побеседовали с художественного руководителем государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римасом Туминасом от имени якобы министра культуры Украины Александра Ткаченко, в ходе которого выяснилось что он регулярно созванивается с артистами в России и «обрабатывает» их по политическим вопросам. Режиссёр согласился помочь в постановке спектакля «Мой друг Бандера». Недоумение Татьяны Васильевой, которая изумлялась, почему руководителем крупнейшего в РФ театра в свое время назначили именно этого человека, похоже, разделяли все присутствовавшие в студии.
Впрочем, как заметии гости студии, большинство из уехавших верят, что рано или поздно спецоперация закончится, всё устаканится и можно будет вернуться в Россию, работать и зарабатывать. Потому что жить хорошо где-то за бугром, а деньги рано или поздно имеют свойство заканчиваться.
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АНТИФИШКИ
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Всех кто покинул Родину в такое, прямо скажем непростое время, называть - предателями Родины, и никак иначе. И их не то что бы обратно пускать, а возбуждать уголовные дела по статье "измена Родине". Раньше за такое вышку сразу получали.
Желаю успехов и силы Хаматовой.
Но это не снимает ответственности за оскорбления (с обоих сторон).
“Статья 67. Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей”».
Хаматова не государство, к тому же фонд работает. Хаматова входит в попечительский совет, в котором кроме неё - Катерина Гордеева, Светлана Миронюк, Артур Смольянинов + ещё 4 чел.
А, главным рабочим органом фонда является Правление:
- Михаил Масчан, Председатель правления фонда, д. м. н., профессор, зам. ген. директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
- Екатерина Шергова, Директор фонда «Подари жизнь»
и ещё 9 человек!!!
Из чего я делаю вывод, что дура - Васильева, а "...и теперь дети остались без всего», - заметила Васильева" - галимый пи*дешь!!!
ДАВНО УЖ ГРЕЗЯТСЯ ЕВРОПЕ
НО У НЕЁ В ЗАДУ ЕЛДЫК
ЧТО УПИРАЕТСЯ В КАДЫК! ИЗ ШТАТОВ ДРЯХЛЕНЬКОЙ ЕВРОПЕ
Другими словами, она не просто предатель Родины, она еще и мошенница (возможно, это пока официально не доказано, так что не будем категоричны).
Ну а интересное нашел тут:
https://pikabu.ru/story/chulpan_khamatova_i_fond_podari_zhiznvsechto_nado_znat_9076659https://pikabu.ru/story/chulpan_khamatova_i_fond_podari_zhiznvsechto_nado_znat_9076659